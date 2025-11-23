TOPlist

Levněji letos Marshall nekoupíte! Black Friday přináší legendární zvuk za super ceny

PR článek
PR článek 23. 11. 19:00
Marshall slaví Black Friday: Legendární zvuk za super ceny

Marshall rozdává radost v rámci své Black Friday nabídky s bezkonkurenčními slevami na své nejlepší audio produkty. Legendární značka, známá svým ikonickým designem a špičkovým zvukem, nyní nabízí oblíbená sluchátka a reproduktory za mimořádně atraktivní ceny.

Reproduktor Marshall Stanmore III
Reproduktor Marshall Stanmore III

Mezi nejvýraznější nabídky patří sluchátka Minor IV za 1 890 Kč, Major IV za 1 490 Kč a Motif II ANC za 2 990 Kč. Milovníci zvuku na cestách ocení kompaktní reproduktory Emberton II za 2 190 Kč a Middleton za 4 490 Kč. Do interiéru potom vkusně zapadnou modely Aacton III za 4 990 Kč a Stanmore III za 6 990 Kč.



Recenze reproduktoru Marshall Middleton II: skvělý zvuk, lepší výdrž a podpora telefonování



Nepřehlédněte

Recenze reproduktoru Marshall Middleton II: skvělý zvuk, lepší výdrž i možnost zavolat si

Tato jedinečná příležitost potěší nejen fanoušky hudby, ale i všechny, kteří hledají kvalitu a styl za bezkonkurenční ceny. Nezmeškejte šanci si udělat radost sluchátky a reproduktory Marshall za nejlepší ceny v roce!



Marshall Minor IV



Nepřehlédněte

Recenze sluchátek Marshall Minor IV: až 30 hodin výdrže i nová aplikace s ekvalizérem
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Jak se vám líbí Nubia Air?
Nubia Air recenze: tenký telefon, který nestojí majlant
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 20:00
0
Apple MacBook Air M4
Zaměřeno na nízkou cenu. Toto budou první produkty Apple pro rok 2026
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:00
0
Black Friday ((ilustrační obrázek)
Z finanční katastrofy se stala nejoblíbenější slevová akce roku. Kde se vzal Black Friday jak ho známe dnes?
PR článek
PR článek PR článek 17:55
Ukázka precizní tvorby Google Nano Banana Pro
Nano Banana Pro: velký pokrok v renderování textu a fotorealistické konzistenci obrazu
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
1

Kapitoly článku