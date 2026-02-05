Konečně spravedlivá dohoda? Microsoft odhalil model pro licencování obsahu pro AI

- AI bere obsah z webových stránek často bez toho, aby se vlastníků práv vůbec zeptala
- Microsoft přišel s řešením výhodným pro obě strany
- Tvůrci umělé inteligence dostanou přístup k obsahu a vlastníci za to dostanou adekvátně zaplaceno
Umělá inteligence v posledních letech rapidně roste, přičemž data pro svůj rozvoj nejčastěji získává z veřejně dostupných zdrojů na internetu. Problém je v tom, že AI zrovna dvakrát nerespektuje licence a autorská práva, tudíž často využívá a dále reprodukuje informace získané ne zrovna legálními metodami. Také kvůli tomu zavádí řada médií platební modely a omezují obsah zdarma, přičemž ta bohatší vydavatelství se rovnou soudí. Nyní to vypadá, že se na obzoru rýsuje řešení.
Pravidla pro licencování obsahu umělé inteligenci
Microsoft spouští Publisher Content Marketplace, tedy místo, kde mohou společnosti zabývající se umělou inteligencí přímo procházet licenční podmínky k prémiovému obsahu a vydavatelé mohou získat zpětnou vazbu o jeho používání. Tímto způsobem mohou firmy zabývající se umělou inteligencí snadno nakupovat podmínky a uzavírat dohody o používání online obsahu, zatímco vlastníci obsahu získávají zprávy o používání, které jim pomáhají stanovit ceny.
Microsoft uvádí, že PCM navrhuje ve spolupráci například s Vox Media, The Associated Press, Condé Nast, People a dalšími velkými vydavatelstvými. Boom AI byl do značné míry poháněn obsahem zdarma a mnoho z výše zmíněných vydavatelů podalo žaloby, případně uzavřelo smlouvy o licencování obsahu. Někteří, jako The New York Times a The Intercept, podali žaloby za porušení autorských práv proti Microsoftu i OpenAI. Existuje také otevřený standard s názvem Really Simple Licensing (RSL), který stanoví rámec v oblasti digitálních médií v éře umělé inteligence. Do webových stránek vydavatele zabudovává licenční podmínky, které určují, jak by měli roboti platit za stahování obsahu z jejich stránek.
Podle Microsoftu budou vydavatelé placeni podle dodané hodnoty a tvůrci umělé inteligence získají škálovatelný přístup k licencovanému prémiovému obsahu, který zlepší své produkty. Gigant z Redmondu dodává, že PCM bude podporovat vydavatele všech velikostí, včetně velkých organizací a nezávislých zpravodajských webů. Jestli se tímto způsobem podaří alespoň částečně vyřešit problémy s návštěvností a financováním některých médií, to ukáže až čas.