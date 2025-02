Kuriózní problém Galaxy Buds 3 Pro: majitelé mohou používat pouze jedno sluchátko

Některá sluchátka Samsung Galaxy Buds 3 Pro mají problémy s nabíjením

Uživatelé hlásí, že po vložení sluchátek do pouzdra se jedno z nich přestane nabíjet

Jihokorejská společnost se k situaci prozatím oficiálně nevyjádřila

Když ve světě technologií vše funguje tak, jak má, nemáme prakticky důvod si na co stěžovat. Jenže realita má do idylky občas pořádně daleko, což je dobrý základ třeba pro některé vtipy. Pokud se ale některá z nepříjemností stane vám, patrně vám dvakrát do smíchu nebude. O tom by mohli referovat také někteří majitelé sluchátek Samsung Galaxy Buds 3 Pro, kteří musí řešit poměrně kuriózní problém. To ovšem ale není až takovým překvapením, neboť problémy tato sluchátka provázejí už od jejich uvedení na trh.

Majitelé sluchátek od Samsungu řeší nepříjemný problém

V poslední době se objevilo několik informací o problému s nabíjením sluchátek Galaxy Buds 3 Pro. Podle některých uživatelů se jedno ze sluchátek po vložení do nabíjecího pouzdra přestalo nabíjet. Nemusí se nutně jednat o nový problém, protože podobné informace se objevily již před několika měsíci, avšak nyní to vypadá, že problém se nepodařilo jihokorejskému gigantu zcela vyřešit. Jeden z uživatelů dokonce uvádí, že zkoušel resetovat sluchátka, vypnout telefon či zkontrolovat pouzdro, zda se v něm nenachází nečistoty, ale nic nepomohlo. Další uživatel tvrdí, že v místě, kde se mají připojit nabíjecí piny, pozoruje viditelné spáleniny.

Jestli se problém týká také vás, je zde několik možností, které můžete vyzkoušet. Podle uživatele dionicioagarcia se problém týkal magnetického senzoru, který slouží k detekci sluchátek v pouzdře. Sluchátka se mu podařilo znovu nabít tak, že je podržel dostatečně blízko pouzdra, aby si senzor myslel, že jsou uvnitř. Jakmile uviděl blikat kontrolku LED a oznámení, že se nabíjení zastavilo, zopakoval několikrát stejný postup. Uživatel tenchichrono naproti tomu navrhuje podívat se na konektory v pouzdře, zda nejsou křivé. Úpravou konektorů pomocí malého šroubováku se mu údajně podařilo zarovnání opravit a sluchátka se opět začala nabíjet.

Samsung se k situaci prozatím oficiálně nevyjádřil, tudíž je otázkou, nakolik jde o rozšířený problém. Sluchátka nedávno dostala aktualizaci firmwaru s označením R630XXU0AYB3, nicméně ta se podle všeho týká jen drobných úprav, vzhledem k velikosti 8 MB.