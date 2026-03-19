Lepší fotomobil pod 25 tisíc neseženete. Oppo Find X9 Pro má extrémní teleobjektiv s 200 Mpx

Smartphone Oppo Find X9
  • Oppo Find X9 Pro nabízí za 24 990 Kč foťák srovnatelný s mnohem dražší konkurencí
  • Hlavním lákadlem je 200Mpx teleobjektiv Hasselblad s až 120× přiblížením a další dva 50Mpx objektivy
  • Kromě foťáku Oppo láká i na obří 7 500 mAh baterii s třídenní výdrží

Na trhu je několik fotomobilů aspirujících na post nejlepšího fotomobilu, většina ale stojí přes 30 tisíc. Výjimkou je Oppo Find X9 Pro, které díky slevě u Mobil Pohotovosti kleslo na 24 990 Kč. Za tuto cenu nabídne špičkovou trojitou fotosoustavu s 200Mpx teleobjektivem Hasselblad a až 120× zoomem. Kromě toho láká ještě na až třídenní výdrž baterie nebo ultra tenké rámečky kolem displeje. Jen teď je navíc s obří slevou ve výši 7 000 Kč.

Nejlepší fotomobil do 25 000 Kč

Oppo Find X9 Pro míří vysoko a mezi jeho nejsilnější stránky patří bezesporu fotoaparát. Zadní sestava fotoaparátů je toho jasným důkazem. Najdeme zde 50Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a v hlavní roli 200Mpx periskopický teleobjektiv Hasselblad, který patří mezi hrstku nejlepších mobilních teleobjektivů současnosti. Technologie Super Zoom umožňuje přiblížení až 120×, takže zachytíte i scény, na které by běžný fotomobil jednoduše nestačil. Díky vysokému rozlišení, velkému senzoru a pokročilým AI propočtům dokáže zachovat kvalitu i při takto extrémním zoomu. 

Silnou stránkou jsou rovněž přirozené barvy, vysoký dynamický rozsah a velmi dobré výsledky i při horším světle. Navíc můžete natáčet až 4K/120 FPS video s duální stabilizací a technologií Dolby Vision. To vše dělá z Oppo Find X9 Pro jeden nejlepších fotomobilů současnosti, ovšem za mnohem přívětivější cenu, než jakou mohou nabídnout konkurenti.

Smartphone Oppo Find X9 Pro

Obrovská baterie a tenké rámečky

Oppo Find X9 Pro ale není jen o fotografii. Výrobce zapracoval také na výdrži a telefon dostal masivní baterii s kapacitou 7 500 mAh, takže bez problémů zvládne i 3 dny používání. A pokud energie přece jen dojde, díky 80W rychlému nabíjení doplníte baterii během krátké chvíle. Přední straně dominuje 6,78″ AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz, který nabízí krásné barvy i vysoký jas. Rámečky jsou navíc zcela minimální – jejich tloušťka se zastavila na 1,15mm.

O výkon se stará vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9500, který ve spojení s 16 GB RAM zvládne i ty nejnáročnější úkoly. Bez problémů si poradí s multitaskingem, střihem videa, náročnými aplikacemi i moderními mobilními hrami. Díky 512GB úložišti navíc budete mít dostatek prostoru pro fotografie, videa i pracovní soubory. Telefon potěší také prémiovým zpracováním. Konstrukce využívá Corning Gorilla Glass Victus 2 a hliníkový rám s certifikacemi IP66, IP68 a IP69, takže obstojí i proti prachu a vodě.

Lákavá sleva 7 000 Kč

Kromě skvělé výbavy v čele se špičkovým fotoaparátem je nyní bezkonkurenční také cena. Oppo Find X9 Pro totiž nyní u Mobil Pohotovosti seženete o celých 7 000 Kč levněji. Cena tím spadla z původních 31 990 Kč na lákavých 24 990 Kč.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

