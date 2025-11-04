TOPlist

LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Souhlas zrušíte jediným kliknutím

Michael Chrobok
Michael Chrobok 4. 11. 9:00
0
LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Stačí jeden klik a funkci vypnete
  • Také sociální síť LinkedIn začala trénovat AI na uživatelských datech
  • Nově začala se sběrem údajů také na území Evropské unie
  • V tomto článku vám poradíme, jak souhlas snadno odvolat

Pokud se chcete dozvědět, co vás úmrtí významné celebrity může naučit o B2B obchodu, zamíříte na sociální síť LinkedIn. Žerty ale stranou, populární síť pro profesionály využívá přes 1,2 miliardy uživatelů, kteří nejen obohacují veřejnost o své příběhy, ale také navazují nová partnerství či hledají práci/zaměstnance. Jedná se také o síť, která spadá pod redmondského giganta Microsoft, jenž se nyní rozhodl, že na uživatelských datech bude trénovat svou umělou inteligenci, a to nově ve Spojeném království, Kanadě, Hongkonku, Švýcarsku a také na území Evropské unie.

LinkedIn chce trénovat AI na vašich datech

Své velké jazykové modely bude Microsoft trénovat konkrétně na profilech uživatelů, příspěvcích a aktivitě ve feedu, přičemž soukromé zprávy jsou z učení pochopitelně vyjmuty. Součástí tohoto kroku je také nasazení personalizovaných reklam. Pokud nechcete, aby umělá inteligence z Microsoftu trénovala svou umělou inteligenci na vašich datech, máme pro vás dobrou zprávu – můžete tento krok odmítnout. Jak na to?

Přepínač AI na sociální síti LinkedIn
Stačí změnit toto nastavení a LinkedIn nebude trénovat AI na vašich datech

V první řadě klikněte na ikonu vašeho profilu s názvem v pravém horním rohu a zde v sekci Účet přejděte na Nastavení a ochrana soukromí. V levé nabídce poté klikněte na položku s názvem Ochrana dat soukromí. Případně stačí kliknout na tento odkaz, který vás do nastavení zavede.

Zde se nachází položka Data pro zdokonalování generativní umělé inteligence, ve které je ukrytý přepínač jménem Použít moje data pro trénování modelů umělé inteligence k tvorbě obsahu. Ten stačí jen přepnout do polohy Vypnuto a to je vše.



Ikona aplikace Facebook



Nepřehlédněte

Máte posledních pár hodin! Jak zakázat Facebooku, aby na vašich datech trénoval AI?

Tato aktualizace zahrnuje uživatele z EU, EHP a Švýcarska – regiony, kde přísnější zákony na ochranu osobních údajů dříve brzdily schopnost sociální sítě rozšířit se mezi velkou částí své miliardy členů po celém světě. I když doporučuji všem uživatelům LinkedIn, aby podnikli kroky k omezení toho, co společnost shromažďuje pro trénování svých modelů umělé inteligence, je třeba uznat, že konkurence implementovala učení AI na uživatelských datech o dost hůře.

Kupříkladu Meta shromažďuje všechny příspěvky uživatelů a interakce chatbotů na Facebooku, Instagramu, Threads a WhatsApp pro účely trénování, přičemž odmítnout souhlas k tomuto sběru je mnohem těžší odvolat.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

AI dohoda roku? OpenAI si pláclo s Amazonem, kontrakt vyjde na 800 miliard (ilustrační obrázek)
AI dohoda roku? OpenAI si pláclo s Amazonem, kontrakt vyjde na 800 miliard
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Tapeta s logem Windows 7
Legenda žije! Fanoušek zmenšil Windows 7 na 69 MB, systém je přesto funkční
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:00
4
Elon Musk Neuralink
První pacient s Neuralinkem dostane aktualizaci, bude díky ní lepší než běžní lidé
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro
Xiaomi rozjelo extrémní slevy. I ceny novinek padly na úplné minimum
PR článek
PR článek PR článek včera 18:20

Kapitoly článku