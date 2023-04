Konkurence pro Steam Deck? V Sony vzniká nová kapesní konzole

Nová přenosná konzole od Sony by měla sloužit pouze ke streamování her prostřednictvím Remote Play

Údajně nabídne 8palcový LCD displej a řadu vychytávek ovladače DualSence

Po několika dnech vágních spekulací ohledně neurčitého nového hardwaru s logem PlayStationu situaci alespoň zčásti ozřejmil novinář Tom Henderson z magazínu Insider Gaming. Podle jeho zdrojů v Sony vzniká nová přenosná konzole s kódovým označením Q Lite. O přímou konkurenci k Steam Decku od Valve, potažmo Nintendu Switch však patrně nepůjde – zařízení se totiž neobejde bez konzole PlayStation 5 a bude výhradně zaměřené na streamování her prostřednictvím již existující funkce Remote Play.

Zařízení by mělo nabídnout displej s rozlišením 1080p a podporu hraní v 60 snímcích za vteřinu. Z podstaty fungování však bude vyžadovat neustálé připojení k internetu. Co se týče vzhledu, podle prvních prototypů prý chystaná konzole připomíná ovladač DualSense s poměrně rozměrnou 8palcovou LCD dotykovou obrazovkou uprostřed. Chybět by tak neměly adaptivní triggery s haptickou odezvou. Z další výbavy stojí za zmínku ovládání hlasitosti, reproduktory či 3,5mm jack na sluchátka.

Konzole se podle dostupných informací nachází ve fázi testování, přičemž k uvedení na trh by mělo dojít až po modelu PS5 s odnímatelnou mechanikou, ale před vylepšenou konzolí s přídomkem Pro, která by se podle interních plánů japonského výrobce měla začít prodávat v předvánoční sezoně roku 2024.