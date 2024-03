Největší upgrade v historii! Nové Surfacy dorazí už tento měsíc a tohle o nich víme

Microsoft prý již za dva týdny představí nové Surfacy

Velký upgrade čeká modely Surface Pro a Surface Laptop

Dostanou lepší displeje a nové procesory podporující umělou inteligenci

Hlavní novinkou má být AI vyhledávač interně nazvaný AI Explorer

Microsoft představil poslední upgrade počítačů Surface loni v září, ovšem jednalo se spíše o drobnější aktualizaci spočívající ve výměně vnitřností u modelů Surface Laptop Studio a Surface Laptop Go. Na výraznější vylepšení se mohou těšit počítače Surface Pro a Surface Laptop, které Redmondští plánují představit už za dva týdny. Server Windows Central s předstihem prozradil, na co všechno se můžeme těšit.

Nové procesory s podporou AI

Nové počítače Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 by měly spatřit světlo světa 21. března. To je o půl roku dříve, než jsme byli v minulých letech zvyklí, ale dává to smysl – Redmondští chtějí využít služeb nedávno představených procesorů Intel Core Ultra a Qualcomm Snapdragon X Elite zároveň s konkurencí, a nikoliv až s půlročním zpožděním.

Procesory od Intelu i Qualcommu mají přinést jedno z hlavních vylepšení chystaných počítačů – jsou vybavené vlastní neurální jednotkou, díky níž dokáže umělá inteligence provádět výpočty přímo na zařízení a nemusí se spoléhat na cloud. S mírnou nadsázkou se tak dá říci, že Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 budou prvními představiteli počítačů nové generace – jen je škoda, že na hlavní AI novinky si budeme muset počkat až na podzim letošního roku, kdy vyjde velká aktualizace Windows 11.

AI Explorer

Umělá inteligence systém Windows 11 zcela ovládne. Samozřejmostí bude asistent Copilot, který na nových počítačích dostane dedikovanou klávesu pro spuštění, AI funkcí bude ale mnohem více. Těšit se můžeme například na generátor titulků v reálném čase, upscaling videoher na vyšší rozlišení, vyhlazování snímkovací frekvence nebo nové studiové efekty webkamery – rozmazávání pozadí, zajišťování stálého očního kontaktu, redukce hluku na pozadí apod.

Hlavní AI novinkou má být zbrusu nová funkce interně nazvaná AI Explorer. Má se jednat o pokročilý vyhledávač s přístupem k historii, který zvládne pomocí přirozeného jazyka vyhledávat široké množství údajů – dříve otevřené konverzace, dokumenty, webové stránky nebo obrázky. Dotaz může přitom znít například takto: „Najdi mi seznam restaurací, který konkrétní kamarádka označila, že se jí líbí.“

Dotazy prý mohou být zcela vágní, například „najdi mi tu věc o dinosaurech“, načež AI Explorer vyhledá veškeré konverzace, slova, fráze, obrázky a další související data o dinosaurech, které jste kdy procházeli. AI Explorer má také pomáhat nastartovat nové projekty, například navrhovat úkoly na základě toho, co vidí na obrazovce – například navrhne konkrétní úpravy obrázků.

Hardwarové novinky

Nové počítače Surface však nedostanou jen nové procesory a umělou inteligenci. Surface Pro 10 má například obdržet novou OLED obrazovku s podporou HDR obsahu a antireflexní úpravou. Displej má disponovat obnovovací frekvencí 120 Hz a podle konfigurace má být nabízen ve dvou rozlišeních. Novinkou má být i širokoúhlá webkamera s funkcí AI Studio Effect, firemní zákazníci se mají dočkat i vestavěného čipu NFC.

Displeje se prý budou měnit u Surface Laptopu 6 – u nich se máme těšit na tenčí okolní rámečky a zaoblení v rozích. U menšího modelu má úhlopříčka obrazovky narůst z 13,5 na 13,8″, větší si má ponechat 15″ displej. U Surface Laptopu se dále můžeme těšit na haptický touchpad, který známe ze Surface Laptop Studia, a širší zásobu portů – 1 × USB-A, 2 × USB-C a Surface Connect.

Dvojí uvedení na trh

Přestože premiéra Surface Pro 10 a Surface Laptop 6 má proběhnout už za dva týdny, na trh se budou dostávat postupně. V dubnu mají být dostupné modely poháněné procesory Intelu, v červnu pak dorazí varianty s procesorem od Qualcommu – u nich možná Microsoft nepoužije tovární konfiguraci Snapdragonu X Elite, ale speciální verzi s drobnými úpravami.

