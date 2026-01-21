TOPlist

Král fotomobilů s fotokitem zdarma. Vivo X300 Pro je za super cenu a s dárky za 5 tisíc

PR článek
PR článek 21. 1. 18:45
Smartphone Vivo X300 Pro

Král fotomobilů Vivo X300 Pro se i v novém roce mimořádně vyplatí. Nejen, že telefon teď ulovíte ve slevě, ale navíc k němu získáte rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč. Cenu vlajkovky můžete snížit o dalších 2 500 Kč díky výkupnímu bonusu.

Fotomobil za nejlepší cenu

Vivo X300 Pro znovu potvrzuje, že patří mezi absolutní špičku mobilního focení. Míří přímo na ty nejnáročnější uživatele, jelikož kombinuje prémiové snímače a legendární optiku Zeiss. O plynulý chod se stará nejvýkonnější čipset MediaTeku a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením.

Právě teď k vlajkovce získáte dva dárky. Jedním z nich je fotokit v hodnotě 4 999 Kč, který z používání telefonu udělá skutečný fotografický zážitek. Má fyzickou spoušť a drží se jako klasický foťák. Druhým dárkem je 90W nabíječka Vivo FlashCharge v hodnotě 599 Kč.

Fotokit k telefonu Vivo X300 Pro

V Mobil Pohotovosti teď pořídíte Vivo X300 Pro ve slevě za 31 990 Kč. Pokud navíc prodáte svůj stávající telefon, získáte výkupní bonus 2 500 Kč, díky kterému cena klesne ještě níž. K tomu všemu lze využít velkou 50% slevu na teleobjektiv Zeiss 2.35x.

Cena po slevě a bonusu:

Skvěle vychází i základní model Vivo X300 za 24 990 Kč (běžně 26 990 Kč), ke kterému také získáte dárek v podobě FlashCharge 90W nabíječky.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Vaas ve Far Cry 3
Hráči na konzolích se dočkali! Far Cry 3, Blood Dragon i Primal konečně běží v 60 FPS
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 18:00
0
Reklama na iPhone 17 Pro
Hateři kritizovali Apple za růžovění iPhonů. Nezávislý test ověřil, jak je to doopravdy
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
4
Konstruktérka si složila vlastní konzoli ze tří: Switch 2, PS5 a Xbox Series X
Číňanka postavila „matku všech konzolí“. Má v sobě Xbox, PlayStation i Nintendo
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
0
New York v Minecraftu
V Minecraftu vzniká dokonalá kopie New Yorku, hráči na ní usilovně pracují už pět let
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0

Kapitoly článku