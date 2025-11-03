Legenda žije! Fanoušek zmenšil Windows 7 na 69 MB, systém je plně funkční

- Nadšenec vytvořil sestavení Windows 7 o velikosti jen 69 megabajtů
- Celkem tvoří celý systém pouhých 295 souborů
- I když lze takto odlehčené Windows 7 spustit, do plnohodnotné funkčnosti mají daleko
Windows je nejrozšířenějším desktopovým systémem na světě, přičemž jako takový má spoustu příznivců, ale také zarytých odpůrců. Stejně tak má Windows řadu různých problémů, se kterými se Microsoftu daří více či méně bojovat. Na co se ale nedaří současným systémům navázat je popularita některých předchozích verzí, především pak Windows 7. Ta si získala srdce nejednoho uživatele, především jakožto schopný nástupce po kontroverzním systému Vista. Ani šestnáct let po vydání ale legendární „sedmičky“ nepřestávají udivovat.
Odlehčená verze Windows 7 bere dech
Nadšenci do systémů Windows s přezdívkou XenoPanther se povedl husarský kousek – podařilo se mu úspěšně vytvořit a spustit velmi odlehčenou verzi Windows 7, která zabírá neuvěřitelných 69 megabajtů na úložišti. Jeho projekt měl demonstrovat, jak moc lze osekat plnohodnotný desktopový systém, aby byl stále schopný normálního provozu. I když normálního je v tomto případě značně nadnesený výraz, neboť v tomto případě se jedná o takzvaný proof-of-concept, tedy test toho, zda je to vůbec technicky proveditelné.
I have released a 69.0MB version of Windows 7 x86.
You will need to provide your own system files to get even some of the most basic programs running.
File list: https://t.co/xAqTob4uPx
Download: https://t.co/v5CdxtRZre pic.twitter.com/8GcQjRDcjn
— Xeno (@XenoPanther) October 29, 2025
Omezená verze Windows 7 pochopitelně nemůže spouštět žádné standardní programy, protože většina nejdůležitějších softwarových součástí byla odstraněna. Instalační balíček zahrnuje jen 295 souborů, včetně řady log souborů, přičemž podle samotného tvůrce může být toto sestavení oblíbeného operačního systému teoreticky zredukováno ještě více. Screenshoty sdílené XenoPantherem potvrzují, že systém se úspěšně spouští na plochu Windows. Na obrázcích je však také vidět zpráva „Tato kopie systému Windows není originální“ – XenoPanther to vtipně okomentoval, že alespoň funkce ověřování pravosti stále funguje i v omezeném prostředí.
XenoPanther dále upřesňuje, že uživatelé by museli ručně přidávat chybějící systémové soubory, aby mohli spouštět i ty nejjednodušší programy. Chybí totiž klíčové knihovny, jako jsou běžné dialogové a ovládací komponenty, což brání spuštění většiny aplikací. Navzdory těmto omezením vzbudil experiment pozornost mezi nadšenci, kteří se zajímají o lehké systémové sestavy. Pokud si toto jednoduché sestavení Windows 7 chcete vyzkoušet na vlastní hardware, můžete si ji stáhnout ze stránek internetového archivu.