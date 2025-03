Konkurent pro Starlink? Taara se oddělila od Alphabetu, chce připojit odlehlé oblasti k internetu

Společnost Taara se formálně oddělila od giganta Alphabet

Umožní ji to flexibilněji získávat kapitál a rychleji se rozvíjet

V některých ohledech může už nyní zdatně konkurovat Starlinku Elona Muska

Ať už se nám to líbí nebo ne, internet je v dnešní době naprosto samozřejmou součástí lidských životů a fungování bez něj si už prakticky nedokážeme představit. Husté pokrytí mobilním signálem či kabelovou sítí je nicméně stále poměrně velkým luxusem, a to nejen v méně vyspělých zemích. Velké technologické společnosti se v poslední době snaží přijít na to, jakým způsobem přinést internet i do míst, kde není výstavba vysílačů a pokládání kabelů úplně praktická, případně možná. Jedním z hlavních adeptů je společnost Starlink, která poskytuje satelitní internet po celém světě.

Rychlý internet pro odlehlé oblasti

Ani Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, nezůstává pozadu. Jejich projekt Taara se nyní stává samostatnou firmou, nicméně podle Financial Times si Alphabet ponechá menšinový podíl. Firma rovněž získala finanční prostředky od Series X Capital. Taara má v současnosti dvě desítky zaměstnanců a působí ve 12 zemích, kde pracuje na řadě projektů, od připojení hlavního města Demokratické republiky Kongo, až po rozšíření přetížené sítě na festivalu Coachella.

„Postupem času jsme si uvědomili, že pro velkou část věcí, které vytváříme, je velmi výhodné nacházet se mimo struktury společnosti Alphabet,“ řekl Eric Teller. „Budeme se moci rychleji napojit na tržní kapitál, přivést strategické investory a obecně budeme moci tímto způsobem rychleji škálovat.“ Současná technologie Taary spočívá ve vysílání úzkého světelného paprsku z jednoho terminálu velikosti semaforu na druhý, přičemž přenos může dosáhnout rychlosti až 20 gigabitů za sekundu na vzdálenost 20 kilometrů. Terminály lze namontovat na věže a jejich instalace je rychlejší a levnější než pokládání optických vláken – zejména pokud potřebujete vysílat signál na ostrov, přes řeku, nebo na jinak obtížně dostupné místo.

Minulý měsíc společnost oznámila, že svou technologii zhustila do mnohem kompaktnějšího čipu, jehož uvedení na trh v podobě produktu očekává v roce 2026. Optická technologie společnosti Taara založená na věžích sice funguje jinak než satelity společnosti Starlink, ale v oblasti připojení odlehlých oblastí se staví do role konkurenta. „Můžeme koncovému uživateli nabídnout desetkrát, ne-li stokrát větší šířku pásma než typická anténa Starlinku, a to za zlomek ceny,“ řekl zakladatel Mahesh Krishnaswamy časopisu Wired.