Lednička, pračka se sušičkou i klimatizace! Xiaomi zahájilo invazi do českých domácností

- Společnost Xiaomi výrazně rozšířila portfolio zařízení a spotřebičů do chytré domácnosti
- V nabídce nechybí prostorná lednička, pračka se sušičkou, klimatizace, nové Mini LED TV a robotický vysavač
- Všechny novinky míří i na český trh, lokální ceny ale zatím neznáme u všech produktů
Portfolio chytrých produktů v podání Xiaomi už brzy nabobtná hned o několik praktických přírůstků, které fanoušky značky jistě potěší. Čínský výrobce uvádí na český trh celkem šest nových spotřebičů ze všech koutů chytré domácnosti. Nechybí mezi nimi chytrá 4K televize ve třech různých úhlopříčkách, dvojice energeticky šetrných klimatizací či obrovská čtyřdveřová lednice, do které se bez problému vejdou potraviny i pro početnější rodinu. Ačkoliv budou všechny novinky k dispozici pro české zákazníky, o jejich ceny se výrobce zatím nepodělil. Známe nicméně evropské ceny.
Zatímco TV a robotické vysavače budou dostupné hned, klimatizační jednotky, lednička či pračka se sušičkou dorazí později, nejpozději však do konce letošního roku. Kromě produktů pro chytrou domácnost jsme se dočkali odhalení nových smartphonů Xiaomi 15T a 15T Pro, které rovněž lákají na bezkonkurenční cenu.
Klimatizace Mijia Air Conditioner Pro Eco
Mijia Air Conditioner Pro Eco je chytrá klimatizace, která se vyznačuje zejména nízkou spotřebou a extrémně výhodnou cenou. Na českých trh zamíří rovnou ve dvou variantách, které se od sebe odlišují pouze výkonem, který činí 2,6 kW, resp. 3,5 kW. Obě varianty se tak mohou pochlubit mimořádnou energetickou účinností, čemuž ostatně odpovídá i energetická třída A+++, a to pro chlazení i vytápění.
Klimatizace nabízí speciální úsporný režim Mijia AI Energy Saving Mode, který je podle Xiaomi až o 27 % efektivnější než běžné úsporné programy. Umělá inteligence neustále monitoruje okolní prostředí, díky čemuž může velmi přesně regulovat teplotu v místnosti a z dlouhodobého hlediska šetřit elektrickou energii.
Samozřejmostí je turbo režim pro bleskové ochlazení (za 30 sekund) nebo rychlé vytápění (za 60 sekund) nebo příjemně tichý chod s hlučností 55 decibelů.
Obě varianty lze ovládat na dálku přes aplikaci Xiaomi Home, ve které můžete pohodlně monitorovat spotřebu nebo nastavovat chytré profily pro chytrou automatizaci s podporou hlasového ovládání Google Assistant. Klimatizace navíc obsahuje antibakteriální filtr, režim ochrany proti kondenzaci či automatické čištění. Modely se liší pouze výkonem: Ten s výkonem 2,6 kW je vhodný pro menší prostory (10–20 m²), 3,5kW model pak pro větší místnosti (15–25 m²).
Jak jsem zmínil v úvodu, oficiální české ceny zatím neznáme, nicméně ty evropské ano. 2,6kW klimatizace vyjde na 599 eur (cca 14 500 Kč), 3,5kW varianta na 699 eur (cca 17 000 Kč).
Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026
Nová řada chytrých televizorů TV S Pro Mini LED Series 2026 přichází se zobrazovací technologií QD-Mini LED s 408 (55″), 532 (65″) a 704 zónami (75″) stmívání podle velikosti. Výsledkem má být hluboký kontrast, 94% pokrytí barevného gamutu DCI-P3 a maximální jas až 1 700 nitů pro oslnivě detailní obraz v režimech HDR i Dolby Vision. Pokročilá nízkoreflexní úprava minimalizuje rušivé odlesky, zatímco nativní obnovovací frekvence 144 Hz (v herním režimu až 288 Hz) garantuje plynulý vizuální zážitek.
Televize je vybavena dvojicí 15W reproduktorů s podporou Harman AudioEFX a Dolby Atmos pro skutečně prostorový zvuk. Samozřejmostí je Google TV, podpora Google Cast, Apple AirPlay, HDMI 2.1 a rychlé USB 3.0. Veškeré nastavení i streamování lze ovládat na dálku v rámci chytré domácnosti přes Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2.
České ceny nových modelů Mini LED televizí jsou následující:
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 75″: 26 999 Kč
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 65″: 22 999 Kč
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 55″: 16 999 Kč
Čtyřdveřová lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L
Designová lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L láká především na velký úložný prostor a inteligentní péči o potraviny. Lednice je vevnitř rozdělená na několik částí včetně speciální zóny pro optimální úchovu čerstvých potravin (-1 až +5 °C). Součástí výbavy je technologie Ag Fresh, která podle výrobce redukuje zápach a potlačuje výskyt bakterií. Díky zabudovanému Wi-Fi připojení můžete přes aplikaci Xiaomi Home dálkově ovládat teploty a různé režimy nebo dostávat notifikace o otevřených dveřích.
Lednice nabízí řadu praktických detailů – ovládání by měl usnadnit vnější dotykový panel, zatímco otevírání dveří až do 90 stupňů má podle Xiaomi zajistit pohodlný přístup ke všem přihrádkám. Samozřejmostí je podpora hlasových asistentů (Google, Alexa), která rozšiřuje možnosti automatizace a chytrého ovládání.
Evropská cena lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L byla stanovena na 849 eur (cca 20 700 Kč).
Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: pračka a sušička v jednom
Mijia Front Load Washer Dryer Pro je praktická pračka a sušička v jednom, která zvládne až 9 kg prádla. Její předností je úsporný provoz. Výrobce udává až o 25 % nižší spotřebu oproti konkurenčním spotřebičům z energetické třídy A. Pračka je vybavená bubnem s velkorysým průměrem 525 milimetrů, který v kombinaci s přímým pohonem a technologií Power Wash slibuje důkladně vyprané prádlo i při velmi tichém chodu.
Nechybí ani technologie Dual Auto Dosing, která se stará o automatické dávkování pracího prostředku s ohledem na váhu prádla, čímž podle výrobce šetří nejen vaši peněženku, ale i životní prostředí. Funkce Steam Hygiene by měla zlikvidovat 99,99 % bakterií, zatímco Gentle Drying chrání jemné látky před srážením.
Pračku můžete ovládat přes dotykový panel nebo aplikaci Xiaomi Home s možností volby programů, nastavení teploty i sledování průběhu praní na dálku. Evropská cena kombinované pračky se sušičkou je 579 eur (přibližně 14 000 Kč).
Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro
Nejnovější Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro je vybavený sacím motorem s výkonem až 20 000 Pa, inteligentní navigací pro vyhýbání se překážkám, trojitou kamerou a inovativním dToF radarem pro dokonalé pokrytí hůře dostupných částí místnosti. Boční kartáč si poradí s čištěním okrajů i koutů. Po dokončení úklidu se vysavač vrací do dokovací stanice, kde dochází k automatickému vyprazdňování a čištění zásobníku – výrobce udává, že se díky tomu nemusíte o robotického pomocníka starat až 75 dní.
Mobilní aplikace umožňuje sledovat průběh vysávání, nastavovat harmonogramy nebo cíleně uklízet pouze vybraná místa. Nechybí ani podpora hlasových asistentů Alexa a Google. Výdrž na baterii činí až 140 minut.
Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro se na českém trhu prodává za 17 999 Kč. Základní varianta, která má méně senzorů detekujících prostředí a překážky, vyjde na 14 699 Kč.