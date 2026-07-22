Koupili jste si levný mobil? Víme, jak na vás výrobce tajně vydělává

- Nothing otevřeně spojilo tlak na cenu levnějších modelů s příjmy z partnerských aplikací
- Xiaomi na vybraných trzích nabízí inzerentům místa pro aplikace doporučené při aktivaci telefonu
- Za instalaci, zobrazení reklamy nebo nákup ve vlastním obchodě může výrobce získat podíl z výnosu
- Stejné logo na krabici nezaručuje stejný software
Rozbalíte nový smartphone, přihlásíte se ke Googlu a ještě před nastavením tapety začíná malý úklid. Jedna složka s hrami, druhá s aplikacemi výrobce, vlastní obchod, prohlížeč, galerie a několik služeb, které jste si nevybrali. Něco jde smazat, něco jen vypnout a něco se po aktualizaci připomene znovu.
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U telefonu za čtyři nebo pět tisíc korun to může vypadat jako snesitelná daň za slušný displej a velkou baterii. Předinstalovaný software však často není náhodný nepořádek. Výrobce jím může prodávat první místo na obrazovce, doporučenou instalaci, reklamu ve vlastních službách nebo získat podíl z nákupu v alternativním obchodě. Další příjmy tak získává i po prodeji telefonu.
Neznamená to, že každá ikona Netflixu či TikToku zlevnila konkrétní model o přesně danou částku. Veřejně známé smlouvy tak podrobné nejsou. Přesto je z dokumentace výrobců, reklamních platforem i několika velmi konkrétních telefonů dobře vidět, že obchodní vztah mezi levným Androidem a jeho majitelem prodejem nekončí.
Nejpříměji to letos popsal Nothing. Když značka uvedla Nothing Phone (3a) Lite za 6 399 Kč, předinstalovala do něj Facebook a Instagram. Vysvětlení na vlastním komunitním fóru bylo nezvykle otevřené: u levnějších telefonů tlačí na marži náklady na součástky a zavedené značky mají vedle hardwaru také příjmy ze softwaru, včetně partnerských aplikací a služeb. Nothing tak otevřeně říká, že na levnějších telefonech lze vydělávat i přes software.
První spuštění je pro inzerenty nejcennější chvíle
Nejcennější je okamžik, kdy je telefon nový a jeho majitel ještě nemá nainstalované obvyklé aplikace. Předinstalovaný program nebo nabídka při aktivaci dostává náskok, za který by jinak musel jeho provozovatel platit reklamou. Například Redmi Note 14 4G měl podle testu tři webové prohlížeče, dva obchody s aplikacemi a dva správce souborů. Vedle programů Xiaomi v telefonu čekaly i aplikace a hry třetích stran, většinu z nich šlo odinstalovat.
Slovo „doporučení“ zní přívětivěji než reklama, jenže manuál Mi Ads pro inzerenty popisuje stejnou věc obchodním jazykem. Mezinárodní reklamní systém Xiaomi propojuje plochy v GetApps, Mi Video, Mi Browseru a Mi Music. Kampaň může mířit na stažení aplikace, otevření webu nebo návrat dřívějšího uživatele.
Ještě názornější je formát OOBE, tedy stránka s doporučenými aplikacemi na konci aktivace telefonu. Dokumentace Xiaomi uvádí až sedm placených míst a instalaci vybraných aplikací na druhou domovskou plochu. Okamžik prvního spuštění se tu doslova dělí na reklamní sloty. GetApps navíc doporučení personalizuje. Privacy whitepaper Xiaomi mezi vstupy uvádí reklamní identifikátor Googlu, specifikace zařízení, záznamy o stažení, historii hledání a seznam aplikací. Služba podle dokumentu nabízí personalizované reklamy a souhlas lze odvolat.
Mimochodem, tzv. bloatware najdete i u výrazně dražších telefonů. Například Vivo X300 Ultra s cenovkou přes 50 tisíc Kč má předinstalované aplikace Temu či TikTok.
Proč se o podobná místa výrobci starají, ukazují jejich účetní výsledky. Xiaomi za rok 2025 vykázalo 28,5 miliardy jüanů z reklamy a 12,6 miliardy jüanů z internetových služeb mimo Čínu.
Za jednou ikonou může stát celý distribuční byznys
Mezi vývojářem aplikace a novým telefonem často stojí ještě další firma. Americká Digital Turbine ve své výroční zprávě popisuje smlouvy s výrobci a operátory, které monetizují zařízení pomocí míst pro aplikace a reklamu. Výnos se s partnery dělí.
Inzerent může platit za tisíc zobrazení, instalaci aplikace, obsazení místa nebo následnou akci. Výnos tak nemusí stát jen na programu přibaleném v obrazu systému. Přinést ho může doručení aplikace při prvním nastavení, nabídka po aktualizaci nebo instalace, kterou uživatel odsouhlasí.
Historický příklad dodal Samsung. V roce 2021 nasadil v Německu platformu ironSource Aura do tehdy uváděných modelů Galaxy A a Galaxy M pro volný trh. Doporučení aplikací se objevovala během prvního nastavení a Samsung je nabízel jako distribuční kanál přímo v zařízení.
Méně nápadný je vlastní obchod. U placené aplikace, hry nebo nákupu v aplikaci přes Galaxy Store si Samsung od května 2025 ponechává 20 procent čistého výnosu, u předplatného 15 procent. Dva obchody s aplikacemi tak nemusí být jen zdvojení ikon. Jeden z nich dává výrobci podíl z každého nákupu.
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Stejné logo na krabici neznamená stejný systém
Zkušenosti s bloatwarem z Číny, Indie, Afriky a Evropy se často házejí do jednoho pytle. Jeden majitel pak tvrdí, že každý levný Android je plný reklam, druhý na svém evropském kusu žádný problém nevidí. Oba mohou mít pravdu, protože výrobce, operátor i lokální distributor mohou dodat jinou sestavu aplikací a služeb.
Výzkum zveřejněný na konferenci WiSec v roce 2023 porovnal tři čínské distribuce telefonů Redmi, realme a OnePlus se dvěma globálními variantami Redmi a realme. V čínských firmwarech našli autoři v průměru 36,7 aplikace třetích stran, v globálních 11,5. V tomto malém vzorku tak čínské verze obsahovaly zhruba třikrát více cizího softwaru.
Zamčená obrazovka má ještě vyšší cenu než složka s hrami
Ikonu v šuplíku aplikací lze ignorovat. Zamčenou obrazovku vidíte před každým odemknutím, proto ji Glance od InMobi prodává inzerentům jako prostor pro reklamu.
Nothing tento princip otestovalo se službou Lock Glimpse, proudem tapet a obsahu na zamykací obrazovce. Po kritice ji letos v lednu z řady Phone (a) odstranilo s výjimkou modelu Lite. Volba zamčené obrazovky dobře ukazuje, jak cenné je místo, které uživatel otevře dřív než jakoukoli aplikaci.
Recenze levných telefonů často počítají jen polovinu ceny
U smartphonu za pět tisíc korun se pečlivě porovnává jas displeje, výkon čipu a rychlost úložiště. O softwaru pak často stačí věta, že telefon obsahuje několik předinstalovaných aplikací, které „lze většinou odinstalovat“. Právě to „většinou“ může být po třech letech používání důležitější než rozdíl několika procent v benchmarku.
Před koupí stačí ověřit, co telefon nabídne při prvním nastavení a zda lze nechtěné programy opravdu odstranit. Po koupi si pohlídejte hlavně oznámení vlastních obchodů a doporučovacích služeb.
Evropský Akt o digitálních službách vyžaduje u reklam na online platformách označení, informaci o zadavateli a vysvětlení, proč je uživatel vidí; zakazuje také některé klamavé prvky rozhraní. Není to ale obecný zákaz bloatwaru ani záruka, že každé systémové doporučení z telefonu zmizí. Rozhodující zůstává konkrétní firmware.
Levný Android nemusí být špatná koupě jen proto, že v něm čekají partnerské aplikace. Někomu může vyhovovat, že za nižší cenu dostane telefon s několika dalšími ikonami. Rozhoduje, zda je můžete odstranit a zda vás telefon po nastavení přestane zásobovat dalšími nabídkami.