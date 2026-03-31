Legendární reklama Eurotelu ožívá 28 let poté. Něco na ní ale nehraje

Jakub Fišer 31. 3. 16:30
Reklama Eurotelu Více ze života ožívá díky AI
  • O2 přepracovalo ikonickou reklamu Více ze života svého předchůdce Eurotelu
  • Pro remake použilo generativní AI, přepracovány byly jednotlivé záběry i hudba Ondřeje Soukupa
  • Spot bude k vidění od 1. dubna, autoři si pochvalují časovou i finanční úsporu oproti roku 1998

Pamětníci jistě ještě nosí v mysli legendární reklamu Více ze života od tehdejšího operátora Eurotel z roku 1998. Natáčení připomínalo produkci velkého hollywoodského filmu, přizván byl i hvězdný skladatel Ondřej Soukup. Ten se zúčastnil i projektu recyklace této staré reklamy. Možná si ale všimnete, že něco je jinak – televizní spot totiž z velké části ožil zpět díky umělé inteligenci.

Ikonická reklama Eurotelu ožívá

Málokterý televizní spot z 90. let – snad až na ikonického Bobika – zlidověl tak moc jako bezmála minutová reklama „Více ze života“, kterou si nechal navrhnout tehdejší operátor Eurotel, předchůdce dnešního O2. Ikonický záběr na Zvíkov, vyhlídku Máj a Luční horu, doprovázený sehranými záznamy telefonátů a hudbou Ondřeje Soukupa, na konci pak sdělení, že služby operátora přispívají k vyšší kvalitě našich životů.



Nepřehlédněte

O2 má nové tarify NEO+, teď je navíc seženete s výraznou slevou

Vlastní parodii na tento skvost tehdy zpracoval i Petr Čtvrtníček do pořadu Česká soda. Operátor a jeho najatá agentura tehdy pojali natáčení reklamy jako velkou filmovou produkci, přáli si totiž zachytit podobně silnou lyriku jako v případě dokumentu Baraka – Odysea země. I z toho důvodu agentura tehdy najala amerického režiséra právě tohoto snímku Rona Frickeho. Rozpočet tehdy činil něco mezi 10 a 20 miliony korun, což odpovídá zhruba dvojnásobné částce dnes.

O2 sází na umělou inteligenci

Tým marketérů v O2 ve spolupráci s agenturou Free Andy se tak rozhodl zpracovat remake této televizní reklamy, ale vzít to jinak. Cílem bylo přiblížit se novým trendům ve videoprodukci – a vy už víte, kam tím míříme. Pomocí nástrojů generativní umělé inteligence se podařilo replikovat původní záběry tak, aby působily jako přelet dronem. Mimochodem, v roce 1998 byl pro původní záběry využit kameraman ve vrtulníku.

Jaké AI nástroje O2 použilo?

  • Google Nano Banana 2
  • Suno – nástroj pro generování hudby
  • Veo 3 – pokročilá aplikace pro generování videí
  • Flora AI – nástroj pro generování obrázků a videozáběrů
  • Weavy – projektová AI od Figmy
  • Kling AI – nástroj pro generování videí
  • Sora 2 – generování videí od OpenAI
  • Runway – další AI model pro generování videí
  • Topaz Labs – profesionální AI úprava fotek

Synteticky vznikla i nová znělka, která se sice zakládá na původní, slovansky laděné melodii oceňovaného skladatele Ondřeje Soukupa, ale přidává modernější tóny. Soukup stál coby dozor i u zrodu AI remaku, s předělávkou jeho známé skladby problém nemá. Nicméně například lidé, kteří ve spotu vystupují, jsou reální, cílem totiž nebylo generovat lidské emoce.

Srovnání reklamy Eurotelu a O2

Výsledkem je 60sekundový spot, který budete moci od 1. dubna do konce července vidět v televizi i na internetu. Podle slov ředitele marketingu v O2 Davida Daneše se díky umělé inteligenci podařilo dosáhnout zhruba 30% finanční a 50% časové úspory oproti roku 1998.

Původní reklama z roku 1998

AI remake z roku 2026

Další dnešní články

Apple iMac M4
Zásadní vylepšení pro iMac? Apple koketuje s novým typem displeje
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Ray-Ban Meta
Konečně dioptrické chytré brýle! Meta spolupracuje s Ray-Ban na nových modelech
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
2
Aplikace Instagram na mobilním telefonu
Stories na dva dny? Instagram testuje převratnou novinku, zadarmo to ale nebude
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
0
Apple Creator Studio
Lockdown režim je neprolomitelný, zní z Cupertina. Podle Applu jej ještě nikdo nepřekonal
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0

