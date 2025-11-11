Luxus nebo výsměch? Apple nabízí iPhone ponožku za 5 tisíc a internet bouří

- Nové příslušenství od Applu budí značné kontroverze
- Známý japonský módní dům navrhl pletenou kapsu pro všechny modely iPhonů
- Cena začíná na takřka čtyřech tisících a dostupnost je značně omezená
Když dojde na příslušenství ke svým produktům, má Apple na svém kontě nejen vcelku povedené kousky, ale také hezkou řádku přešlapů a v některých případech i bizarních výtvorů. Z poslední doby můžeme jmenovat například materiál FineWoven, který měl za úkol nahradit kůži, nicméně vzhledem k tomu, že je poměrně snadné ho poškodit, od něj Apple velmi rychle upustil. Z minulosti stojí za zmínku také barevné „ponožky“ pro hudební přehrávač iPod z roku 2004, které si velmi rychle získaly jak příznivce, tak zaryté odpůrce.
Pletená kapsa pro váš iPhone
Je poměrně překvapením, že se gigant z Cupertina rozhodl k tomuto konceptu vrátit, byť v trochu jiné podobě. Letošní generace iPhonů představila nový kus příslušenství v podobě crossbody popruhů, jež je překvapivým hitem. Na to chce nejspíše navázat novinkou s názvem iPhone Pocket, která se inspiruje jak u zmíněného crossbody popruhu, tak u původní ponožky na legendární iPod. Apple jej vytvořil ve spolupráci s japonským módním domem Issey Miyake a jedná se o 3D pletenou kapsu, do které padne každý iPhone jako ulitý.
Toto příslušenství je v podstatě pružná kapsa, podobná pouzdru iPod Sock, ale prodloužená tak, aby tvořila popruh z žebrované elastické textilie, který iPhone zcela obepíná, ale díky své otevřené struktuře umožňuje snadno nahlédnout na displej, například v případě příchozí notifikace.
Designový ředitel Issey Miyake Jošijuki Mijamae uvedl, že se inspiroval konceptem „kusu látky“ a popsal jej jako zkoumání „radosti z nošení iPhonu podle vlastního vkusu“. Jen pro zajímavost se hodí dodat, zakladatel značky navrhl mimo jiné také ikonický černý rolák Steva Jobse.
iPhone Pocket je k dispozici ve dvou verzích. Varianta s krátkým popruhem je dostupná v osmi barvách za 150 dolarů (cca 3800 korun s daní) a verze s dlouhým popruhem ve třech barvách za 230 dolarů (cca 5800 korun s daní). Kratší verze bude v prodeji v barvách citronová, mandarinková, fialová, růžová, páví, safírová, skořicová a černá, zatímco dlouhá verze nabídne barvy jako safírová, skořicová a černá. Obě délky se hodí pro všechny modely iPhone.
Pokud vás tento kousek příslušenství zaujal, máme pro vás špatnou zprávu – limitovaná edice bude k dostání od 14. listopadu v internetovém obchodě Apple ve Francii, Číně, Itálii, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, Velké Británii a Spojených státech. Koupit ji bude možné také v deseti vlajkových prodejnách Apple Store po celém světě, včetně Apple Regent Street v Londýně, Apple SoHo v New Yorku a Apple Ginza v Tokiu.