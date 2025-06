Konkurence si utahuje z iOS 26. Tohle naše telefony umí už dávno, chlubí se Samsung

Samsung si v sérii příspěvků neodpustil několik šťouchnutí na adresu nových operačních systémů od Applu

Umělá inteligence v hodinkách či živé překlady? Všechno máme, připomíná americký účet Samsungu na X

Velmi podobně podle Samsungu vypadá také nové sklené uživatelské prostředí

Na tiskové konferenci, kterou společnost Apple uspořádala v rámci letošního ročníku vývojářské konference WWDC, došlo k detailnímu představení nových operačních systémů iOS 26 či iPadOS 26 i ukázce nových funkcí v oblasti umělé inteligence. Reakce konkurence v podobě Samsungu na sebe ale nenechala dlouho čekat. Správci účtu na sociální síti X, který je určený americkým zákazníkům jihokorejského výrobce, se do Applu opřeli hned několikrát. Naráželi především na skutečnost, že některé novinky v jablečném ekosystému už na zařízeních od Samsungu dávno existují.

Kde už jsme to jenom viděli, táže se Samsung

Nejprve přišla na přetřes patrně největší designová změna v nových verzích operačního systému od Applu, a to kompletní proměna uživatelského prostředí s čele se stylovými skleněnými efekty. „Upravitelné aplikace? (…) To elegantní skleněné UI? Kde už jsme to jenom viděli?“ zamýšlí se s notnou dávkou ironie zástupci Samsungu v prvním příspěvku. Pochopitelně jde o narážku na podobné designové řešení, se kterým Jihokorejci přišli před několika měsíci v rámci svého vlastního uživatelského prostředí One UI 7.

Customizable apps? Floating bars? That sleek glass UI? Looks… familiar 🤔 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 9, 2025

AI v hodinkách? To už máme, zní ze Samsungu

Dále si americký účet Samsungu neodpustil narážku na živé překlady, které v telefonech jihokorejského výrobce také najdete už nějaký ten pátek. „Nováčci v živém překládání? Vítejte na palubě,“ popichuje Samsung svého konkurenta z Cupertina.

New to live translations? Welcome aboard! We’ve been translating text and speech in real-time for a while now… #GalaxyAI — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 9, 2025

Posměšek sklidily rovněž nové AI funkce, které zamíří do hodinek Apple Watch. „Do vašich hodinek míří umělá integence? Ty naše už dávno poznají, když jste natolik unavení, aby vás to zajímalo,“ stojí v dalším příspěvku.

AI is coming to your watch? Cute. Ours already knows when you’re too tired to care 😴 #GalaxyAI — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) June 9, 2025

Fanoušci na sociálních sítích upozorňují také na nové designové prvky v macOS Tahoe 26, které podle nich nápadně připomínají vzhled jednoho nepříliš oblíbeného operačního systému – Windows Vista. Posuďte sami.

Výrobci chytrých telefonů se takto vzájemně popichují, to není nic nového. Apple to ostatně občas dělá také, byť spíše přímo během svých tiskových konferencí, nikoliv prostřednictvím sociálních sítí. Zároveň je ale naprosto přirozené, že se jednotlivé společnosti inspirují u konkurence, protože nepůsobí ve vzduchoprázdnu, ale na vysoce konkurenčním trhu. A nám ostatním podobné pošťuchování tu a tam může způsobit cukání koutků.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.