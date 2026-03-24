Konec trapných fotek na Tinderu: AI vám prozkoumá galerii a vytvoří profil na míru

- Seznamka Tinder chce usnadnit tvorbu profilů pro nové i stávající uživatele
- Na pomoc si vezme umělou inteligenci, která bude procházet vaší galerii fotografií
- Funkce bude dobrovolná a je aktuálně v testovací fázi
Jednou z největších bolístek aplikací určených pro sjednání rande je bezpochyby vytváření profilu. Ať už vás nenapadá nic, co zajímavého byste o sobě napsali, nebo jen nemáte dostatečně reprezentativní fotku, se kterou byste se ostatním chtěli pochlubit, zkrátka jde o proces, jež je pro většinu lidí nepříjemný. Tinder ovšem nyní pracuje na řešení, které by mohlo tuto činnost učinit méně zdlouhavou a otravnou. Problémem je, že tato nová funkce by však byla na úkor vašeho soukromí.
Profil na seznamce přímo na míru
Podle serveru 404 Media pracuje Tinder na funkci, která by umělé inteligenci umožnila prohledat celou vaši fotogalerii. Tato funkce má uživatelům pomoci při vytváření profilů tím, že jim nabídne návrhy na základě témat a zájmů zachycených na jejich fotkách, jako jsou domácí mazlíčci, volnočasové aktivity nebo jídlo. Tato funkce je údajně již v procesu testování a v průběhu tohoto měsíce bude v Austrálii zpřístupněna v rámci předběžného přístupu.
I když může být pohodlné nechat AI sestavit váš profil na seznamce, z hlediska ochrany soukromí to zní jako noční můra. Pokud byste tuto funkci totiž využili, poskytli byste umělé inteligenci přístup k celé své galerii. Nástroj tedy nebude skenovat pouze vaše selfie, ale bude také analyzovat fotografie vaší rodiny, citlivé dokumenty, nahé fotografie a tak dále. V reakci na dotazy týkající se ochrany soukromí vedoucí produktového týmu Tinderu Mark Kantor médiím sdělil, že umělá inteligence se bude snažit odfiltrovat explicitní obrázky.
Kantor dodává, že Tinder nebude na svých serverech ukládat data, která tato funkce z vašich fotek získá. „Vše zůstává výhradně na vašem zařízení,“ zmiňuje Kantor. Co se podle něj neobjeví na profilu, aplikace obratem smaže.. „Je na vás, abyste si sami rozhodli, co jste ochotni s Tinderem sdílet,“ dodal. V budoucnu Tinder také plánuje přidat možnost vytvářet z vašich fotek větší koláže pro váš profil. 404 Media uvádí, že tato funkce bude vyhledávat témata a snažit se seskupovat informace na základě podobných zájmů. „Pokud mám mezi 20 000 fotkami jen jednu fotku psa, nejsem zrovna milovník psů,“ upřesňuje Kantor. Jestli v tomto ohledu budete AI Tinderu věřit či nikoli, to už bude na vás.