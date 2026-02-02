Windows 11 v roce 2026: chytřejší vyhledávání, AI agenti, videotapety a spousta dalších novinek

- Microsoft chystá v letošním roce spoustu novinek pro systém Windows 11
- Část z nich se bude týkat umělé inteligence, spousta vylepšení ale dorazí i mimo AI
- Těšit se můžeme například na minikalendář u hodin, novou aplikaci Xbox nebo podporu videotapet
Už před třemi roky se začalo spekulovat o tom, že současné Windows 11 nahradí nová generace. Není se čemu divit – v minulosti se stalo nepsaným pravidlem, že nová hlavní verze Windows přichází zhruba jednou za tři roky a „jedenáctky“ už jsou s námi od roku 2021. Jak se ale zdá, tento systém se zatím do důchodu nechystá, dokonce pro něj redmondští stále připravují nové funkce. Co nového Windows 11 přinesou v příštích měsících?
Dvě hlavní verze v přípravě
Microsoft už několik let neservíruje novinky v hlavních aktualizacích, ale trousí je tak nějak postupně v drobnějších upgradech. Stává se tak, že „velká“ aktualizace v podstatě jenom povýší číselné označení systému a oddálí konec podpory stávající verze, aniž by se v ní odehrály nějaké viditelné změny.
V letošním roce jsou očekávány dvě takové aktualizace – na jaře by měl být systém povýšen na verzi 26H1, na podzim na verzi 26H2. První aktualizace se ale nebude drtivé většiny počítačů vůbec týkat – verze 26H1 má být exkluzivní pouze pro počítače s novými procesory rodiny Qualcomm Snapdragon X2.
Zeptej se Copilota na hlavním panelu
Nedílnou součástí Windows 11 je AI asistent Copilot, který je integrován nejen do samotného systému, ale i do jeho aplikací. Letos by měla integrace Copilota postoupit ještě o krůček dál – Microsoft jím plánuje nahradit současné vyhledávací pole v hlavním panelu.
Nová funkce by měla mít podobu jednoduchého vyhledávacího okna nad hlavním panelem, ze kterého půjde okamžitě vyhledávat vlastní aplikace a soubory, popř. informace na internetu. Z tohoto okna rovněž bude možné zahájit konverzaci s AI asistentem.
Oproti současnému vyhledávání má být rozhraní responzivnější a jednodušší po ovládání. Podle serveru Windows Central by mělo být nové AI vyhledávání volitelné, tzn. že minimálně po nějakou dobu by mělo být možné používat původní vyhledávač.
AI agenti
V průběhu letošního roku by se ve Windows 11 měla objevit možnost automatizovat procesy za pomocí AI agentů. Jedním z prvních bude agent Copilot Actions, který bude moci zpracovat některé úkoly za vás ve svém vlastním mini desktopovém prostředí. Tito agenti budou moci otvírat aplikace, pracovat se soubory, psát text, klikat na různé položky apod. Pokud jim automatizaci svěříte, můžete si například ulehčit práci u některých repetitivních úkonů. Podrobněji jsme se AI agentům ve Windows 11 věnovali v tomto článku.
Copilot přímo v Průzkumníkovi souborů
Poslední zatím známou AI funkcí má být integrace Copilot Chat do Průzkumníka souborů. S Copilotem by mělo být možné diskutovat o souborech, získávat přehled o dokumentech nebo provádět změny bez nutnosti samotného otevření souboru.
Agenda v minikalendáři
V některém z příštích updatů Microsoft konečně vrátí do Windows 11 funkci, která byla nedílnou součástí Windows 10 již od počátku, a to zobrazení agendy v minikalendáři u hodin. Tato staronová funkce bude navázaná na aplikaci Outlook, a bude z ní zrcadlit veškeré události seřazené chronologicky pro vybraný konkrétní den. Přímo z tohoto minipřehledu bude možné přidávat nové položky, anebo se připojovat k již uloženým schůzkám v kalendáři.
Nová agenda nebude (bohužel) pro své zobrazení využívat nativní vykreslovací rozhraní systému Windows, ale bude postavena na komponentě WebView. Doufáme, že se to nijak neprojeví na kvalitě nebo rychlosti vykreslování.
Xbox přes celou obrazovku
V letošním roce počítačoví hráči dočkají nové aplikace Xbox, která je aktuálně dostupná pouze na kapesních herních konzolích. Nová aplikace běží v plně celoobrazovkovém režimu – nabídku Start nahradí úvodní obrazovka aplikace Xbox, která vypadá podobně jako na stejnojmenných konzolích. Proto u ní bude upřednostňované ovládání gamepadem.
Po spuštění aplikace Xbox se uspí některé komponenty Windows, aby samotné hry měly k dispozici maximální množství systémových prostředků.
Nové Widgety
Úpravy se dočká i obrazovka s widgety, která nahradí zpravodajský kanál MSN novým kanálem Copilot Discovera a aktualizovaným uživatelským rozhraním se zaoblenějšími dlaždicemi a aktualizovanými fonty.
Pokud vás Copilot Discover nezajímá, nemusíte jej vůbec vidět – obrazovka s Widgety totiž bude umisťovat Widgety aplikací do samostatné záložky.
Nový design funkce Spustit
Microsoft také plánuje po letech omladit nabídku Spustit, která bude mít nově podobu moderně vypadajícího poloprůhledného bezrámečkového okna. Stejně jako u stávající verze by měl být k dispozici seznam naposledy spuštěných příkazů.
Video tapety
V posledních měsících se v testovacích verzích Windows 11 objevila možnost nastavit na pozadí plochy video ve formátu MP4, MOV, AVI, WMV, M4V nebo MKV – toto video se vždy přehraje ve chvíli, kdy se na plochu podíváte. Pohyblivé obrázky lze jako tapetu nastavit v mnoha linuxových distribucích i v macOS, dříve existovala podobná možnost v systému Windows Vista Ultimate v rámci funkce DreamScene.
It looks like Microsoft is working on bringing native video wallpaper support to Windows 11! Welcome back, DreamScenes https://t.co/8bHYHiF4V6 pic.twitter.com/pqmjxZWfNq
— Zac Bowden (@zacbowden) September 20, 2025
Horní panel
Tým, který stojí za balíkem PowerToys, nyní zkoumá funkci, která by do Windows 11 přidala horní panel, jaký znají uživatelé Linuxu nebo macOS. V případě Windows by mělo jít do tohoto panelu připínat různé moduly, například ovládání audiopřehrávače, historii schránky nebo monitoring využívání hardwaru (vytížení sítě, procesoru nebo GPU apod.). Zajímavé je, že tento panel lze v aktuální verzi připnout na libovolnou stranu obrazovky.
Tato funkce je zatím k dispozici pouze v rámci interního testování, a ještě nebyla schválená k vydání. Pokud ke schválení dojde, očekáváme, že zůstane omezená pouze na balík PowerToys a přímo v systému ji (zatím) neuvidíme.
Větší naslouchání přání uživatelů
Microsoft také slibuje, že v letošním roce bude lépe naslouchat uživatelům a bude Windows zlepšovat způsoby, které jsou pro lidi smysluplné. Toto sdělení redmondští vypustili po masivní kritice uživatelů v souvislosti s oznámením agentických funkcí, které většina nevítá s nadšením – jakákoliv zmínka o umělé inteligence ve Windows probouzí na sociálních sítích značnou vlnu odporu.
Microsoft slibuje, že se v letošním roce více zaměří na hledání rovnováhy mezi AI iniciativami a dobrým uživatelským zážitkem z používání systému. Důraz při vývoji bude kladen zejména na zvýšení výkonu a spolehlivosti celého systému.
Na jaké novinky ve Windows 11 se v letošním roce těšíte nejvíce?