Levnější a na výšku: AI generátor videí Veo 3 bere útokem sociální sítě

- Veo 3 nově generuje videa ve vertikálním formátu 9:16, ideální pro mobily a sociální sítě
- Google snížil ceny za generování videí téměř o polovinu, aby nástroj zpřístupnil více vývojářům
- Kromě podpory 1080p rozlišení jsou nyní modely Veo 3 stabilní a připravené pro plné produkční nasazení
Google oznámil velkou aktualizaci svého nástroje pro generování videí pomocí umělé inteligence jménem Veo 3. Aktualizace přináší podporu pro vertikální videa, výstup ve vyšším rozlišení 1080p a především výrazné snížení cen pro vývojáře, kteří nástroj využívají prostřednictvím Gemini API.
Útok na sítě
Cílem změn je zvýšit dostupnost a praktičnost Veo 3 především na zařízení a platformy, kde se videí konzumuje asi nejvíc – na mobilní telefony a sociální sítě. Klíčovou novinkou je právě možnost generovat videa v poměru stran 9:16, což je standardní formát pro služby jako YouTube Shorts, TikTok nebo Instagram Reels. Leckdo by mohl navíc namítnout, že jde dnes už o v podstatě standardní formát, neboť omladina asi jen zřídka kouká na videa na šířku…
Funkci mohou vývojáři aktivovat jednoduchou změnou parametru v API. Google zároveň radikálně snížil náklady na používání Veo 3. Cena za jednu sekundu vygenerovaného videa hlavním modelem Veo 3 klesla z 0,75 dolaru na 0,40 dolaru. U rychlejší a méně náročné verze Veo 3 Fast klesla cena z 0,40 dolaru na 0,15 dolaru za sekundu.
Vyšší rozlišení, větší možnosti
Tvůrci můžou nově vytvářet obsah také v rozlišení 1080p, což je posun oproti dřívějšímu limitu 720p. Tato možnost je ale momentálně omezena pouze na videa s klasickým poměrem stran 16:9. Google rovněž označil modely Veo 3 a Veo 3 Fast za stabilní a připravené pro rozsáhlé produkční nasazení.
Veo 3 tak přestává být jakousi „hračkou“ pro pár nadšenců, ale nové možnosti společně s dostupnější cenou značí připravenost generátoru videí pro komerční použití v aplikacích třetích stran. Podpora vertikálního formátu přichází navíc ve chvíli, kdy Google plánuje integraci Veo 3 přímo do svých vlastních YouTube Shorts, což by mělo nastat ještě letos.
Další vlny AI obsahu?
V kontextu toho, co se na sociální sítích (a nejen na nich) poslední dva roky děje, se už snad ani nedá mluvit o nových vlnách či záplavách obsahu generovaného pomocí AI. Takový obsah je tady už ve velkém, Veo 3 tomu asi už nijak výrazně víc nepřitíží a jediné v co můžeme doufat bude postupné zlepšování nástrojů.
Aby videa, která budou tvůrci generovat pomocí Veo 3 od Googlu, Sora od OpenAI, nebo skrze jiné nástroje, byly kvalitnější a koukatelnější, než to, čeho je internet plný teď. O to víc pak mohou z AI bahna vystoupit autentičtí lidé s reálnými příběhy, ale doba, kdy jim budou konkurovat skutečně reálně vypadající a autenticky působící AI influenceři je už také za rohem.