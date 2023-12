Legendární Apple Store v Infinite Loop končí, v provozu byl přes 30 let

Apple Store v původním sídle společnosti ukončí svůj provoz

Firmě sloužil od roku 1993 jako prodejna produktů upomínkových předmětů

Svůj význam měl především z historického hlediska

Každá éra jednou končí. To platí také pro sídlo společnosti Apple na adrese 1 Infinite Loop, kde měla firma své útočiště od poloviny 90. let minulého století až do roku 2017, kdy se přesunula do nové centrály Apple Park. Dnes Apple potvrdil, že 20. ledna trvale uzavře svůj obchod, který v budově na Infinite Loop provozoval. Společnost nabídne všem zaměstnancům prodejny možnost pokračovat v práci na jiném místě. Zdroj serveru MacRumors informoval, že zaměstnanci se budou moci přemístit do okolních prodejen, včetně návštěvnického centra Apple Park a Apple Valley Fair.

Konec jedné éry

„Po mnoha letech poskytování služeb zákazníkům v našich prodejnách v Bay Area plánujeme zavřít náš obchod v Infinite Loop,“ uvedl mluvčí společnosti Apple v prohlášení, které poskytl serveru MacRumors. „Všichni členové našeho týmu budou mít možnost pokračovat ve svých funkcích ve společnosti Apple. Těšíme se na naše zákazníky v nedalekém návštěvnickém centru Apple Park a na dalších místech, na webu Apple.com a v aplikaci Apple Store.“ Kanceláře v areálu Infinite Loop budou i nadále využívat firemní zaměstnanci Applu, zavře se pouze obchod. Podle cedule umístěné před vchodem do atria hlavní budovy budou probíhat stavební práce až do začátku roku 2024.

Obchod byl poprvé otevřen v roce 1993 pod názvem The Company Store a zaměřoval se především na prodej zboží upomínkových předmětů s nakousnutým jablíčkem. Po rekonstrukci v roce 2015 byl znovu otevřen jako tradiční prodejna Applu s produkty jako iPhone, Mac a Apple Watch vystavenými na béžových stolech, ale i nadále se zde prodával omezený výběr zboží, jako jsou trička, lahve na nápoje či hrnky. Obchod patřil k menším pobočkám cupertinského giganta a nenabízel některé služby, jako například Genius Bar. Infinite Loop je oblíbenou atrakcí pro nadšené příznivce Applu, kteří se často vydávají na pouť po okolí kampusu (vnitřek není veřejnosti přístupný) a obchodu.

Apple také 20. ledna trvale uzavře svůj obchod Royal Hawaiian v Honolulu. Společnost uvedla, že je i nadále odhodlána poskytovat zákazníkům vynikající služby, a poznamenala, že letos otevřela nové prodejny v USA, Číně, Indii, Jižní Koreji a Velké Británii a rozšířila svůj internetový obchod do Chile a Vietnamu.