Konkurence pro AirTag? Novinka od Xiaomi má sympatický design a nízkou cenu

- Spekulovaný lokalizační štítek od Xiaomi se objevil na francouzské mutaci oficiálního e-shopu
- Cena potenciální zájemce potěší, jeho výbava už tolik ne
- K oficiálnímu oznámení by mohlo dojít již brzy
Není velkým tajemstvím, že čínské Xiaomi se minimálně ve svých začátcích silně inspirovalo u Applu. Postupem času si sice našlo vlastní cestu, ale tu a tam se u svého rivala rádo inspiruje. Výjimkou není ani nejnovější produkt pekingské společnosti, který spadá do stále populárnější kategorie lokalizačních štítků. Dlouho očekávaný Bluetooth lokalizační štítek od Xiaomi se objevil na internetu, avšak místo toho, aby se čínská firma snažila konkurovat funkcemi, vsadí raději na příznivou cenu.
Lokalizační štítek od Xiaomi
Podle serveru WinFuture se Xiaomi Tag začal pomalu objevovat u některých evropských mutací oficiálního Xiaomi e-shopu, například ve Francii. V nabídce je uvedena cena 17,99 eur (cca 440 korun) za jeden štítek a 59,99 eur (cca 1500 korun) za balení čtyř kusů, přičemž někteří prodejci jej údajně prodávají i za nižší cenu. To je výrazně méně než počáteční cena 790 korun, za kterou Apple prodává nejnovější AirTag druhé generace.
Xiaomi Tag má tloušťku 7,2 milimetrů, o výdrž se stará baterie CR2032 a její životnost je přibližně jeden rok, než bude nutné ji vyměnit. O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a NFC a prozatím to vypadá, že bude k dispozici pouze v bílé barvě. Pochopitelně nechybí podpora jak pro síť Apple Find My, tak pro Google Find Hub. Praktická karabinka pak umožňuje štítek přichytit například na batoh. Překvapivě chybí jakákoli zmínka o technologii Ultra Wideband, přičemž pro vyhledávání je k dispozici pouze Bluetooth. Naproti tomu Apple právě vylepšil svůj AirTag čipem UWB druhé generace, aby zlepšil přesnost vyhledávání.
Xiaomi zatím toto zařízení oficiálně neoznámila, takže se jedná o něco mezi neoficiálním uvedením na trh a předčasným zařazením do nabídky. Vzhledem k tomu, že oficiální ceny jsou již zveřejněny ve Francii a zařízení se objevuje u vybraných evropských prodejců, nezdá se, že bychom na oficiální oznámení museli čekat dlouho. Doufejme, že se co nejdříve objeví také u nás v Česku.