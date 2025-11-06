Letenky i hotel levněji? Tenhle jednoduchý trik vám může ušetřit tisíce

- Chcete ušetřit na vaší příští dovolené či cestě do zahraničí? Máme pro vás poměrně jednoduchý tip
- Stačí využít služeb VPN a nakupovat ze zemí, u kterých pravděpodobnost nižší ceny
- Díky tomuto triku můžete ušetřit klidně i tisíce korun
Ať už máte v plánu vyrazit na zimu někam do teplých krajin, nebo plánujete letní dovolenou s předstihem, ceny letenek budou pravděpodobně jednou z nejdražších položek ve vašem rozpočtu. Ostatně není se co divit, trefit se do dobré ceny aerolinek je poměrně složité a pokud nejste dostatečně flexibilní v tom, že si na tu největší možnou slevu počkáte a poletíte v náhodný termín, zkrátka si budete muset připlatit. Co ale když vám řekneme, že existuje poměrně jednoduchý trik na to, abyste při nákupu letenek ušetřili?
Levnější letenky i hotely díky VPN
Ceny letenek jsou totiž velmi proměnlivé díky řadě algoritmů, přičemž vliv na to, jaká cena se vám objeví na monitoru či displeji, má řada faktorů. Některé sice ovlivnit nemůžete, ale jeden z těch klíčových ano a to překvapivě snadno. Řeč je o místě, ze kterého letenky nakupujete, tedy konkrétně státu. Díky VPN, tedy virtuální privátní síti, se můžete snadno a rychle naoko připojit k internetu prakticky z jakéhokoli místa na světě. Ačkoli využití takového připojení je různorodé, jedním z nich je také nákup levnějších letenek.
V některých státech totiž aerolinky nabízí výrazně levnější letenky a vy tak můžete prakticky bez práce ušetřit spoustu peněz. Chcete-li při své příští cestě ušetřit, připojte se před rezervací letů přes VPN ze zemí jako Ukrajina, Indie nebo Indonésie (podrobnější seznam najdete v závěru článku).
Z těchto destinací se často prodávají levnější letenky, přičemž v ekonomické třídě jsou slevy 10–40 % a ve vyších třídách jsou ceny klidně i o 5–20 % nižší, než jak tomu je v bohatších zemích. Například na letu z Prahy do Japonska může být rozdíl na ceně letenky dva až tři tisíce korun, pokud se připojíte přes VPN z Indie či Indonésie.
VPN vyzkoušejte i na vnitrostátních letech
Rezervace vnitrostátních letenek přes VPN připojení do země, odkud let plánujete, může výrazně ušetřit peníze. Letecké společnosti totiž často používají dynamické ceny, které se liší podle regionu, ze kterého na web vstupujete. Pokud se například připojíte přes thajskou nebo tureckou IP adresu, systém vás rozpozná jako místního zákazníka a může vám nabídnout letenky v lokální cenové hladině, která může (ale také nemusí) být nižší. Za zkoušku to ale rozhodně stojí. Tyto regionální rozdíly mohou být i desítky procent, a to bez jakýchkoli triků nebo skrytých poplatků.
Další výhodou VPN je možnost přístupu k akčním nabídkám, které jsou určené jen pro konkrétní trh. Některé aerolinky nebo zprostředkovatelé omezují lokální slevy a promo akce podle IP adresy, takže běžný evropský uživatel je vůbec nevidí. Připojením přes VPN tak můžete využít stejné výhody, jaké mají místní obyvatelé – od nižších cen přes volnější storno podmínky až po speciální tarifní třídy.
Z jakých zemí se vyplatí zkoušet nakupovat?
Za zmínku stojí kromě již zmíněné Indie, Ukrajiny a Indonésie také Turecko, Malajsie, Srí Lanka, Pákistán, Thajsko či Filipíny. Pokud chcete ještě více ušetřit, nevyhnete se ovšem už nějaké té aktivitě navíc, jako je zjišťování možných propagačních akcí, zvýhodněných letů do určitých destinací v konkrétní zemi nebo dokonce vládní pobídky na vybrané letové trasy.
Obdobnou situaci můžeme doporučit také například v případě, kdy se rozhodnete si někde zamluvit hotel v předstihu. Také v tomto případě vám může připojení skrze VPN ušetřit nějaké ty peníze, neboť v řadě zemí bývají v rámci domácího turismu levnější hotely, než v případě zahraničního turismu.
Které země se vyplatí zkoušet přes VPN?
- Thajsko
- Turecko
- Indie
- Filipíny
- Malajsie
- Indonésie
- Vietnam
- Mexiko
- Brazílie
- Jihoafrická republika
Pokud budete například řešit ubytování přes portál Booking.com, doporučuji využít nejen VPN, ale nabídky hledat skrze mobilní aplikaci. Častokrát tam jsou o několik stokorun levnější nabídky, než když se díváte na desktopu.
Porovnejte si nabídky
Chcete-li z VPN vytěžit maximum při hledání levnějších letenek (nebo ubytování), je ideální postupovat systematicky. Začněte tím, že si bez VPN vyhledáte cenu letenky ze své skutečné lokace, abyste měli výchozí srovnání. Poté aktivujte VPN a připojte se k serveru v zemi, odkud let začíná – například při hledání thajských vnitrostátních letů zvolte připojení přes Thajsko. Vyhledejte stejný spoj a porovnejte ceny.
Nebojte se experimentovat – často pomůže připojit se i přes země s nižší ekonomickou úrovní, jako jsou Indie, Filipíny nebo Malajsie, kde bývají tarify ještě výhodnější.
Vyplatí se také otestovat připojení přes domovskou zemi konkrétní aerolinky, například přes Turecko u Turkish Airlines. Mezi jednotlivými pokusy vždy vymažte cookies nebo použijte anonymní režim prohlížeče, aby vás systém neidentifikoval podle předchozích vyhledávání. A než dokončíte rezervaci, ověřte si, že web akceptuje vaši platební kartu a že doručení elektronické letenky funguje i při nákupu z jiné země. Tímto postupem snadno zjistíte, odkud se vám let vyplatí koupit nejvíc.
Jakou použít VPN?
Tento článek nevnikl na popud nějaké konkrétní služby zajišťující VPN připojení, ale čistě z naší zkušenosti v redakci, jelikož často nakupujeme letenky na různé konference a samozřejmě se snažíme najít tu nejvýhodnější cenu. Každý v redakci používáme jinou VPN službu, proto vám nedáme žádné konkrétní doporučení.
Mezi nejpoužívanější VPN služby na světě patří NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, ProtonVPN a CyberGhost. NordVPN je dlouhodobě nejoblíbenější díky vysoké rychlosti, široké nabídce serverů ve více než 60 zemích a špičkovému zabezpečení včetně ochrany proti únikům DNS a blokování sledovacích skriptů. ExpressVPN je známá svou spolehlivostí, jednoduchým rozhraním a výbornou podporou streamovacích služeb, což z ní dělá častou volbu pro cestovatele. Surfshark zase boduje neomezeným počtem zařízení na jednom účtu a velmi příznivou cenou, což z ní činí ideální volbu pro rodiny nebo malé týmy.
ProtonVPN a CyberGhost se pro změnu zaměřují především na soukromí a přístupnost. ProtonVPN, pocházející ze Švýcarska, klade důraz na otevřenost a silné šifrování, přičemž nabízí i bezplatnou verzi bez datového limitu. CyberGhost zaujme přehledným rozhraním, velkým počtem serverů a dobrou optimalizací pro běžné uživatele, kteří nechtějí řešit technické detaily. Všechny tyto služby nabízejí aplikace pro desktop i smartphone, automatické připojení při startu systému a možnost výběru konkrétní lokace, což je klíčové právě při hledání výhodných letenek přes VPN.