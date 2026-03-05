Konec PlayStation exkluzivit na PC! Sony přehodnocuje svou strategii

- Sony přehodnotilo svou strategii vydávání PC portů svých PlayStation exkluzivit
- Podle informací Bloombergu se to japonské společnosti finančně nevyplácí
- Do budoucna se nicméně může přístup Sony k portování na PC změnit
Exkluzivity jsou jedním z hlavních důvodů, proč si hráči pořizují konzole. Ostatně pokud si chcete zahrát některé z nejlépe hodnocených her všech dob, bez nákupu specializovaného železa se neobejdete. Zatímco Microsoft už před nějakou dobou přehodnotil svou strategii a přináší své tituly na více platforem, Sony je v tomto ohledu o poznání konzervativnější (o Nintendu ani nemluvě). Přesto se japonský gigant před časem rozhodl některé své exkluzivní tituly se zpožděním vydat i na PC.
Exkluzivity od Sony se už na PC nedostanou
Jak se ale zdá, Sony se tato strategie už příliš nezamlouvá a rozhodla se ji přehodnotit. Podle informací agentury Bloomberg se herní divize Sony odklání od portování PS5 titulů na PC, přičemž první obětí změny kurzu je Ghost of Yōtei, kterého se počítačoví hráči nejspíše nedočkají. Je to velká změna oproti situaci před několika lety, kdy Sony oznámila, že do roku 2025 chce polovinu svých her dostupnou na PC a mobilních zařízeních.
V rámci tohoto cíle se některé z největších franšíz značky, včetně The Last of Us, Horizon a God of War, dostaly na PC. Jen v tomto měsíci se dočkáme uvedení PC titulů podporovaných PlayStation, včetně multiplayerové střílečky Marathon a Death Stranding 2 od Kojima Productions. Zpráva agentury Bloomberg však uvádí, že porty pro PlayStation se neprodávaly nijak zvlášť dobře, což by mohlo být důvodem této změny. Zpráva také varuje, že plány se v budoucnu mohou změnit. Sony se k celé situaci pochopitelně nevyjádřilo.
Odklon od PC by znamenal, že PlayStation by se vrátil k tradičnější formě vydávání: využívání exkluzivních titulů k přilákání lidí ke své konzoli. Je to strategie, která se osvědčila konkurenčnímu Nintendo, ale v posledních několika letech experimentují jak Sony, tak Microsoft s multiplatformním přístupem. Zejména Xbox byl agresivní, nejenže učinil PC pilířem své strategie, ale také vydával hry na konkurenčních platformách od Sony a Nintendo. To vedlo k poněkud zmatené strategii, která zkomplikovala vizi toho, co Xbox vlastně je. Sony se možná snaží vyhnout podobnému osudu se značkou PlayStation.