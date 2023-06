Kryt nebude potřeba. iPhony by v budoucnu mohly mít extrémní odolnost

Apple si patentoval způsob, jak vytvořit odolnější iPhone

Šasi by se mělo skládat rovnou z několika materiálů

Jestli se řešení dočkáme v praxi ovšem není jisté

Moderní chytré telefony lze označit celou řadou přízvisek, avšak „odolný“ by se mezi nimi pravděpodobně vyskytovalo jen v ojedinělých případech. Ať už jde o iPhony či zařízení s Androidem, poškrábat je či jinak poškodit není zrovna složitý úkol. Jestli to někomu nevadí, jsou to výrobci ochranných pouzder a krytů, kteří na chránění našich telefonů vydělávají královské peníze. Přesto se Apple chystá jejich klidné a bezpečné podnikání narušit, alespoň podle zveřejněného patentu.

Budoucí iPhony by mohly být odolnější proti poškození

Podle všeho se totiž Apple snaží přijít na způsob, jak vyrobit šasi telefonu pokud možno co nejvíce pevné a odolné, avšak aby se svými rozměry, vlastnostmi a především cenou příliš nelišilo od aktuálně používaných konstrukcí. Patent konkrétně hovoří o prostorových kompozitních materiálech, což znamená vložení kovu či keramiky do šasi kvůli odolnosti proti poškrábání.

„U telefonů, hodinek a tabletů může dojít ke kontaktu s různými povrchy, který vede k otlakům nebo oděru povrchu zařízení. Použité materiály pro tato zařízení mohou mít různé kombinace vlastností týkajících se pevnosti, vzhledu, odolnosti proti oděru, elektromagnetického stínění a podobně,“ zmiňuje Apple v popisu patentu, který dále popisuje různé typy materiálu a jejich přednosti, stejně jako nevýhody. Vesměs se jedná o různé stupně odolnosti proti poškození, které je potřeba vyvážit v ohledu propustnosti signálu.

Řešení, které Apple navrhuje, je poměrně jasné – použít pro konstrukci více materiálů, které by dohromady posílily pozitivní vlastnosti a zároveň se kompletně zbavili či alespoň snížily negativa. Problém ale netkví jen v tom, jaké materiály je vhodné zkombinovat, ale také jak toho dosáhnout. „Pouzdro elektronického zařízení musí obsahovat otěruvzdorné prvky alespoň částečně zapuštěné do materiálu šasi a přesahovat na vnější povrch, přičemž prvky odolné proti oděru mohou být vytvořeny z kovu nebo keramiky. Šasi by se mělo skládat z tvarovatelné matice, přičemž oděruvzdorné prvky musí být tvrdší než tvarovatelná matice,“ stojí v patentu. Jestli se ho někdy dočkáme aplikovaného v praxi je nicméně záhada.