Legendární Half-Life slaví 25 let. Velká aktualizace a unikátní dokument vás vezme zpět v čase

V herním světě je jen málokterá hra, která by se proslavila tak moc, jako právě Half-Life. Titul postavil základy impéria společnosti Valve, které se nyní více než na herní vývoj soustředí na distribuci her, a znamenal v mnoha oblastech průlom nejen na poli stříleček z první osoby, ale her obecně. Je těžko k uvěření, že tato legenda už slaví čtvrt století od vydání. Valve si při této příležitosti připravili pro hráče hned několik překvapení, mezi nimi kupříkladu hodinový dokument o vývoji či aktualizovanou verzi hry upravenou o zajímavé vychytávky.

Čím byla ale hra, která spatřila světlo světa 19. listopadu 1998 tak přelomová? Mezi převratné novinky na tehdejší dobu patřilo například částečně zničitelné prostředí, velký důraz na detail, skriptované sekvence oživující hratelnost či překvapivě příběh, který měl svou hloubku a dával smysl. V rámci něj jste se nechopili nepřemožitelného geroje, který má za úkol zachránit svět, ale obyčejného vědce Gordona Freemana, jemuž se tak trochu nepovede jeho jinak rutinní den v zaměstnání. Mimo to se na dlouhé životnosti hry podepsaly fanouškovské modifikace, které daly vzniknout samostatným hrám, jako Counter-Strike, Day of Defeat či Team Fortress. Hru později oživily i dva datadisky Opposing Force a Blue Shift, které se na příběh dívaly z jiné perspektivy.

Half-Life turns 25 this weekend, and we're pushing a big update to bring back some of that 1998 feeling with restored original launch day content, brand new multiplayer maps, a look behind the scenes with the original development team, and more: https://t.co/ceV4oePUyP pic.twitter.com/1eOtLiHXbE

— Valve (@valvesoftware) November 17, 2023