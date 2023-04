Konec fazolí v uchu? Netradiční sluchátka od Samsungu to prý mají sečtené

Samsung Galaxy Buds jsou sluchátka s unikátním designem

U zákazníků však nejsou příliš oblíbená

Letos prý uvidíme jen představení Samsung Galaxy Buds 3

V srpnu 2020 si Samsung připravil poměrně velké překvapení při představení sluchátek Galaxy Buds Live. Bezdrátová sluchátka se zcela odlišovala nejen od zbylých sluchátek korejské společnosti, ale v podstatě od jakékoliv konkurence. O designu ve tvaru fazolky se mluvilo dlouhou dobu, podobně třeba jako o Sony LinkBuds z minulého roku.

Sluchátka sice dokázala rozvířit vody v diskusích, avšak prodeje pravděpodobně nebyly tak dobré, jak Samsung doufal. Za pár měsíců to budou již téměř tři roky od vydání a nepřišel ani náznak toho, že by se chystalo pokračování.

Apparently the bean design has been dropped so yeah, no Live — No name (@chunvn8888) April 16, 2023

Nyní to potvrdil i informátor s přezdívkou Chunvn8888, podle kterého byl vývoj dalších sluchátek řady Live zrušen a tento rok bychom se měli dočkat tradičních Galaxy Buds 3. Ty by měly z velké části vycházet z Galaxy Buds 2 Pro, i když se dá očekávat, že některé prémiové funkce budou chybět, aby se zachovala nižší cena. Představení těchto sluchátek by mohlo proběhnout v srpnu společně s představením nových ohebných telefonů Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5.