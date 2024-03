Konference Build bude letos bez hardwaru. Nových počítačů se dočkáme dříve

Microsoft oznámil termín odhalení nových počítačů Surface

Firmy se nových strojů dočkají již zítra, běžní spotřebitelé si musí ještě dva měsíce počkat

Firemní stroje si zachovají stávající design, ty spotřebitelské čekají větší změny

Microsoft zítra pořádá tiskovkou konferenci, na které představí nové počítače Surface. Událost nese poddtitul „New era of work“ a bude zaměřena čistě na firemní zákazníky. Spotřebitelé se nových počítačů dočkají až v květnu, krátce před vývojářskou konferencí Build.

Nové počítače Surface pro firmy už zítra

Už zítra redmondští odhalí dvojici nových strojů navržených pro firemní zákazníky. V jejich případě se Microsoft nebude pouštět do neprobádaných vod, ale vsadí na osvědčený a funkční design stávajících modelů, který osvěží novými hardwarovými prvky pod kapotou. Podle zdrojů serveru Windows Central mají být představené následující dva počítače:

Surface Pro pro firmy (kódové označení OEMHT), který oproti Surface Pro 9 dostane novou antireflexní obrazovku s podporou HDR obsahu, nový širokoúhlý fotoaparát, vestavěný NFC čip a výkonnější procesory Intel Core Ultra 5 a 7 s vestavěnou neurální jednotkou. Firemní Surface Pro by měl být k dispozici s až 64 GB RAM, a také s novým krytem Type Cover s dedikovaným tlačítkem Copilot.

Nová generace počítačů Surface do firem má jít do prodeje v dubnu, přičemž běžní spotřebitelé si je údajně také budou moci zakoupit. V jejich případě ale bude zřejmě rozumnější vyčkat do května, kdy Microsoft představí zbrusu nové stroje pro širokou veřejnost.

Květen přinese nové stroje pro běžné spotřebitele

Microsoft v tomto týdnu prozradil, že 20. května uspořádá další tiskovou konferenci zaměřenou na systém Windows a počítače Surface. Na této akci mají být představeny jednak nové počítače Surface pro spotřebitele a ruku v ruce s nimi nový balík AI funkcí pro systém Windows 11. Podle informací serveru Windows Central v květnu dorazí počítače:

Surface Pro 10 , který údajně dostane novou 120Hz OLED HDR obrazovku s antireflexní úpravou, novou širokoúhlou webkameru a v neposlední řadě nové procesory od Intelu a Qualcommu s nativní podporou AI funkcí přímo na zařízení

Podrobněji jsme se chystaným počítačům Surface a AI novinkám ve Windows 11 věnovali v tomto článku. Představení spotřebitelských počítačů Surface proběhne 20. května v Seattlu, událost nemá být překvapivě streamována – Microsoft ji uspořádá pouze pro zástupce médií. O den později bude odstartována vývojářská konference Build, která se zcela jistě bude věnovat nové éře počítačů s Windows s integrovanou umělou inteligencí.