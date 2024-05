Recenze sluchátek Marshall Minor IV: až 30 hodin výdrže i nová aplikace s ekvalizérem

Marshall uvedl čtvrtou generaci nejlevnějších pecek Minor s cenou 3 290 korun

Mezi zásadní novinky patří navýšení výdrže baterie i připojení aplikace s ekvalizérem nebo funkcí pro ochranu životnosti baterie

Stále chybí ANC, novinkou je ale kompatibilita se standardem LE Audio

Populární značka Marshall letos přistoupila k omlazení svých sluchátek a kromě náhlavního modelu Major, jehož poslední verzi jsme testovali nedávno, připravila novou generaci také u nejlevnějších pecek v nabídce Minor. Novinka je již čtvrtou řadou v historii tohoto modelu, což napovídá také označení Minor IV. Stejně jako u většího náhlavního modelu i v tomto případě výrobce přistoupil spíše k menším změnám v podobě prodloužení výdrže a připojení aplikace s ekvalizérem, která u původní varianty chyběla.

Zklamání přichází především pro ty, kteří u nové verze čekali ANC. Na druhou stranu potěší kompatibilita se standardem LE Audio nebo bezdrátové nabíjení. Při hodnocení je také potřeba brát v úvahu cenu, která je nastavena na 3 290 korun.

Design a ergonomie

Ačkoliv výrobce u nového modelu prezentuje přepracovaný tvar i stopky pro lepší usazení v uchu, osobně nevidím mezi čtvrtou a třetí generací až tak výrazný rozdíl. Dle fotek se zdá, že mřížka měniče je nyní mírně vyosená směrem dolů, rozdíl je to ale opravdu jen minimální. Nicméně je jasné, že není potřeba měnit něco, co dobře funguje. Opět se bavíme o tvaru ve stylu klasických AirPods 3. generace – tedy peckové zakončení doplněné o stopku. V případě sluchátka je klasické černé matné provedení doplněno o zlaté detaily a bílé logo výrobce.

Krabička má typický povrch v dekoru imitace černé kůže. Hlavním prvkem je zde opět bílé plastické logo Marshall, nad kterým se nachází malinká informační dioda. Spodní strana ukrývá tlačítko pro párování a USB-C konektor, který využijete pro dobíjení kabelem, je zde ale také možnost bezdrátového dobíjení. Co se týče praktického použití, z hlediska ergonomie musím vytknout, že hned na první pokus jsem měl problém sluchátka z krabičky vylovit. Jsou do ní poměrně hluboce zanořena a obzvláště v letním počasí, kdy má člověk vlhčí prsty, mají tendenci vyklouznout. Zároveň z krabičky nevyčnívá žádná ostřejší hrana, za kterou by se dalo sluchátko bezpečně uchopit.

Jakmile jsou sluchátka venku, manipulace je mnohem lepší především díky vroubkovaným stopkám. Na sluchátku je vidět zlatá mřížka měniče, otvory pro mikrofony i zlaté zakončení stopky. Na vnitřní straně nechybí decentní označení pravé a levé strany. Z hlediska odolnosti proti vodě se bavíme o krytí IPX4.

Co se týče usazení v uchu, tento typ sluchátek mi obecně sedí velmi dobře, což lze říci také o tomto novém modelu. Stopka tvoří významný opěrný bod, a ačkoliv se jedná o pecky, nemám při poslechu strach o vypadnutí z uší. Nejedná se o sluchátka určená primárně pro sport, ale dobré usazení v uchu mi umožňovalo i aktivnější použití v pohybu. Dokonce bych řekl, že mi novinka od Marshallu sedí v uchu stejně dobře nebo o něco lépe než Apple AirPods 3. generace, které mají podobnou stavbu.

Funkce a parametry

Pokud začneme u základních zvukových parametrů, Minor IV mají (stejně jako Minor III) měniče o průměru 12 mm, frekvenční rozsah 20 až 20 000 Hz a impedanci 32 Ω. Nově se můžeme radovat ze standardu LE Audio, který sám o sobě umožní kvalitnější zvukový přenos nebo nižší latenci při sledování videí nebo hraní her. Bluetooth by zde mělo být ve verzi 5.3 a nechybí ani multipoint připojení, dotykové ovládání nebo ekvalizér v doprovodné aplikaci. Přítomno je taktéž bezdrátové nabíjení.

Zvuk a dotykové ovládání

Zvukově jsou sluchátka Minor IV zaměřena spíše na středy a vršky, basy mohou někomu trochu chybět. Zároveň v ekvalizéru nemá nastavení basů až takový vliv na výsledný zvuk. Středy a výšky u perkusí například v Englishman in New York od Stinga mi přišly mírně plechové. Podobný pocit jsem měl ze skladby Everlong od Foo Fighters.

Celkové rozlišení nástrojů ale není špatné, a ačkoliv maximální hlasitost není nijak závratně vysoká, ani při hlasitém poslechu jsem nezaznamenal výrazné zkreslení. V dané cenové kategorii zvukový výkon nezklame, zařadil bych jej ale spíše do průměru.

Z dotykového ovládání jsem ale příliš nadšený nebyl. U stopkových sluchátek mi dává mnohem větší smysl umístit ovládání na stopku, jako je to u Nothing Ear (a) nebo Apple AirPods 3. generace. V případě Minor IV je potřeba klepnout na samotné sluchátko, což se samozřejmě děje téměř pokaždé, když si potřebujete sluchátko upravit v uchu. Míra nechtěného stisku ovládání je tedy vysoká. Naštěstí v aplikaci je možné tuto funkci deaktivovat.

Pokud byste ji však rádi využívali, doplním ještě, že je zde možnost spuštění a pozastavení přehrávání, přeskočení dopředu a zpět, přijmutí nebo odmítnutí hovoru, změny hlasitosti a nabízí se také vlastní nastavení v podobě vyvolání hlasového asistenta nebo změny profilu ekvalizéru.

Ačkoliv zde nenajdete ANC, každé sluchátko je osazeno mikrofonem pro telefonní hovory. Při nich jsem sice občas zaznamenal drobné přerušení, ale celkově byla zvuková kvalita uspokojivá a neměl jsem problém s dorozuměním. Zároveň pecková konstrukce je pro telefonování mnohem příjemnější než špunty.

Výdrž baterie

Už v roce 2021, kdy jsem měl v rukou předchozí generaci, jsem v recenzi zmiňoval horší výdrž na baterii, která tehdy činila 5 hodin u sluchátek a celkem 25 hodin při dobíjení z krabičky. To nyní výrobce napravil a výdrž navýšil na 7 hodin u sluchátek a více než 30 hodin při dobíjení z krabičky. Ani to není nijak rekordní výdrž, především pokud uvážíme, že se zde nebavíme o žádném ANC nebo dalších pokročilých funkcích, které by byly energeticky náročné. Na druhou stranu 7 hodin už je pro většinu uživatelů dostačujících.

Nezapomnělo se ani na bezdrátové nabíjení a v aplikaci najdete také funkci pro prodloužení životnosti baterie. Sluchátka z krabičky dobijete zhruba za hodinu, krabička se nabíjí dvojnásobek času. Rychlé nabíjení ale umožní doplnění energie sluchátek na 3 hodiny poslechu za pouhých 15 minut.

Doprovodná aplikace

Chybějící aplikace byla další z věcí, které jsem vytýkal starší generaci těchto sluchátek. Nyní výrobce tuto chybu napravil a aplikaci dodal. Ta sice nabízí pouze omezené množství funkcí, i tak je ale její přítomnost dobrou zprávou. Mezi jazykovými mutacemi bohužel češtinu nenajdete, orientace ale není nijak složitá.

Na základní obrazovce je vidět označení a fotka aktuálně připojených sluchátek spolu s procentními údaji o nabití jednotlivých sluchátek i krabičky. Dále pak následují jednotlivé funkce: pětipásmový ekvalizér s možností uložení vlastního nastavení, přehled povelů dotykového ovládání i jejich kustomizace nebo funkce pro prodloužení výdrže baterie. Ta umožní omezit maximální úroveň nabití baterie, nabíjecí rychlost a nabízí také snížení nabíjecí rychlosti při zjištění vysoké teploty. Kromě toho máte možnost deaktivovat detekci nasazených sluchátek s funkcí pozastavení přehrávání nebo vypnout systémové zvuky sluchátek.

Aplikace je především díky omezeným funkcím velmi jednoduchá, nabízí ale alespoň základní podporu a přehled o aktuálním nastavení a úrovni nabití pro uživatele. Její přítomnost tedy rozhodně vítám a chválím, i když v případě těchto sluchátek se nejedná o nezbytnost.

Závěrečné hodnocení

Marshall Minor IV napravují některé nedostatky předchozí generace. Je tedy potřeba ocenit výrobce za doplnění aplikace s ekvalizérem a funkce pro ochranu baterie. Důležitá je taktéž prodloužená výdrž i podpora LE Audio. Kromě toho ale novinka přináší jen nepatrnou změnu designu a základní funkce, jako je multipoint připojení nebo dotykové ovládání.

Z věcí, které mne při používání rozčilovaly, musím zmínit usazení v krabičce resp. vytahování jednotlivých pecek ven, dotykové ovládání na vnější straně sluchátek, které jsem často aktivoval omylem, nebo chybějící ANC.

Pokud vám styl značky Marshall sedí a nepovažujete se za náročného posluchače, Marshall Minor IV mohou udělat výbornou službu. Nacházejí se však v poměrně populární cenové kategorii, kde je také dost široká konkurence. V tomto kontextu musím zmínit například nedávno testovaný model Nothing Ear (a), který může být zajímavou alternativou za ještě nižší cenu.

Sluchátka Marshall Minor IV 7.8 Design a zpracování 8.0/10

















Kvalita zvuku 7.2/10

















Výdrž baterie 8.3/10

















Funkce 7.5/10

















Pohodlí nošení 8.2/10

















Klady vylepšená výdrž na baterii

aplikace s ekvalizérem

krytí IPX4

LE audio

bezdrátové nabíjení Zápory bez ANC

vyjmutí sluchátek z krabičky

chybí detekce nasazení

horší poměr ceny a výkonu Koupit Marshall Minor IV