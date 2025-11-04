LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Souhlas zrušíte jediným kliknutím

- Také sociální síť LinkedIn začala trénovat AI na uživatelských datech
- Nově začala se sběrem údajů také na území Evropské unie
- V tomto článku vám poradíme, jak souhlas snadno odvolat
Pokud se chcete dozvědět, co vás úmrtí významné celebrity může naučit o B2B obchodu, zamíříte na sociální síť LinkedIn. Žerty ale stranou, populární síť pro profesionály využívá přes 1,2 miliardy uživatelů, kteří nejen obohacují veřejnost o své příběhy, ale také navazují nová partnerství či hledají práci/zaměstnance. Jedná se také o síť, která spadá pod redmondského giganta Microsoft, jenž se nyní rozhodl, že na uživatelských datech bude trénovat svou umělou inteligenci, a to nově ve Spojeném království, Kanadě, Hongkonku, Švýcarsku a také na území Evropské unie.
LinkedIn chce trénovat AI na vašich datech
Své velké jazykové modely bude Microsoft trénovat konkrétně na profilech uživatelů, příspěvcích a aktivitě ve feedu, přičemž soukromé zprávy jsou z učení pochopitelně vyjmuty. Součástí tohoto kroku je také nasazení personalizovaných reklam. Pokud nechcete, aby umělá inteligence z Microsoftu trénovala svou umělou inteligenci na vašich datech, máme pro vás dobrou zprávu – můžete tento krok odmítnout. Jak na to?
V první řadě klikněte na ikonu vašeho profilu s názvem Já v pravém horním rohu a zde v sekci Účet přejděte na Nastavení a ochrana soukromí. V levé nabídce poté klikněte na položku s názvem Ochrana dat soukromí. Případně stačí kliknout na tento odkaz, který vás do nastavení zavede.
Zde se nachází položka Data pro zdokonalování generativní umělé inteligence, ve které je ukrytý přepínač jménem Použít moje data pro trénování modelů umělé inteligence k tvorbě obsahu. Ten stačí jen přepnout do polohy Vypnuto a to je vše.
Tato aktualizace zahrnuje uživatele z EU, EHP a Švýcarska – regiony, kde přísnější zákony na ochranu osobních údajů dříve brzdily schopnost sociální sítě rozšířit se mezi velkou částí své miliardy členů po celém světě. I když doporučuji všem uživatelům LinkedIn, aby podnikli kroky k omezení toho, co společnost shromažďuje pro trénování svých modelů umělé inteligence, je třeba uznat, že konkurence implementovala učení AI na uživatelských datech o dost hůře.
Kupříkladu Meta shromažďuje všechny příspěvky uživatelů a interakce chatbotů na Facebooku, Instagramu, Threads a WhatsApp pro účely trénování, přičemž odmítnout souhlas k tomuto sběru je mnohem těžší odvolat.