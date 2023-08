Legendární Half-Life se dočká novinky: půjde o vytoužené pokračování?

Druhý díl legendární střílečky čeká masivní grafické vylepšení

Obohacen bude o moderní technologie, jako je plný ray tracing nebo Nvidia DLSS 3

Na remasteru pracují nejlepší moddeři série Half-Life

Ve videoherním světě je jen málo titulů, které by vstoupily do povědomí tak moc jako série Half-Life. Střílečka z pohledu první osoby, kde se v kůži vědce Gordona Freemana musíte probíjet zástupy příšer z jiných dimenzí, patří do zlatého herního fondu nejen pro svou unikátní atmosféru, ale také díky svého času revolučním mechanikám, které definovaly žánr akčních stříleček. Zároveň patrně není na světě očekávanějšího videoherního pokračování než Half-Life 3.

Half-Life 2 dostane výrazné grafické vylepšení

Ačkoli do série Half-Life přibude nový titul, o vytoužený třetí díl bohužel nepůjde. Namísto toho dostanou fanoušci notně vylepšenou verzi Half-Life 2 s podporou RTX, na kterém se do značné míry podílela sama komunita. Ta vytváří vylepšenou verzi díky platformě Nvidia RTX Remix, která je k dispozici zcela zdarma a je postavena na Nvidia Omniverse – ve zkratce umožňuje modderům vytvářet a sdílet modifikace pro klasické herní tituly a obohacovat je o moderní technologie, jako je ray tracing, Nvidia DLSS, Nvidia RTX IO nebo Nvidia Reflex.

Nejlepší moddeři se sjednotili pod vlajkou studia Orbifold Studios a s pomocí dostupných nástrojů výrazně vylepšili grafiku již tak povedené hry Half-Life 2 o Physically Based Rendering, přidali rovněž extra detaily díky Hammer editoru od Valve, plný ray tracing, DLSS 3, Reflex a také RTX IO. Samotné textury mají až 8× více pixelů a assety dostaly v některých případech až 20× více detailů oproti originální hře. Vidět můžete také například pohyby látek okolo výzbroje a podobné drobnosti vyvedené do působivého detailu.

Díky plnému ray tracingu si ještě více vychutnáte scény, ve kterých hrají prim světla, stíny a také odrazy od jednotlivých materiálů, včetně propustnosti těch průhledných a poloprůhledných. Kdy bude k dispozici hratelná verze, prozatím není jasné, avšak pokud vás tento projekt zaujal, můžete sledovat informace na oficiálních stránkách projektu. Zajímavostí je, že se nejedná o první hru postavenou na této platformě – již dříve se svého RTX remasteru dočkal titul Portal: Prelude rovněž od Valve.