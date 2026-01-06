Kodžima a Asus navařili specialitku: ROG Flow míří na sběratele, cena má být astronomická

- Asus představil vylepšený tablet ROG Flow ve spolupráci s Hideem Kodžimou
- Ten tak designově vychází ze stylu maskota Ludens, připomíná estetiku her Death Stranding
- Cena původního ROG Flow Z13 se pohybovala kolem 60 tisíc korun, limitovaná edice Kojima Productions bude dražší
Společnost Asus se spojila s legendárním herním tvůrcem Hideem Kodžimou a jeho studiem Kojima Productions. Výsledkem je unikátní kolaborace, která propojuje špičkový herní hardware s výraznou vizuální identitou a filozofií známou z her jako Death Stranding. Nejde přitom jen o marketingový crossover, ale o ucelený ekosystém zařízení a příslušenství, které mají oslovit hráče i kreativce.
Asus ROG Flow: designovka s duší Ludens
Středobodem celé spolupráce je ROG Flow Z13-KJP, tedy výkonný tablet s odpojitelnou klávesnicí, který firma prezentovala na veletrhu CES 2026. Asus zde kombinuje herní fokus značky ROG s Kodžimovou vizí budoucnosti a kreativity. Zařízení je inspirované maskotem studia Kojima Productions – postavou Ludens – a už na první pohled působí spíše jako sběratelský artefakt než obyčejný počítač.
Po technické stránce jde ale o plnohodnotnou herní mašinu. Flow Z13-KJP pohání procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 s grafikou Radeon 8060S a NPU jednotkou o výkonu 50 TOPS, takže zvládá nejen hry, ale i lokální AI úlohy. Dotykový 13,4″ displej typu Nebula HDR (což je Asus označení pro Mini LED technologii) nabízí rozlišení 2,5K, obnovovací frekvenci 180 Hz a 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Díky odpojitelné klávesnici může zařízení fungovat jako tablet, herní konzole, pracovní stanice i přenosný notebook.
Limitovaný tablet à la Death Stranding
Design má na svědomí Jódži Šinkawa, dlouholetý výtvarník Kodžimových her. Součástí kolaborace je také speciální příslušenství: ROG Delta II-KJP jsou herní sluchátka s titanovými měniči, extrémní výdrží až 100 hodin a možností připojení ke dvěma zařízením současně. ROG Keris II Origin-KJP je ultralehká myš s precizním senzorem a bezdrátovou technologií SpeedNova. Celek doplňuje velká podložka ROG Scabbard II XXL-KJP s ručně kresleným motivem Ludens.
Co se týče ceny a dostupnosti, informací je zatím velmi málo. Samotná „kodžimova edice“ tabletu Asus ROG Flow bude silně limitovaná, dobrou zprávou však je, že i do Česka by mělo několik kusů, přesněji několik desítek kusů dorazit. Cena samotného zařízení se dle našich informací bude pohybovat kolem 80–100 tisíc korun, finální částku, včetně příslušenství, se však dozvíme až později.