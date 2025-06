Fanoušci Death Stranding, zbystřete! Replika prstenu Ring Terminal půjde do prodeje

Kojima Productions spojila síly s Anicornem na výrobě repliky prstenu Ring Terminal

Jedná se o přesnou kopii, která bohužel není tak chytrá, jako v Death Stranding 2

Obsahuje ovšem NFC čip, avšak není jasné, k čemu přesně slouží

Nejnovější videoherní hit legendárního vývojáře Hidea Kodžimy je už k dispozici a první nadšení hráči se už stihli ponořit do alternativní reality s notným nádechem bizáru, Tentokrát to ale nebude o hře samotné, ale o jedné proprietě, která v titulu Death Stranding 2: On the Beach hraje zásadní roli. Řeč je samozřejmě o prstenu Ring Terminal, který nahradil Cuff Links z prvního dílu. Ty byly ve vlastnictví rodiny Bridges a na svých zápěstích je měl i hlavní protagonista, Sam Bridges.

Replika prstenu Ring Terminal z Death Stranding 2

Pro druhý díl se Kodžima rozhodl náramky vyměnit za chytrý prsten Ring Terminal. Ten se rozhodlo vývojářské studio Kojima Productions ve spolupráci s výrobcem hodinek Anicorn skutečně vyrábět – konkrétně jde o repliku 1:1. Bohužel skutečný prsten není tak chytrý, jako jeho videoherní předloha, na druhou stranu úplně „hloupý“ také není. Přestože má displej, jedná se pouze o vytištěnou vizuální napodobeninu, hardware tedy nebude fungovat jako skutečný displej.

Prsten ovšem obsahuje technologii NFC, která uživatelům umožňuje „navázat přímé spojení s pohlcujícím světem hry Death Stranding 2“. Co ale prsten vlastně konkrétně dělá, to už společnost dále neupřesňuje. Bez ohledu na to, že se jedná jen o působivý doplňek pro fanoušky hry, fyzická verze zahrnuje více než 30 různých částí a dokáže se také přizpůsobit různým velikostem, což by podle Anicornu mělo vyhovovat velikostem 3-15, což je poměrně široká škála.

Ring Terminal je jistě zajímavý doplněk, nutno však podotknout, že se zrovna nejedná o levnou záležitost. V rámci předobjednávek si mohou zájemci prsten předobjednat (mimo jiné i do Česka) za cenu 240 dolarů (cca 6 tisíc korun). Je teda na zvážení každého fanouška Death Stranding, zda mu tento „chytrý“ prsten za nákup opravdu stojí.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.