Lednová akce drtí ceny Samsungu: extrémně výhodně koupíte Galaxy Watch 8, skvěle vychází i telefony a tablety

PR článek
PR článek 13. 1. 16:32
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra

Ceny nejoblíbenějších chytrých hodinek od Samsungu padají na minimum. V Mobil Pohotovosti teď díky cashbacku ušetříte až 4 500 Kč, takže nejnovější Galaxy Watch pořídíte výrazně levněji než obvykle. Nejvýhodněji koupíte Galaxy Watch Ultra (2025), které díky cashbacku klesají na 12 489 Kč, skvěle ale ušetříte i na telefonech nebo tabletech.

Na hodinkách ušetříte až 4 500 Kč

Největší pozornost si zaručeně bere model Galaxy Watch Ultra (2025). Díky cashbacku cena hodinek padá z 16 989 Kč na 12 489 Kč – jde navíc o to nejlepší, co Samsung nabízí. Na první pohled zaujme robustní titanová konstrukce, která zaručí vysokou odolnost. Uvnitř potom čeká nespočet pokročilých funkcí pro hlídání zdraví, kontrolu spánku a měření sportovních aktivit, na své si tak přijdou i nároční uživatelé.

Výhodně ale pořídíte i základní variantu Galaxy Watch8, kterou najdete ve slevě za 9 189 Kč, přičemž po započtení cashbacku se dostanete ještě níž, a to na pouhých 6 189 Kč. Galaxy Watch8 nabízí jasný AMOLED displej, přesné měření sportovních aktivit, nové zdravotní funkce a rychlejší systém.

Pro ty, kteří preferují klasický vzhled, jsou tu Galaxy Watch8 Classic, kde cashback dosahuje až 3 500 Kč. Díky tomu se model Classic dostává na 8 479 Kč.

Zvýhodněné ceny hodinek po cashbacku:

Cashback srazí ceny i u telefonů, a to až o 12 000 Kč. Výrazně levněji tak pořídíte nejnovější skládačky Z Fold7 a Z Flip7, anebo vlajkový Galaxy S25 – u toho cena klesla z 22 490 Kč na pouhých 17 490 Kč, využít můžete navíc i výkupní bonus a cenu srazit o další 2 000 Kč.

Jak cashback získat

Stačí zakoupit vybraný model v období od 1. do 31. ledna 2026. Po obdržení zařízení ho zaregistrujete přes web novysamsung.cz (u hodinek a Galaxy Ringu) nebo v aplikaci Samsung Members (u telefonů a tabletů). Po schválení vám Samsung odešle cashback přímo na účet.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

