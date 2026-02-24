TOPlist

Konec jedné éry: Xiaomi příští měsíc zařízne podporu nadstavby MIUI

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 2. 12:00
0
Nadstavba MIUI 14 na telefonu Xiaomi
  • Xiaomi oficiálně ohlašuje konec jedné velké éry
  • Již za pár týdnů skončí podpora dříve velmi rozšířeného systému MIUI
  • Poslední dva telefony s tímto rozhraním o ni přijdou v březnu 2026

Systém (či rozhraní nebo grafická nadstavba) MIUI od Xiaomi vznikl v roce 2010 a jeho první verze byla postavena na Androidu 2.2 Froyo. Známá čínská značka v té době ještě telefony nevyráběla a MIUI tedy byla komunitní ROM pro mobily jiných značek. O rok později přišel první telefon od Xiaomi, který na tomto rozhraní běžel z výroby, nicméně dlouhá cesta MIUI se nyní přiblížila svému konci.

MIUI končí a mizí z telefonů

Xiaomi vyvíjelo a vylepšovalo svůj systém MIUI až do roku 2023, kdy se čínská značka rozhodla k odvážnému kroku – přechodu na nové rozhraní HyperOS. To bylo představeno spolu s vlajkovou řadou Xiaomi 14 a postupně začalo původní nadstavbu MIUI nahrazovat. Ta se sice vypracovala v jeden z nejpopulárnějších systémů v branži, ale nyní přichází čas loučení.

Poco F5 s MIUI 14
Poco F5 s MIUI 14

Odchod MIUI ze scény byl postupný a vlastně docela nenápadný, ale nadstavba se rychle dostávala do stavu EOL (End of Life – konec životnosti). MIUI bylo na kompatibilních telefonech nahrazeno HyperOS a některé starší telefony samozřejmě nový systém nedostaly, ty byly umístěny na EOL seznam a byla jim ukončena podpora. Dva modely ale přetrvaly až do roku 2026.

Levné Redmi jako poslední telefony s MIUI

Dva poslední telefony s MIUI jsou Redmi A2 a Redmi A2+ z roku 2023, přičemž první jmenovaný se prodával i na našem trhu. Oba tyto modely nikdy nedostaly systém HyperOS a jsou stále podporovány, takže jsou vlastně takovými posledními mohykány s MIUI. Jejich pouť se ale blíží do finále a podpora této dvojice skončí již za pár týdnů.

MIUI bylo nahrazeno rozhraním HyperOS
MIUI bylo nahrazeno rozhraním HyperOS

Dle oficiálních dat od Xiaomi vyprší podpora těmto mobilům k 24. březnu 2026, což zároveň znamená úplný konec pro MIUI. I když, ono to s tím MIUI v tomto případě není až tak jasné. Tyto telefony totiž běžely na odlehčeném Androidu Go, takže systém postrádal spoustu prvků z plnohodnotného MIUI a uživatelský zážitek tedy nebyl úplně srovnatelný s plným rozhraním.



Xiaomi 17 Ultra v bílé barvě



Nepřehlédněte

Xiaomi neuhlídalo evropský termín prodeje Xiaomi 17 (Ultra): známe dokonce i ceny

Konec jedné éry

I když tedy není toto odlehčené MIUI tím původním, plnohodnotným systémem, i tak je to konec jedné velké éry. Původně nezávislá ROM se postupem času rozrostla v jeden z největších, nejkomplexnějších a nejpopulárnějších ekosystémů ve světě Androidu. Nástupce v podobě systému HyperOS ale na MIUI navázal velmi schopně, takže jeho odkaz bude žít dál.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Telefon s Perplexity
Konec reklam jako záchranná brzda? Proč Perplexity mění strategii, když nemá šanci na důstojné přežití
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 9:00
0
Bezdrátový dongle pro ovládání objektivů Tamron Link
Ovládání objektivu na dálku bez fotoaparátu? Pro Tamron to není sci-fi, ale realita
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Robot sedící za počítačem (ilustrační obrázek)
Noční můra každého vývojáře: chtěl si usnadnit práci pomocí AI, ta mu smazala veškerá data
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
2
Sídlo společnosti Samsung v italském Miláně (ilustrační obrázek)
Zapomeňte na 5G sítě, Samsung už pilně testuje nástupce. Dostupné mají být do 4 let
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
4

Kapitoly článku