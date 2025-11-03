TOPlist

Xiaomi rozjelo extrémní slevy. I ceny novinek padly na úplné minimum

PR článek
PR článek 3. 11. 18:20
Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro

Xiaomi spustilo obří listopadové slevy a Mobil Pohotovost srazila ceny ještě níž. Vybrané smartphony jsou teď nejlevnější v roce, a to včetně úplných novinek. Xiaomi 15T je vůbec poprvé za cenu pod deset tisíc a extrémně levně vychází i bestseller Redmi Note 14 Pro nebo Poco F7.

Nejlepší cena od premiéry

Xiaomi 15T je jednoznačně hitem letošního Black Friday. Za cenu jen 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč) jde aktuálně o nejlepší telefon ve své kategorii, který nabídne výkonný procesor, 120Hz AMOLED displej, velkou 5 500mAh baterii, rychlé 67W nabíjení a hlavně skvělý 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a špičkovou optikou Leica. Telefon je momentálně levnější o 3,5 tisíce a dalších 1 500 Kč ušetříte speciálně u Mobil Pohotovosti díky bonusu.

Nejnižší ceny na trhu

Za jednu z nejlepších cen je v Mobil Pohotovosti také Redmi Note 14 Pro 5G. Ten je k mání jen za 6 tisíc, pokud ale využijete navíc ještě bonus k výkupní ceně, dostanete se na 5 490 Kč (běžně 6 490 Kč), což je za telefon s 200Mpx fotoaparátem a kvalitním 120Hz AMOLED displejem rozhodně zajímavá nabídka.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14

I základní Redmi Note 14 padl do slevy, na mp.cz ho dokonce koupíte za nejlepší cenu na trhu – 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč). To stejné platí pro Poco F7, který je k mání za nejnižších 9 989 Kč (běžně 11 990 Kč) a cenu si ještě můžete srazit o tisícovku díky bonusu.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Vodafone nabídka na Vánoce 2025, ilustrační
Dvojitá vánoční radost u Vodafonu: nakoupíte dva telefony, ale zaplatíte jen jeden
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Samsung Galaxy S25 FE
Termín odhalení řady Galaxy S26? Samsung prý plánuje odklad
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 16:30
1
Vánoce u O2, ilustrační
Vánoce u O2: spousta zlevněného zboží „za 1 korunu“, ale také výhody pro členy programu Unity
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Elektromobil, který voní jako spalovák? Kia přišla s geniálním nápadem
Elektromobil, který voní jako spalovák? Kia přišla s geniálním nápadem
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 12:00
0

Kapitoly článku