Konec jedné éry: Xiaomi příští měsíc zařízne podporu nadstavby MIUI

- Xiaomi oficiálně ohlašuje konec jedné velké éry
- Již za pár týdnů skončí podpora dříve velmi rozšířeného systému MIUI
- Poslední dva telefony s tímto rozhraním o ni přijdou v březnu 2026
Systém (či rozhraní nebo grafická nadstavba) MIUI od Xiaomi vznikl v roce 2010 a jeho první verze byla postavena na Androidu 2.2 Froyo. Známá čínská značka v té době ještě telefony nevyráběla a MIUI tedy byla komunitní ROM pro mobily jiných značek. O rok později přišel první telefon od Xiaomi, který na tomto rozhraní běžel z výroby, nicméně dlouhá cesta MIUI se nyní přiblížila svému konci.
MIUI končí a mizí z telefonů
Xiaomi vyvíjelo a vylepšovalo svůj systém MIUI až do roku 2023, kdy se čínská značka rozhodla k odvážnému kroku – přechodu na nové rozhraní HyperOS. To bylo představeno spolu s vlajkovou řadou Xiaomi 14 a postupně začalo původní nadstavbu MIUI nahrazovat. Ta se sice vypracovala v jeden z nejpopulárnějších systémů v branži, ale nyní přichází čas loučení.
Odchod MIUI ze scény byl postupný a vlastně docela nenápadný, ale nadstavba se rychle dostávala do stavu EOL (End of Life – konec životnosti). MIUI bylo na kompatibilních telefonech nahrazeno HyperOS a některé starší telefony samozřejmě nový systém nedostaly, ty byly umístěny na EOL seznam a byla jim ukončena podpora. Dva modely ale přetrvaly až do roku 2026.
Levné Redmi jako poslední telefony s MIUI
Dva poslední telefony s MIUI jsou Redmi A2 a Redmi A2+ z roku 2023, přičemž první jmenovaný se prodával i na našem trhu. Oba tyto modely nikdy nedostaly systém HyperOS a jsou stále podporovány, takže jsou vlastně takovými posledními mohykány s MIUI. Jejich pouť se ale blíží do finále a podpora této dvojice skončí již za pár týdnů.
Dle oficiálních dat od Xiaomi vyprší podpora těmto mobilům k 24. březnu 2026, což zároveň znamená úplný konec pro MIUI. I když, ono to s tím MIUI v tomto případě není až tak jasné. Tyto telefony totiž běžely na odlehčeném Androidu Go, takže systém postrádal spoustu prvků z plnohodnotného MIUI a uživatelský zážitek tedy nebyl úplně srovnatelný s plným rozhraním.
Konec jedné éry
I když tedy není toto odlehčené MIUI tím původním, plnohodnotným systémem, i tak je to konec jedné velké éry. Původně nezávislá ROM se postupem času rozrostla v jeden z největších, nejkomplexnějších a nejpopulárnějších ekosystémů ve světě Androidu. Nástupce v podobě systému HyperOS ale na MIUI navázal velmi schopně, takže jeho odkaz bude žít dál.