Luxus nebo výsměch? Apple nabízí iPhone ponožku za 5 tisíc a internet bouří

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 11. 11. 13:30
  • Nové příslušenství od Applu budí značné kontroverze
  • Známý japonský módní dům navrhl pletenou kapsu pro všechny modely iPhonů
  • Cena začíná na takřka čtyřech tisících a dostupnost je značně omezená

Když dojde na příslušenství ke svým produktům, má Apple na svém kontě nejen vcelku povedené kousky, ale také hezkou řádku přešlapů a v některých případech i bizarních výtvorů. Z poslední doby můžeme jmenovat například materiál FineWoven, který měl za úkol nahradit kůži, nicméně vzhledem k tomu, že je poměrně snadné ho poškodit, od něj Apple velmi rychle upustil. Z minulosti stojí za zmínku také barevné „ponožky“ pro hudební přehrávač iPod z roku 2004, které si velmi rychle získaly jak příznivce, tak zaryté odpůrce.

Pletená kapsa pro váš iPhone

Je poměrně překvapením, že se gigant z Cupertina rozhodl k tomuto konceptu vrátit, byť v trochu jiné podobě. Letošní generace iPhonů představila nový kus příslušenství v podobě crossbody popruhů, jež je překvapivým hitem. Na to chce nejspíše navázat novinkou s názvem iPhone Pocket, která se inspiruje jak u zmíněného crossbody popruhu, tak u původní ponožky na legendární iPod. Apple jej vytvořil ve spolupráci s japonským módním domem Issey Miyake a jedná se o 3D pletenou kapsu, do které padne každý iPhone jako ulitý.

Toto příslušenství je v podstatě pružná kapsa, podobná pouzdru iPod Sock, ale prodloužená tak, aby tvořila popruh z žebrované elastické textilie, který iPhone zcela obepíná, ale díky své otevřené struktuře umožňuje snadno nahlédnout na displej, například v případě příchozí notifikace.

ikonické příslušenství pro iPod
Ikonická ponožka si získala řadu příznivců i odpůrců

Designový ředitel Issey Miyake Jošijuki Mijamae uvedl, že se inspiroval konceptem „kusu látky“ a popsal jej jako zkoumání „radosti z nošení iPhonu podle vlastního vkusu“. Jen pro zajímavost se hodí dodat, zakladatel značky navrhl mimo jiné také ikonický černý rolák Steva Jobse.

iPhone Pocket je k dispozici ve dvou verzích. Varianta s krátkým popruhem je dostupná v osmi barvách za 150 dolarů (cca 3800 korun s daní) a verze s dlouhým popruhem ve třech barvách za 230 dolarů (cca 5800 korun s daní). Kratší verze bude v prodeji v barvách citronová, mandarinková, fialová, růžová, páví, safírová, skořicová a černá, zatímco dlouhá verze nabídne barvy jako safírová, skořicová a černá. Obě délky se hodí pro všechny modely iPhone.



Nepřehlédněte

Příslušenství od Applu, kterému se všichni vysmívali. Nakonec to byla trefa do černého

Pokud vás tento kousek příslušenství zaujal, máme pro vás špatnou zprávu – limitovaná edice bude k dostání od 14. listopadu v internetovém obchodě Apple ve Francii, Číně, Itálii, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, Velké Británii a Spojených státech. Koupit ji bude možné také v deseti vlajkových prodejnách Apple Store po celém světě, včetně Apple Regent Street v Londýně, Apple SoHo v New Yorku a Apple Ginza v Tokiu.

