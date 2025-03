Ukrajina hledá alternativu za Starlink. Obává se vypnutí, nahradit by jej mohl evropský Eutelsat

Evropa si uvědomuje závislost na Starlinku a Elonu Muskovi

Hledá tak pro Ukrajinu záložní plán pro satelitní komunikaci

Zatím se vedou diskuse se čtyřmi společnostmi

Od roku 2022, kdy začala válka na Ukrajině, byl Starlink nezbytnou součástí ukrajinské armádní komunikace. Musk jej tehdy poskytl, aby byla ukrajinská armáda schopná koordinovat údery bezpilotních letounů, identifikovat cíle a v reálném čase přenášet data z bojiště.

Sázet na Muska s Trumpem se nemusí vyplatit

Spoléhat se však pouze na Starlink začíná být po turbulentním politickém vývoji v USA poměrně nejisté. Tyto obavy navíc podnítila zpráva agentury Reuters, která tvrdí, že američtí představitelé pohrozili Ukrajině odpojením systému, pokud ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nepodepíše v posledních dnech tolik diskutovanou dohodu o nerostných surovinách, která by umožnila Americe těžit ukrajinské nerostné bohatství.

Elon Musk, generální ředitel SpaceX, která za Starlinkem stojí, sice tato tvrzení vyvrátil, ovšem i tak celá situace vyvolala pochybnosti o bezpečnostních dopadech spoléhání se na jeden jediný systém, jehož šéf navíc tak úzce spolupracuje s Trumpovou administrativou.

Rozběhly se tak diskuse o různých alternativách. Zatím se mluví o čtyřech firmách. První z nich je francouzsko-britský poskytovatel satelitních služeb Eutelsat, jehož generální ředitelka Eva Bernekeová v minulém týdnu agentuře Bloomberg potvrdila, že jedná s EU ohledně rozšíření svých služeb na Ukrajinu. Dodat prý může až 40 tisíc internetových terminálů. Rovněž prý vede pozitivní diskuse s Itálií, která zvažuje Starlink k poskytování šifrované komunikace pro vládní úředníky.

Alternativa pro Starlink tu nebude hned

Tři další společnosti – britská Inmarsat, lucemburská SES a španělská Hisdesat sdělily listu Financial Times, že rovněž jednají s EU o záložním připojení pro Ukrajinu. Nahradit Starlink ovšem nebude nijak snadné. Je totiž zdaleka největším poskytovatelem satelitní komunikace a jen na Ukrajině má přes 7 000 sond a 40 000 terminálů na zemi.

Bernekeová je však ohledně schopností Eutesatu optimistická. Co se týče počtu terminálů, zatím jich má ve válkou sužované zemi 2 000 a Starlinku by se mohl vyrovnat pravděpodobně během několika měsíců. To samozřejmě sice může být už pozdě, avšak pořád je toto kvarteto firem jedinou možností, jak přerušit závislost na Starlinku, potažmo Muskovi s Trumpem.

V dlouhodobém horizontu pak Evropa sází na projekt IRIS, plánovanou konstelaci pro poskytování satelitního internetu na více oběžných drahách. Ta by však měla být spuštěna až v roce 2030.