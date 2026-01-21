Král fotomobilů s fotokitem zdarma. Vivo X300 Pro je za super cenu a s dárky za 5 tisíc

Král fotomobilů Vivo X300 Pro se i v novém roce mimořádně vyplatí. Nejen, že telefon teď ulovíte ve slevě, ale navíc k němu získáte rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč. Cenu vlajkovky můžete snížit o dalších 2 500 Kč díky výkupnímu bonusu.
Fotomobil za nejlepší cenu
Vivo X300 Pro znovu potvrzuje, že patří mezi absolutní špičku mobilního focení. Míří přímo na ty nejnáročnější uživatele, jelikož kombinuje prémiové snímače a legendární optiku Zeiss. O plynulý chod se stará nejvýkonnější čipset MediaTeku a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením.
Právě teď k vlajkovce získáte dva dárky. Jedním z nich je fotokit v hodnotě 4 999 Kč, který z používání telefonu udělá skutečný fotografický zážitek. Má fyzickou spoušť a drží se jako klasický foťák. Druhým dárkem je 90W nabíječka Vivo FlashCharge v hodnotě 599 Kč.
V Mobil Pohotovosti teď pořídíte Vivo X300 Pro ve slevě za 31 990 Kč. Pokud navíc prodáte svůj stávající telefon, získáte výkupní bonus 2 500 Kč, díky kterému cena klesne ještě níž. K tomu všemu lze využít velkou 50% slevu na teleobjektiv Zeiss 2.35x.
Cena po slevě a bonusu:
- Vivo X300 Pro jen za 29 490 Kč (běžně 34 990 Kč)
Skvěle vychází i základní model Vivo X300 za 24 990 Kč (běžně 26 990 Kč), ke kterému také získáte dárek v podobě FlashCharge 90W nabíječky.