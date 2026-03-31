Legendární reklama Eurotelu ožívá 28 let poté. Něco na ní ale nehraje

- O2 přepracovalo ikonickou reklamu Více ze života svého předchůdce Eurotelu
- Pro remake použilo generativní AI, přepracovány byly jednotlivé záběry i hudba Ondřeje Soukupa
- Spot bude k vidění od 1. dubna, autoři si pochvalují časovou i finanční úsporu oproti roku 1998
Pamětníci jistě ještě nosí v mysli legendární reklamu Více ze života od tehdejšího operátora Eurotel z roku 1998. Natáčení připomínalo produkci velkého hollywoodského filmu, přizván byl i hvězdný skladatel Ondřej Soukup. Ten se zúčastnil i projektu recyklace této staré reklamy. Možná si ale všimnete, že něco je jinak – televizní spot totiž z velké části ožil zpět díky umělé inteligenci.
Ikonická reklama Eurotelu ožívá
Málokterý televizní spot z 90. let – snad až na ikonického Bobika – zlidověl tak moc jako bezmála minutová reklama „Více ze života“, kterou si nechal navrhnout tehdejší operátor Eurotel, předchůdce dnešního O2. Ikonický záběr na Zvíkov, vyhlídku Máj a Luční horu, doprovázený sehranými záznamy telefonátů a hudbou Ondřeje Soukupa, na konci pak sdělení, že služby operátora přispívají k vyšší kvalitě našich životů.
Vlastní parodii na tento skvost tehdy zpracoval i Petr Čtvrtníček do pořadu Česká soda. Operátor a jeho najatá agentura tehdy pojali natáčení reklamy jako velkou filmovou produkci, přáli si totiž zachytit podobně silnou lyriku jako v případě dokumentu Baraka – Odysea země. I z toho důvodu agentura tehdy najala amerického režiséra právě tohoto snímku Rona Frickeho. Rozpočet tehdy činil něco mezi 10 a 20 miliony korun, což odpovídá zhruba dvojnásobné částce dnes.
O2 sází na umělou inteligenci
Tým marketérů v O2 ve spolupráci s agenturou Free Andy se tak rozhodl zpracovat remake této televizní reklamy, ale vzít to jinak. Cílem bylo přiblížit se novým trendům ve videoprodukci – a vy už víte, kam tím míříme. Pomocí nástrojů generativní umělé inteligence se podařilo replikovat původní záběry tak, aby působily jako přelet dronem. Mimochodem, v roce 1998 byl pro původní záběry využit kameraman ve vrtulníku.
Jaké AI nástroje O2 použilo?
- Google Nano Banana 2
- Suno – nástroj pro generování hudby
- Veo 3 – pokročilá aplikace pro generování videí
- Flora AI – nástroj pro generování obrázků a videozáběrů
- Weavy – projektová AI od Figmy
- Kling AI – nástroj pro generování videí
- Sora 2 – generování videí od OpenAI
- Runway – další AI model pro generování videí
- Topaz Labs – profesionální AI úprava fotek
Synteticky vznikla i nová znělka, která se sice zakládá na původní, slovansky laděné melodii oceňovaného skladatele Ondřeje Soukupa, ale přidává modernější tóny. Soukup stál coby dozor i u zrodu AI remaku, s předělávkou jeho známé skladby problém nemá. Nicméně například lidé, kteří ve spotu vystupují, jsou reální, cílem totiž nebylo generovat lidské emoce.
Výsledkem je 60sekundový spot, který budete moci od 1. dubna do konce července vidět v televizi i na internetu. Podle slov ředitele marketingu v O2 Davida Daneše se díky umělé inteligenci podařilo dosáhnout zhruba 30% finanční a 50% časové úspory oproti roku 1998.