Konec velkého experimentu: Samsung potichu vzdal revoluční technologii

- Samsung schovával vnitřní kameru pod displej od Foldu 3 do Foldu 6; Fold 7 se vrátil k viditelnému průstřelu
- Tvrdí, že nový fotoaparát pořizuje 2,5krát zřetelnější snímky
- OLED vrstva před objektivem ubírá světlo a způsobuje odlesky, mléčný opar i rozmazání
- Technologie přežila hlavně v herních telefonech, které dávají přednost čistému panelu před selfie
Výrobci smartphonů roky hledali způsob, jak zvětšit displej a někam uklidit selfie kameru. Po výřezech, průstřelech a výsuvných mechanismech měla přijít definitivní odpověď: fotoaparát ukrytý za displejem. ZTE v roce 2020 uvedlo Axon 20 5G, první komerční smartphone s kamerou pod displejem, a slibovalo obrazovku bez výřezu i otvoru. Černá tečka měla zmizet, aniž by telefon přišel o přední fotoaparát.
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Samsung technologii v roce 2021 nasadil do Galaxy Z Fold 3 a ponechal ji i ve třech dalších generacích. U Galaxy Z Fold 7 se ale vrátil k viditelné 10Mpx kameře, zatímco Fold6 ji ještě skrýval pod vnitřním displejem. Výrobce tvrdí, že nový fotoaparát pořizuje 2,5krát zřetelnější fotografie než předchůdce. Návrat k černé tečce ukazuje, že displej bez otvoru za horší fotografie u jednoho z nejdražších telefonů nestál.
Problém se skrývá v samotné konstrukci. Před objektivem neleží jen průhledné krycí sklo, ale celý OLED panel. To, co má kameru zamaskovat, jí zároveň kazí obraz.
Displej kameru schová, světlo jí ale neodpustí
Fotoaparát pod displejem snímá skrz oblast panelu s upraveným uspořádáním pixelů. Část světla se k senzoru vůbec nedostane a část se cestou rozptýlí. Výsledek není jen tmavší snímek, který telefon jednoduše zesvětlí. Studie prezentovaná na konferenci CVPR popisuje útlum a difrakci světla na poloprůhledné OLED struktuře; u hotových fotek se mohou objevit šum, mléčný opar, odlesky a rozmazání.
Výrobci proto řeší dva problémy najednou. Oblast nad kamerou musí být dost průhledná, aby senzor dostal použitelný obraz, ale zároveň nesmí na vypnutém ani rozsvíceném displeji působit jako podezřelý flek s jinou kresbou. Samsung u Fold4 a Fold5 popisoval nižší hustotu pixelů nad fotoaparátem, díky které skrz panel prošlo více světla. Řidší pixely pomáhají fotoaparátu, na displeji jsou ale nápadnější. Hustší uspořádání kameru lépe zakryje, zato propustí méně světla.
Pomáhá také výpočetní fotografie. Software dokáže potlačit část šumu, srovnat barvy nebo zmírnit specifické odlesky. Co se ale přes displej na senzor nedostane, to věrně nevykouzlí. Výzkumníci Microsoftu upozorňují, že u některých panelů mohou v zachyceném obrazu chybět celé prostorové detaily. Algoritmus pak nevytahuje původní informaci, pouze odhaduje, co na jejím místě mohlo být.
Venku za dobrého světla může taková oprava vypadat přesvědčivě. V interiéru, protisvětle nebo během videohovoru už se rychle objeví měkké detaily, šum a mléčný opar. U přední kamery je navíc obličej hlavním objektem záběru, takže vyhlazenou pleť a rozmazané vlasy není kam schovat.
Čtyři generace stačily. Fold se vrátil k normální kameře
Samsung poprvé použil kameru pod displejem u Foldu 3 v roce 2021 a mluvil o ničím nerušeném pohledu na velký panel. Na vnitřní straně telefonu byl 4Mpx fotoaparát s pevným zaostřením. Stejné řešení pak zůstalo i u modelů Fold 4, Fold 5 a Fold 6. U Fold 4 a Fold 5 výrobce uváděl, že skrytá kamera slouží hlavně pro videohovory a odemykání obličejem, ne jako rovnocenný nástroj pro selfie vedle běžných předních fotoaparátů.
Samotní vývojáři Samsungu přitom už v roce 2022 přesně věděli, kde technologie naráží. V rozhovoru o vývoji Fold4 označili nízkou propustnost světla a difrakci za hlavní překážky. Pro masové rozšíření podle nich bylo potřeba výrazně zlepšit obraz, rychlost zpracování i samotný displej. Cíl zněl jasně: skrytá kamera se měla vyrovnat kvalitě průstřelu. Fold 7 místo toho dostal průstřel zpět.
Fold dokázal slabinu léta obcházet. Na vnějším displeji měl lepší selfie kameru a pro autoportrét šlo použít také hlavní fotoaparáty s náhledem na vnější obrazovce. Vnitřní kamera tak nemusela být skvělá, stačilo, když zvládla videohovor a nepřekážela při sledování filmu. Jakmile ale má stejná kamera posloužit pro skupinovou fotku, pracovní hovor v horším světle nebo rychlou selfie, její limity se schovat nedají.
Fold 7 proto dostal 10Mpx kameru se zorným úhlem 100 stupňů. Přímé srovnání Fold 7 a Fold 6 ukázalo světlejší obraz s lepší kresbou, zatímco skrytá kamera Fold6 v horším světle utopila obličej v šumu. Průstřel sice zabere malou část obrazovky, fotoaparát se ale dá skutečně používat.
Deset megapixelů samo o sobě lepší selfie nezaručí. U Foldu 7 ale vyšší rozlišení doprovází i běžná, ničím nezakrytá cesta světla k objektivu. Proti 4Mpx modulu za OLED panelem je to podstatnější rozdíl než samotné číslo v tabulce.
Pod displejem přežila tam, kde selfie nikoho moc netrápí
ZTE Axon 30 ukázal, že samotnou kameru lze pod obrazovkou skrýt mnohem lépe. V našem tehdejším testu byla při běžném používání téměř neviditelná. Fotografie ale postrádaly detaily, působily rozmazaně a za horšího světla je ničil vysoký šum. Kameru už při používání téměř nebylo vidět, její fotografie však stále zaostávaly za běžnými selfie kamerami.
Poddisplejová kamera přesto nekončí. RedMagic ji dál používá u herních telefonů, kde je displej bez otvoru při hraní nebo sledování videa důležitější než špičková selfie. U aktuálního RedMagic 11S Pro recenze chválí obrazovku bez otvoru, přední fotoaparát ale bez obalu označuje za příšerný. U Nubie Z80 Ultra je místo nad kamerou téměř neviditelné, recenze Stuffu však stále hodnotí detaily selfie jako slabší než u vlajkového telefonu s průstřelem.
U herního telefonu může takový kompromis dávat smysl. RedMagic staví své modely hlavně na hraní, kde obraz bez výřezu vynikne a kvalita selfie není hlavní prioritou. U běžné vlajkové lodi je poměr opačný: lidé používají přední kameru pro videohovory, sociální sítě i večerní fotografie a malý průstřel jim vadí méně než neostré snímky.
Kamery pod displejem tedy průstřel nepohřbily. Výrobci se naučili objektiv pod displejem téměř zneviditelnit, fotografie pořízené skrz panel však stále ztrácejí kvalitu. Technologie přežila jako specialita pro telefony, jejichž majitelé dají přednost displeji bez otvoru před kvalitními selfie. U běžné vlajkové lodi zatím dává větší smysl viditelný průstřel.