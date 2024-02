Lenovo přivezlo na MWC vlastní Surface Pro. Podporu umělé inteligence prozrazuje na klávesnici

Nový tablet od Lenova je připraven na éru umělé inteligence

Vypadá jako starší Surface Pro, ovšem s výkonnějšími vnitřnostmi

Samozřejmostí je typický červený trackpad v klávesnicovém krytu

Společnost Lenovo zaplavila veletrh MWC řadou počítačů určených do různých segmentů – pro běžné spotřebitele, pro firmy, nebo jen jako ukázku nových technologií (jako například tento notebook s průhledným displejem). Jedním ze zajímavých přístrojů je i počítačový tablet ThinkPad X12 Detachable Gen 2, přičemž za tímto komplikovaným názvem se ukrývá zařízení à la Microsoft Surface Pro.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2: Surface Pro od Lenova

Představená novinka má podobné proporce jako tablety Surface Pro do sedmé generace – může za to především menší 12,3″ displej s poměrem stran 3:2 a relativně širokými rámečky okolo a také poměrně tlusté tělo. Běžný spotřebitel by možná nad designem ohrnul nos, ale Lenovo se svým tabletem míří především do firem, kde milimetry zase tak velkou roli nehrají.

Hlavní zbraní ThinkPadu X12 Detachable Gen 2 je jednak konvertibilita, kterou zajišťuje výklopný stojánek a přídavný klávesnicový kryt, a také výpočetní schopnosti. Tablet totiž patří do kategorie nové generace „AI“ počítačů vybavených dedikovanou neurální jednotkou pro akceleraci umělé inteligence. V této oblasti se Lenovo spoléhá na procesory Intel Core Ultra řady U, představené na konci loňského roku.

Červený trackpad v klávesnici a stylus v poutku

Tyto procesory umějí spouštět složité jazykové modely přímo na zařízení, kromě toho své vlastní AI funkce připravuje i Microsoft pro systém Windows. Aktuálně je reprezentuje výhradně funkce Copilot, pro kterou má Lenovo v klávesnicovém krytu připravené vyhrazené tlačítko. Kromě něj se na klávesnici nachází i čtečka otisků prstů, typický červený trackpad a také poutko pro přenášení stylusu. Ten lze rovněž magneticky připnout na pravou stranu tabletu, na opačné pak najdeme dvě USB-C (1 × Thunderbolt, 1 × USB 3.2 Gen 1) a sluchátkový jack. Přítomný je i slot na nano SIM pro mobilní připojení 5G, zbytek bezdrátové konektivity stojí na Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3.

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 bude existovat v mnoha konfiguracích, v té maximální může mít až 32 GB RAM a integrovanou 5Mpx IR kamerku pro rozpoznávání uživatele podle obličeje. Webkamera se pak pyšní rozlišením 8 Mpx. Akumulátor v těle tabletu disponuje kapacitou 42 Wh, výdrží se Lenovo bohužel nepochlubilo.

Cena a dostupnost

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 půjde do prodeje v dubnu letošního roku, cena má v USA startovat na 1 399 USD (asi 40 tisíc korun s DPH).