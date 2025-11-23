Levněji letos Marshall nekoupíte! Black Friday přináší legendární zvuk za super ceny

Marshall rozdává radost v rámci své Black Friday nabídky s bezkonkurenčními slevami na své nejlepší audio produkty. Legendární značka, známá svým ikonickým designem a špičkovým zvukem, nyní nabízí oblíbená sluchátka a reproduktory za mimořádně atraktivní ceny.
Mezi nejvýraznější nabídky patří sluchátka Minor IV za 1 890 Kč, Major IV za 1 490 Kč a Motif II ANC za 2 990 Kč. Milovníci zvuku na cestách ocení kompaktní reproduktory Emberton II za 2 190 Kč a Middleton za 4 490 Kč. Do interiéru potom vkusně zapadnou modely Aacton III za 4 990 Kč a Stanmore III za 6 990 Kč.
Tato jedinečná příležitost potěší nejen fanoušky hudby, ale i všechny, kteří hledají kvalitu a styl za bezkonkurenční ceny. Nezmeškejte šanci si udělat radost sluchátky a reproduktory Marshall za nejlepší ceny v roce!