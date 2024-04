Lepší než Snapdragon? Nový Exynos pro Galaxy S25 má zaujmout výkonem AI a vysokou efektivitou

Galaxy S25 má opět vzniknout se dvěma různými čipsety

Souboj Exynos vs. Snapdragon by mohl příští rok výrazně vyrovnanější

Exynos 2500 má excelovat v efektivitě a ve schopnostech umělé inteligence

Vlajkové smartphony od Samsungu už třináct let (s výjimkou generací S6 a S23) pohánějí dva různé čipsety – na některých trzích vlastní Exynosy, na ostatních Snapdragony od Qualcommu. V některých generacích byly oba čipy z hlediska výkonu a efektivity prakticky totožné, v posledních letech si ale Qualcomm vypracoval náskok. Příští rok by se však mohla role obrátit.

Snapdragon vs. Exynos

Čipsety Exynos upadly u uživatelů vlajkových Samsungů v nemilost zejména v generacích Galaxy S21 a S22 – oproti tehdejším Snapdragonům trpěly přehříváním a nízkou efektivitou, která zapříčiňovala rychlejší vybíjení akumulátoru. Velkou měrou se na tom podílel výrobní proces Samsungu, který nebyl na tak vysoké úrovni jako v případě konkurenční společnosti TSMC, z jejíž továren „vyjížděly“ Snapdragony. V té době dokonce vznikaly petice za to, aby Samsung přestal do vlajkových smartphonů vlastní čipsety nasazovat.

Korejský gigant tyto nářky vyslyšel a u generace Galaxy S23 skutečně použil pouze Snapdragony, letos se ale opět vrátil k rozdělení produkce – naštěstí aktuální Exynos 2400 za svým protějškem od Qualcommu zaostává pouze minimálně. Podle posledních spekulací by dokonce mohla příští generace ukázat Snapdragonu záda.

Exynos 2500 bude mít pořádně nabito

Podle prvních spekulací ze sociálních sítí má Samsung v rukávu několik es, tím prvním má být výrobní proces. Zatímco Qualcomm u Snapdragonu 8 Gen 4 údajně i nadále zůstane u 4nm procesu, Samsung by měl přesedlat na 3 nm. Modernější 3nm proces dosud využívá pouze Apple u svých vlastních čipových sad, a to díky exkluzivitě u společnosti TSMC.

Díky modernější litografii má mít chystaný Exynos 2500 navrch v energetické účinnosti i v maximálním surovém výkonu. Navíc se spekuluje, že Exynos 2500 dorazí hned ve dvou variantách – s osmijádrovým CPU pro smartphony a s desetijádrovým CPU pro notebooky a tablety.

Exynos 2500 by také měl excelovat ve výkonu umělé inteligence, Samsung totiž údajně plánuje využít výkonnou neurální jednotku vyrobenou podle návrhu Googlu. Tímto by si obě společnosti vypomohly navzájem, neboť mobilní procesory Tensor ve smartphonech Google Pixel zčásti navrhuje a vyrábí právě Samsung. Ve využívání umělé inteligence patří Google na špičku trhu, tudíž by Exynosy měly z čeho profitovat.

Pochopitelně je ale také nutné vzít v potaz, že i Qualcomm inovuje. Souboj čipsetů ve smartphonech řady Galaxy S25 tak bude opět nesmírně zajímavý.

