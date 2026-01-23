Má 81 let a v Minecraftu drtí mladé: neuvěříte, proč to tahle babička dělá

- YouTube má novou celebritu – 81letou hráčku Minecraftu Sue Jacquot
- S populární hrou ji seznámila vnoučata, krátce poté si důchodkyně založila vlastní herní kanál
- Videa však netvoří pouze pro zábavu, hlavním cílem je vybrat peníze na zaplacení léčebných výloh nemocného vnuka
Po kariéře tvůrkyně obsahu nikdy netoužila, přesto se z ní začátkem roku stala nečekaná internetová celebrita. 81letá důchodkyně Sue Jacquot si na YouTube založila herní kanál s příznačným názvem Gramma Crackers a pustila se do hraní Minecraftu, se kterým ji před časem seznámila její vnoučata. Tvorbě herních videí se navíc nevěnuje jen tak pro zábavu. Kanál založila ve snaze přispět na výlohy za léčbu svého 17letého vnuka Jacka Selfa, kterému lékaři v roce 2024 diagnostikovali rakovinu.
„Nikdy jsem se o něco takového příliš nezajímala, ale když máte vnoučata, která s vámi chtějí tímto způsobem komunikovat, prostě to uděláte,“ popisuje Jacquot počáteční motivaci, která ji přivedla k hraní Minecraftu. Prakticky okamžitý úspěch mohla oslavit hned po vydání úplně prvního videa, které mělo v době psaní článku téměř 800 tisíc zhlédnutí. Herní kanál čiperné seniorky od svého založení nasbíral už přes 360 tisíc odběratelů.
Příběh se šťastným koncem
Jacquot rovněž spustila kampaň na crowdfundingové platformě GoFundMe s cílem podpořit nemocného vnuka v boji se zákeřnou rakovinou. Z cílové částky 250 tisíc dolarů se zatím podařilo vybrat 20 %, tedy zhruba 50 tisíc. „Bylo to neuvěřitelné. Začaly nám chodit příspěvky od jednoho dolaru až po pět tisíc,“ uvedl Austin Self, chlapcův starší bratr a autor sbírky. Kromě finanční pomoci se rodině od herní komunity dostalo i mnoho dalších projevů podpory včetně modliteb a povzbudivých zpráv. „Všichni byli ke mně i k mé babičce laskaví, bylo to moc milé,“ popsal Jack Self.
Příběh, který napříč herní komunitou vyvolal vlnu solidarity, navíc před několika dny dospěl ke šťastnému konci. Lékařům se podařilo chlapce vyléčit. „Rakovina je pryč,“ oznámil Jack pozitivní verdikt zdravotníků. Seniorka původně pouze hledala způsob, jak se sblížit s vnoučaty, nakonec se však její působení na YouTube stalo důležitým zdrojem naděje a podpory pro celou rodinu.