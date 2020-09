Recenze Half-Life Alyx: jak Valve zachránilo virtuální realitu

Half-Life je jednou z nejznámějších franšíz herního průmyslu. Je to kvůli Valve posedlým naprostou dokonalostí. I kvůli tomu bylo čekání na další titul dlouhých 13 let, je však nový Half-Life: Alyx hoden nosit jméno Half-Life? To se dozvíte v naší recenzi

Je zpátky, ale trošku jinak, než jsme čekali

O čem je řeč? Přeci o dnes již legendárním Half-Life. Valve letos koncem března vydalo svou nejnovější hru, která má to štěstí honosit se tímto názvem. Ohlášení Half-Life: Alyx bylo jako dát lahev studené vody člověku ztracenému v poušti. Je to totiž téměř 13 let od chvíle, kdy vyšlo Half-Life 2: Episode 2 a od té doby se čekalo. Nejdříve na Episode 3, poté rovnou na Half-Life 3 a čekání pomalu přešlo v zoufalství a pokusy o zahnání tohoto zoufalství, vymýšlením různých konspiračních teorií a vtipů o HL3 na zahnání tohoto zoufalství. Ale jak říká Gabe Newell: „Worth the wait“.

Half-Life: Alyx Announcement Trailer

Half-Life: Alyx již podle názvu neslibovala přímé pokračování akčních dobrodružství zamlklého Gordona Freemana. Mnoha lidem se vybavily příběhy, které spadají dokonce do doby před tímto tisíciletím, do doby prvního Half-Life. O příběhy Barneyho Callhouna z Blue Shift, který dostal menší roli i ve druhém titulu z tohoto universa, a Adriana Shepharda z Opposing Force, který takové štěstí už neměl. Half-Life: Alyx nám slíbilo hru z pohledu Gordonovy mladé společnice, Alyx Vance a dalo nám víc, než v co kdo kdy mohl doufat.

Jak nám mohla, tak dlouho očekávaná hra dát víc, než byly naše nároky, ptáte se? Jednoduše. Hra je plně ve VR. Nejdříve kritizovaný krok se ukázal jako dobrá volba. A upřímně? I když se to nemusí zdát, s nasazenými brýlemi a s ovladači v rukou velmi brzy zapomenete, že to, co máte před sebou je jen shlukem pixelů. Netradiční gameplay mechanika, detailní grafika, fyzika předmětů a prostorový zvuk jsou jen začátek.

Kdy skutečně propadnete hře jsou detaily, které sice můžete dělat v reálném světě, ale v tom herním vám vezmou dech. Jmenujme si třeba rozbíjení skla v oknech, házení talířů místo frisbee, sledování pohybu tekutiny ve skleněné lahvi, okamžité rozbití řečené lahve s uspokojujícím rozprsknutím obsahu, vykolejení vlaku, nebo zabodnutí jehly s neznámou zelenou látkou přímo do břicha. Dobrá, to poslední asi ne.

Ctí tradici

Vzhledem k žánru hry jsou všechny tyto detaily cenným rozptýlením. Half-Life: Alyx se žánrově drží svých předchůdců – Sci-fi akční zombie střílečka s logickými úkoly a hororovými prvky. A pokud jste ve svém okolí známí tím, že hrajete hororové hry o půlnoci během bouře a nehnete ani brvou, věřte mi, hororové sekce, které zaručeně budete procházet zde, vás chladnými nenechají. Něco jiného totiž je vidět mrtvého zombie na obrazovce vašeho počítače, kdy máte možnost se nad něj maximálně sklonit, nebo si do něj střelit, a vidět mrtvého zombie ve VR, kdy se ho můžete doslova dotknout. A co teprve když vedeni jen světlem drobné baterky na hřbetu vaší levačky najednou v naprosté tmě uslyšíte podezřele známé zvuky…

Děj se odehrává 5 let před probuzením Gordona Freemana ve stejné lokaci města 17 někde ve východní Evropě (a teď upřímně – pokud umíte číst azbuku, budete mít ze hry o trochu víc). Hlavní hrdinkou je 19tiletá Alyx Vance a jejím úkolem je přežít ve světě ovládaném mimozemskou civilizací, které k asimilaci Země stačila válka trvající pouhých 7 hodin. A přežít bude těžší, než se zdá, když váš otec je známou postavou v odboji právě proti této mimozemské civilizaci a vaše maličkost se jej taktéž aktivně účastní.

Když vás a vašeho otce zajmou jednotky Combine během bleskové čistky a vy jste jediní, komu se podaří prchnout s pomocí vašeho kamaráda, mechanika Russela, je váš úkol o to jasnější. Přežít, zachránit otce před mučením a jistou smrtí, nenechat si ožužlat hlavu některou z mimozemských forem života, postřílet co nejvíc nepřátel a pokud možno získat neznámou tajnou zbraň, kterou Combine drží v zjevně nedobytném trezoru v budově držené veškerou energií z okolí vysoko nad městem v energetické schránce.

A na co se můžete těšit?

Na zbraně – pistoli, brokovnici, energetický samopal, dva typy granátů a vaše vlastní ruce vybavené speciálními gravitačními rukavicemi. Palné zbraně si můžete vylepšovat v celém průběhu hry za polymer, který najdete doslova všude. Přebíjení pak funguje stejně jako v reálném životě. Musíte ze zbraně nejdřív vytáhnout prázdný zásobník, sáhnout si za rameno do batohu pro nový, zasunout, natáhnout první náboj do komory a pak teprve můžete střílet. Když na vás útočí několik nepřátel najednou a do toho ještě musíte utíkat před palbou nebo granátem, pak je to teprve ta správná zábava. Leváky určitě nadchne možnost si v nastavení vybrat, kterou rukou chtějí střílet.

Na staré známé nepřátele – na headcraby, jedovaté headcraby, barnacles visící od stropu, zombie, combine jednotky a přerostlý hmyz. Nově se pak můžete střetnout s obrněným headcrabem, přes jehož brnění na zádech není možné se prostřílet, těžké combine jednotky s těžkým samopalem a energetickým štítem, jedovaté parazitické rostliny, které vybuchují, když se k nim přiblížíte, dosud neviděnou entitu podobnou psovi, která manipuluje s elektřinou a Jeffa, jediného pojmenovaného zombie.

A v neposlední řadě se můžete těšit na všudypřítomné logické úkoly a puzzle. S většinou z nich vám pomůže váš multifunkční nástroj, který umí vyhledat energetické proudění ve zdech, odemykat sejfy a manipulovat s holografickými kódy na zámcích strojů, které vám umožní pokračovat dále ve hře, nebo jen vylepšit si vaši oblíbenou zbraň.

Proč zrovna VR

Dlouhá léta jsme byli zvyklí na hry, jejichž celý svět byl založen jen na dvou dimenzích. Když se pak na trh dostaly 3D tituly, bylo to jako objevit nový smysl. Už nešlo jen o to chodit dopředu, skákat nahoru a dolů a ničit vše před sebou, teď jste se mohli začít rozhlížet a prozkoumávat. S virtuální realitou je to stejné. Vývojáři nám právě ukázali, že hry lze vnímat ještě intenzivněji. Vaše zvídavost vám nedá spát, až budete zjišťovat, co všechno lze prohledat.

Žádný šuplík nezůstane zavřený, police a víka kontejnerů budou vrzat a jediná bedna nezůstane nenadzvednuta. Můžete se dotýkat všeho, co se vám zlíbí. Vezměte do ruky fixu a něco si nakreslete, nakrmte svého domácího mazlíčka, zahrajte si na piano, prozkoumávejte, pátrejte a sbírejte co je libo. Chcete se podívat na texturu nějakého předmětu z větší blízkosti? Už nemusíte manipulovat s kamerou v příkazovém řádku. Teď vám stačí vzít předmět do ruky a podívat se na něj. Nebo prostě přibližte svou vlastní hlavu blíže k předmětu.

Teď teprve budete moci ukázat, jak dobří jste v herní střelbě, protože už vám nebude pomáhat žádný zaměřovací kříž. Máte na pistoli mířidla a ta musíte používat jako v reálném životě. Na brokovnici žádná mířidla nepotřebujete, tu stačí jen přibližně namířit směrem k nepříteli a sprška broků už udělá svou práci. A pokud jde o granáty, ty teprve dokážou jak přesně a jak daleko dokážete házet.

Na svých cestách v kůži Alyx teprve teď zjistíte, jak takového dobrodruha musí bolet nohy a také prověříte svůj strach z výšek. A věřte mi, já strach z výšek mám a občas to nebylo úplně příjemné. O to intenzivnější však onen zážitek byl. V závislosti na tom, jaké si vyberete možnosti pohybu, si taky procvičíte ruce šplhem po žebřících.

Sečteno, podtrženo Half-Life: Alyx je hra, kterou prožíváte celou svou bytostí. V kůži hlavní hrdinky zažíváte stejné radosti i starosti při interakci s okolním světem, a navíc máte vše trefně okomentované Russelem, vaším přítelem na telefonu. Úspěšně vyřešené úkoly nebo třeba vítězství nad hordou nepřátel si přeci zaslouží pochvalu. Spousta předmětů, které vezmete do ruky je patřičně okomentována, v průběhu hry se dozvíte recept na sendvič, ze kterého se vám ve světě jídel v prášku budou sbíhat sliny, a ještě si u všeho toho skvěle zacvičíte.

Na čem si zahrajeme?

Jak jsem již zmínil, Half-Life: Alyx si zahrajete jen na VR, nepočítám modifikace. To naznačují i vyšší hardwarové nároky. Inu, nebudu zde rozepisovat vše, co potřebujete, zkrátka se podívejte na tabulku.

Prvek Minimální konfigurace Operační systém Windows 10 x64 Procesor Intel Core i5 7500 / AMD Ryzen 5 1600 Operační paměť 12 GB Grafická karta NVIDIA GeForce 1060 / AMD Radeon RX 580 – alespoň 6 GB VRAM

Nutno však podotknout, že lze hrát i na horších konfiguracích, hra je hratelná i na GTX 1650 nebo RX 570 se 4 GB RAM. Jako další potřebujete ještě VR headset. Tím musí být cokoliv, co podporuje SteamVR. A to je v podstatě drtivá většina headsetů na trhu. Nejlépe si však zahrajete když využijete Valve Index, na ten byla hra optimalizována.

A jak se to vlastně stalo?

Intro začíná na velmi vysoké budově, odkud již jistou dobu sledujete stavbu masivní citadely a taktické pohyby nepřítele. Zavolají vám však Eli s Russelem – potřebují vás jinde. Přesunete se proto mírným tempem (nejde přeci vše neobdivovat a neozkoušet) k sobě do bytu, kde vás však čeká nemilé překvapení. Combine zajali vašeho otce. Chvíli se snažíte vysvětlit, že vy tady jen bydlíte, jste však omráčeni a také zajati.

Další část článku vyzrazuje děj a zápletku hry. Pokračujte jen na vlastní nebezpečí.

Epizoda 1

Epizoda jedna vás přenese do dodávky, ve které vás vezou k výslechu. Šikovný dron nesoucí granát vás však dostane ven a předá vám handsfree pro komunikaci s Russelem. Pohodový parkur vás pak zavede přímo k němu. Pravdou je, že Russel nechtěl osvobodit přímo vás. Váš otec byl převážen v jiné dodávce a Russel, majíc jen jeden pokus, se rozhodl risknout své šance a zachránit jeho. Nevadí, teď ho můžete před výslechem, mučením a jistou smrtí zachránit společně. Dostanete pro tento účel praktické gravitační rukavice a pistoli s jedním zásobníkem. Takže vzhůru na vlak směřující do Města 17!

Epizoda 2

Epizoda dvě, Karanténa (náhoda?), vás ne moc překvapivě nezavede rovnou tam, kam jste potřebovali. To vám napoví mrtvá zombie, kterou uvidíte hned po vystoupení z vlaku. Naštěstí se ukazuje, že tuto a podobné mrtvoly, kterých rozhodně nebude ve hře málo, můžete obrat o velmi užitečné náboje do své pistole a také o neméně užitečný polymer. Stačí jen pár kroků a jste seznámeni s první nebezpečnou entitou. Od stropu visící, slintající potvory vás naučí využívat odpad v okolí ve váš prospěch. Případně vás ještě mohou naučit manévrovat.

Zároveň to není žádný extra těžký protivník, před kterým by vás neochránila stavbařská přilba. Ovšem pokud máte v pistoli nábojů nazbyt, je tohle perfektní situace, jak se naučit mířit. V případě pozdějšího blízkého setkání s headcraby a se zombie se můžete rovnou naučit střílet pohyblivé cíle. Pak jen vyřešit sem tam nějaké snadné puzzle a najednou zjistíte, proč se tato kapitola jmenuje zrovna Karanténa.

Epizoda 3

Epizoda tři je anebo bude. Ano, Valve vtipkuje na svůj vlastní účet. Zde konkrétně se však jedná o jméno na počest vortiguanta, který v minulosti s největší pravděpodobností utrpěl těžkou ránu do hlavy. Jakmile ho potkáte, řekne vám, že váš otec je mrtvý. Nebo bude. To záleží na tom, v jakém momentě v čase se zrovna teď nacházíme. Dostanete ještě pár rad, svačinu na cestu a jako třešničku ve světle na konci tunelu dokonce brokovnici. Co nevidět budete mít dokonce šanci ji využít. Nepřátel se vám bude dostávat už jen víc. Dokonce narazíte i na novou potvoru. Nemusíte se vracet zpátky v článku, abyste se dozvěděli jakou, je to obrněný headcrab.

Dokud je jen jeden, máte perfektní příležitost ho chytit ve vzduchu a prozkoumat jeho slabiny. Užijte si posledních pár momentů ve světle, protože dál vás čeká jen tma, tenký paprsek světla z vaší baterky a spousta a spousta děsivých momentů se zombie. Jsou slyšet, to ano, ale jsou jen slyšet. A mají kolem sebe spoustu krabic a jiných rozličných věcí, které se nebojí házet. Chvilka světla, spousta krabů a pak? Ještě temnější tma. Tma a stěny porostlé nějakým mimozemským sajrajtem, do kterého zarostly dokonce i výbušné sudy. Sudů je všude mnoho – Dan Vávra triggered.

Neopovažujte se do nich střílet, jinak můžete začít od posledního uložení. Snadno se to řekne, ale když pak musíte zastřelit zombie, než k nějakému výbušnému sudu dojde a bude ho chtít hodit, je to těžší. Není to zrovna dlouhá pasáž, ale zdržíte se dlouho. Obdobná lokace vás potom bude čekat ještě jednou. Poděkujme všem bohům za léky poschovávané na různých místech. Velká přestřelka na denním světle pak bude požehnáním. Vyděsit vás možná může už jen přestřelka ve vlaku, ale zbytek kapitoly si budete užívat hlavně puzzle. A vykolejení vlaku v přímém přenosu. V tom vlaku bohudík, nebo snad bohužel, jel také váš otec. Inu, nevadí. Starý známý vám ho pomůže dostat do bezpečí a na vás čeká další úkol v další kapitole.

Epizoda 4

Epizoda čtyři, Superzbraň vám vysvětlí, proč jste na samém začátku hry sledovali tu masivní létající věc. Je to trezor, ve kterém Combine uschovávají „superzbraň“, která je schopna zničit cokoli a kdekoli. Při vaší cestě skrze opuštěné tunely metra vám to Russel dopodrobna popíše. Připravit se můžete na kraby, potvory na stropě a těžké nepřátele s ještě těžším kulometem a také na spoustu granátů, které vám v boji proti nim pomůžou. Pokud jste nikdy neměli rádi granáty ve hře, bylo to pouze do dne, kdy jste mohli jeden skutečně sevřít v ruce. Jejich ničivá exploze dokáže při správném míření ušetřit mnoho nábojů do pistole, o vzácných nábojích do brokovnice ani nemluvě. Puzzle se progresivně stávají těžšími, ale nedokážou vás odradit od vašeho cíle na povrchu, ke kterému směřujete, k Severní hvězdě. K opuštěnému hotelu, podle kterého se jmenuje i následující kapitola.

Epizoda 5

Epizoda pět, Severní hvězda se odehrává, překvapivě, uvnitř hotelu Severní hvězda. Není divu, že je opuštěný, uvnitř to vypadá příšerně. Na stěnách a na podlaze je podobný odporný povlak jako na začátku karantény a když někde chybí podlaha, lezou skrz díru krabi, co chtějí ochutnat vaši hlavu. Mimozemské rostliny, které si zdejší prostředí zamilovaly, si ovšem nezamilovaly vás. Mnoho jich vybuchne, když se k nim přiblížíte víc, než se jim líbí a jiné vás zase budou lákat na organické granáty, které schovají, jakmile natáhnete ruku. Zjistěte, jak se k nim dostat a už nikdy nebudete mít nouzi o pořádný výbuch. V neposlední řadě vás čeká další nový nepřítel.

Třínohá mimozemská entita, kterou Alyx popisuje jako „bleskového psa“, i když do psa má opravdu hodně daleko. Setkáte se s ním vícekrát, ale při prvních setkáních potrápí spíš vaše mozkové buňky spíš než váš zásobník. Později vám ale ukáže, čeho všeho je skutečně schopen. Pokračujte dále a výše. Zabijte všechny headcraby, kteří by vám chtěli znepříjemnit odpoledne, vyhněte se stropokousům obecným a obejděte bariéry vztyčené na těch nejnevhodnějších místech. Odměnou vám bude samopal akorát do ruky. Doslova, protože ho ovládáte jednou rukou. Zásobníky do něj jsou mnohem běžnější než broky do brokovnice, a tak se nebojte a střílejte potvory, co hrdlo ráčí.

Jakmile najdete výtah, co vás dokáže vyvézt až na střechu hotelu, můžete si oddychnout. Jediné, co tady najdete, jsou kapsle s přátelskými vortigaunty uvnitř. Poděkují vám za pomoc a na oplátku pomohou i oni vám. Bez telekinetické energie vysávané násilím z vortigauntů totiž trezor se superzbraní na nebi už nic neudrží. S touto novou informací a ujištěním, že čerstvě osvobozený vortigaunt se postará o osvobození svých zbylých bratří sám, se můžete vydat zpět dolů. Po přestřelce mezi budovami, přestřelce uvnitř budov a přeskakováním z balkonu na balkon mezi budovami vás očekává další kapitola.

Epizoda 6

Epizoda šestá, Závod ve zbrojení není ani tak závod jako spíš jedno velké puzzle. Nepřátel se v první polovině kapitoly, uvnitř budovy, dočkáte pomálu, ale všudypřítomná nástražná výbušná zařízení vám oddychu nedopřejí. Sice je nemůžete přeskočit a ve většině případů ani podlézt, ale můžete se do nich nabourat, a to už stojí za to. Jakmile se dostanete na volné prostranství, potkáte nepřátel o dost více, ale hádanky a puzzle se vás budou držet zuby nehty. Nenechte se zavalit finální vlnou Combine, vyšplhejte se na jeřáb a vnikněte do starého lihovaru. Russel na váš výběr skrýše bude hrdý.

Epizoda 7

Epizoda sedmá nás seznámí s Jeffem, podle kterého dostala i své jméno. Nenechte se ovšem zmást, první osoba, kterou v lihovaru potkáte, není Jeff. Nešťastník, kterého zachráníte před jistým sežráním se jmenuje Larry a zde v lihovaru již nějaký ten rok spokojeně žije bok po boku se svými lahvemi, otravnými jedovatými rostlinami, a právě s Jeffem. Jeff je zombie, jakou jste ještě neviděli a ani neuvidíte. Nebyl změněn klasicky tím, že by se mu do hlavy zakousl hladový krab, ale dlouhodobým kontaktem s jedovatými rostlinami v okolí. Je slepý, silný jako buldozer, neprůstřelný, na rameni má druhá ústa větší než vaše torzo a je přehnaně citlivý na hlasité zvuky, což vám Larry názorně předvede s pomocí několika lahví s alkoholem.

Vaším úkolem je projít okolo Jeffa a nenechat se přitom roztrhat na kusy. Čeká vás, dle mého skromného názoru, psychicky nejobtížnější část hry. Před Jeffem se neschováte, naopak se často budete muset zdržovat v jeho těsné blízkosti. To ovšem také není zrovna jednoduché, protože Jeff, stejně jako jeho stvořitelé, jedovaté kytičky, vás nutí k silnému kašli. Najděte si respirátor nebo dýchejte skrze prsty, Jeffa zavřete do mrazáku, do výtahu, do kontejneru, prostě kamkoli, odkud už neuteče. A nezapomeňte jednu lahev vodky vzít Russelovi.

Epizoda 8

Název osmé epizody, Zajetí, sice vyhrožuje opakováním událostí z intra, opak je ale pravdou. Jste na výletě v ZOO! Tedy aspoň to kdysi bývala ZOO. Ale válka je válka a maso je maso a co nesežrala mozkůchtivá mimozemská fauna, o to se postarali lidé sami. Jediné, co po zvířatech zbylo jsou prázdné výběhy a upomínkové předměty z místního obchodu. Místo zeber a slonů se zde však začalo dařit jiné zvířeně, Antlionům. Tento hmyz o velikosti běžného osobního automobilu má naštěstí spadeno nejen na vás, ale i na vojáky Combine, kteří nebudou vědět na kterou stranu střílet dřív, když se vám podaří se dobře ukrýt. Tato kapitola je skvěle vyvážená napětím, nostalgickým steskem po živých zvířátkách, střelbou a samozřejmě i rébusy.

Epizoda 9

Epizoda devátá, Odhalení. Je to velké odhalení, a dokonce není jediné. Prvním je, že všichni vortigaunti již byli osvobozeni. To se dozvíte snadno z toho, že trezor se superzbraní, ke kterému se snažíte dostat, začne padat z oblohy. Ne však docela, proto musíte najít způsob, jak mu pomoci. V této kapitole si toho užijete mnoho, má opravdu skvělý spád. Nejde však jen o rozmístění nepřátel a logických úkolů, jde taky o odkazy na předchozí hry, ale zejména, a především o zásadní informace, které se dozvíte.-

O to, co je vlastně obsahem toho záhadného trezoru. Člověk, který byl přítomen a přežil incident v Black Mesa, a následně zmizel. Po krátkém přemýšlení jak vás jako hráče, ale i vás jako Alyx, vašeho otce a Russela napadne, že to může být jediná osoba. Gordon Freeman. Dlouho však nad tím přemýšlet nemůžete, protože vás čeká zatím nejnáročnější přestřelka z celé hry. Když ji ale zvládnete, zvládli jste Odhalení.

Epizoda 10

Kapitola desátá, Nabourání se a vstup. Ano, mohlo to znít hůř. Překonali jste největší přestřelku celé hry, a to znamená jen jedno. Teď jste lovnou zvěří ještě víc než kdy jindy. Můžete to vzít rychle, nebo strategicky, ale nebojte se používat ty šťavnaté náboje, které vám v batohu ještě zbyly. Najdete jich ještě tak akorát. A proč? Protože jste to našli. Našli jste ovládací pult pro paprsek držící trezor ve vzduchu. Je na čase jej sundat z oblohy. Možná se vám to podaří i jemně.

Pak se vydejte mezi hořící trosky do kráteru, který trezor při svém kontaktu s povrchem vytvořil. Zastřelte dalších pár Combine vojáků a naskytne se vám pohled, jaký vám vaše minulé já, které v roce 2007 střílelo v Half-Life 2: Episode 2 Stridery a pak muselo rychle zpět na základnu, bude závidět. Před vámi leží mrtvý Strider, kterého si nejen můžete zblízka prohlédnout, ale díky zázrakům moderní techniky se ho i v podstatě dotknout. Nastartujte výtah a nechte se ovládnout hrůzou, když Strider vstane z mrtvých.

Sami si možná dobře pamatujete, že na něj budete potřebovat raketomet nebo něco podobně silného. Neztrácejte tedy čas s pistolí a běžte. Jediné, co vás teď může zajímat, jsou léky a úkryty, kde je můžete využít beze strachu. Vzhůru tedy nejkratší cestou k energetickému dělu a sejměte tu pušku na nohách velikosti budovy. Až to zvládnete, můžete se poplácat po zádech, protože přímo před vámi to je. Světlo, které vás vezme přímo k vašemu cíli.

Epizoda 11

Epizoda jedenáctá… Opravdu jste si mysleli, že vám prozradíme úplně všechno? Existují věci, které si zaslouží zůstat nevyřčeny. Jednou z nich je, jak Voldemort přišel o nos a tou druhou je právě závěr Half-Life Alyx. Dovolíme si vám prozradit jen toto: i když jste na samém závěru předchozí kapitoly přišli o zbraně a veškerý obsah kapes, stejně v tomto psychedelickém prostoru bez zákonů prostoru a času nejste bezbranní. Pokud však čekáte detailní popis konce, budete si ho muset sami prožít. A také sami zjistit, zda budete schopni si popovídat se starým známým. Ten vám dá totiž na výběr.

Závěrečné hodnocení

Když to vezmu kolem a kolem, Half-Life: Alyx je opravdu velmi povedená hra. Nutno podotknout, že než Valve přišlo s tímto skvělým titulem, neměl jsem moc důvodů proč si pořídit VR. Možná, abych si aspoň trochu zacvičil, ale to nebyl dostatečný důvod.

Alyx je titul, kvůli kterému má smysl si VR pořídit. Je napínavý, zábavný, náročný, skvěle zpracovaný a díky velkému množství míst, která se dají prozkoumat i znovuhratelný. Osobně jsem zkošel hru na Vive Cosmos a Vive Pro od HTC a na obou headsetech se hrálo velmi dobře. Obzvlášť u Cosmosu bylo znát, že byla hra především optimalizovaná na Valve Index. Ten má stejně jako Cosmos LCD displeje, a ani v temných scénách nebyly AMOLED displeje jako má Vive Pro o moc lepší než LCD.

Pokud o virtuální realitě přemýšlíte, určitě si vyzkoušejte Half-Life: Alyx. Jakmile si hru totiž vyzkoušíte, už přemýšlet nebudete.