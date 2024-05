Má cenu dělat představení? Sony utekly snímky modelů Xperia 1 VI a Xperia 10 VI

Sony má dnes černý den, na internet unikly snímky Xperie 1 VI a Xperie 10 VI

Oba telefony budou oficiálně představeny v polovině května

Změn není mnoho, tou nejdůležitější je nový poměr stran 19,5:9

Milovníci konzervativních telefonů, zpozorněte. Na internet unikly vůbec první rendery nových smartphonů od společnosti Sony. Nijak novátorský přístup letos japonský gigant nenasadí, fanoušky ale určitě bude zajímat, že se dost zásadně změní poměr stran displeje jak u Xperie 1 VI, tak u Xperie 10 VI.

Xperia 1 VI a 10 VI: skoro vše při starém

Renomovaný leaker @evleaks ve spolupráci se serverem Android Headlines odhalil design nových Xperií 1 VI a 10 VI. Pokud jde o první zmíněný telefon, dle očekávání nabídne nová generace vesměs stejný design jako předchůdci. Vzadu svisle rozložený fotomodul na jinak čistých zádech, hranaté boky a na přední straně opět displej s bradou a čelem. Průstřel tedy letos opět očekávat nemůžeme.

Dle uniklých renderů to vypadá, že prémiová Xperia bude k mání v černé, tmavě zelené a béžové variantě. Co do displeje se však udály zásadní změny. Namísto dříve oblíbeného „nudlovitého“ poměru 21:9 bude obrazovka disponovat konvenčním poměrem stran 19,5:9. To znamená, že se do značné míry změní celkový formfactor telefonů Xperia.

Přesně tak, nový poměr stran totiž obdrží i dostupnější Xperia 10 VI. U té se zájemci dočkají ještě jedné změny, i když ne k lepšímu. Sestava fotoaparátů byla zredukována na dva, o své místo přišel teleobjektiv, který vloni umožňoval 2× optický zoom. Fotomodul na zádech teď stylově vyvstává ze zad telefonu, podobně jako kdysi u Samsungu Galaxy A53.

U lacinější z dvojice Xperií unikly oficiální tiskové rendery. Díky tomu jsme se dozvěděli, že telefon bude disponovat 3,5mm audiojackem a že dorazí ve třech barevných provedeních: černém, bílém a světle modrém. Zatímco u Xperie 1 VI, kde bude prim hrát hliník a sklo, Xperia 10 VI bude celá z plastu.

Cena a dostupnost

Oficiální představí proběhne v polovině měsíce, konkrétně 17. května. Japonci ale dost možná nebudou mít čím překvapit, před pár dny totiž z Tchaj-wanu unikla také údajná cena telefonu Xperia 1 VI. Ten má stát 39 990 tchajwanských dolarů, tedy asi 34 tisíc korun včetně DPH. Cena tak bude plus minus stejná, jako u minulé generace.

Na tyto informace ohledně Xperie 10 V si však musíme ještě posečkat. Ještě se sluší doplnit, že k oběma telefonům bude nabízeno i stylové taktické pouzdro se stojánkem.