Konec jedné éry? Sony prodává kontrolu nad svými televizemi Číňanům!

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 21. 1. 9:00
  • Sony se chystá vstoupit do společného podniku s TCL
  • Japonská firma si ponechá značku Bravia, kontrolu ale bude mít čínský gigant
  • Hotovo by mělo být do dubna příštího roku

Dlouhá léta platilo, že pokud jste chtěli kvalitní televizi, sáhli jste po některé z trojice značek Sony, Samsung či LG. Doba ale pokročila a konkurence se přiostřila, přičemž právě na první jmenovanou firmu proměna celého trhu dopadla nejtvrději. Tradiční japonská společnost se proto odhodlala k odvážnému kroku – spojí síly s čínskou firmou TCL, která aktuálně patří mezi největší výrobce televizorů na světě a společně vytvoří novou společnost, jež se bude zaměřovat právě na výrobu televizí.

Společný útok na lídra trhu

Obě firny, tedy Sony a TCL oznámily, že vstupují do společného podniku, jehož cílem je vyčlenit divizi Sony zabývající se televizory a domácí zábavou do nové společnosti, v níž bude TCL držet kontrolní 51% podíl. To ovšem nemá znamenat konec výroby televizí japonské firmy ani jejích vlajkových lodí, televizorů Bravia, které loni oslavily dvacáté výročí. Partnerství zachová tyto značky i po svém vstupu v platnost, přičemž tak by se mělo stát v dubnu 2027.

V oznámení obě společnosti uvedly, že nový podnik bude opírat o „vysoce kvalitní obrazovou a zvukovou technologii Sony, kterou společnost vyvinula v průběhu let, hodnotu značky a provozní odborné znalosti, včetně řízení dodavatelského řetězce, a zároveň bude využívat pokročilou technologii displejů TCL, výhody globálního rozsahu, průmyslovou stopu, komplexní nákladovou efektivitu a sílu vertikálního dodavatelského řetězce“. Sony a TCL uvedly, že doufají ve finalizaci dohody do konce března. Zahájení činnosti nové společnosti bude také záviset na vyřešení smluvních a regulačních překážek.



Nový vlajkový model TCL mezi televizemi – X11L SQD-Mini LED



Zatímco Sony je již desítky let oporou v oblasti domácí elektroniky, konkurenční TCL se rychle proměnilo z levné značky známé svými chytrými televizory s integrovanou techonogií od Roku v prémiovou značku, která úspěšně konkuruje předním výrobcům televizorů, jako jsou Samsung a LG. TCL je aktuální světovou dvojkou, přičemž v některých kategoriích, jako jsou například mini-LED televize či zařízení s velkými obrazovkami (85″ a více) je dokonce jedničkou na trhu. Partnerství se Sony má tedy velký potenciál udělat z čínské firmy celkovou jedničku na trhu.

