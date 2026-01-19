TOPlist

Konec jedné éry: Asus opouští trh smartphonů a míří do světa AI

Jakub Karásek
19. 1. 13:00
1
Asus Zenfone 10 recenze
  • Asus potvrdil, že v letošním roce nepředstaví ani jeden smartphone
  • Tchajwanská firma se bude více věnovat umělé inteligenci a robotice
  • U aktuálních smartphonů bude nadále pokračovat softwarová podpora a záruční servis

Začátkem letošního roku na internet prosákla informace o tom, že Asus končí s výrobou smartphonů. O tomto tématu se mluvilo už několik let, avšak zástupci firmy vždy tyto spekulace vyvraceli. Nyní ale tato informace přichází přímo z úst zástupců firmy.

Zenfone a ROG Phone se loučí

Asus na konci minulého týdne uspořádal ve výstavním centru Taipei Nangang firemní galavečer, na kterém byli vybraní zaměstnanci oceněni za velmi úspěšný rok 2025. Asus v minulém roce utržil 738,91 miliard tchajwanských dolarů, což je meziroční nárůst o 26,1 %. Firmě se dařilo navzdory geopolitickým výzvám, a to zejména díky investicím do umělé inteligence a do serverových produktů.

Asus

Asus je odhodlán se tomuto odvětví masivně věnovat i nadále, naopak ve své strategii pro nadcházející roky již nepočítá s výrobou smartphonů. Tchajwanská značka se v tomto odvětví nedokázala vyrovnat dravé (nejen) čínské konkurenci a její smartphony byly spíše okrajovou záležitostí, mimo jiné i díky svému specifickému zaměření.

Smartphony Zenfone byly například oblíbené díky svým kompaktním rozměrům, ovšem jejich prodeje nebyly nijak oslnivé. Přestože fanoušci malých smartphonů jsou poměrně hlasitou skupinou, prodejní čísla hovoří jasně. Své by o tom mohl vyprávět Apple, který po dvou letech zařízl neúspěšný iPhone mini.

Asus Zenfone 12 Ultra v podrobné recenzi
Poslední mohykán Asus Zenfone 12 Ultra

To samé se dá říct i o herních smartphonech ROG Phone – díky vysokému výkonu, exkluzivním funkcím a širokému ekosystému na ně hráči nedají dopustit, opět se ale jedná o úzkou skupinu, která velká prodejní čísla nedělá. Asus se v posledních dvou letech pokusil zaměřit se více na mainstreamového zákazníka, ovšem v silné konkurenci jeho smartphony Zenfone 11 Ultra a 12 Ultra neuspěly.

Chytrý telefon Asus ROG Phone 9
Herní telefon Asus ROG Phone 9

Předseda představenstva Asusu Jonney Shih na galavečeru v Taipei médiím potvrdil, že Asus v budoucnu žádné další smartphony do svého portfolia nepřidá, nicméně bude se nadále starat o stávající modely – firma pro bude nadále poskytovat aktualizace softwaru a záruční servis.

Know-how získané výrobou smartphonů chce Asus využít v nových odvětvích, zejména ve fyzických zařízeních s umělou inteligencí – náhlavních soupravách a robotech.

Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Kapitoly článku