Kingdom Come: Deliverance 2 dostane oficiální podporu modifikací. Kde je najdete?

Warhorse Studios to znovu dokázalo. Okolo roku 2014 chtěl Daniel Vávra a jeho tým vytvořit něco nového. Vávra měl v hlavě vizi – něco jako Zaklínače, akorát bez magie a monster. Zkrátka pořádnou středověkou řežbu tak, jak byla doopravdy.

Díky fanouškům vývojáři na Kickstarteru vybrali přes milion eur a i s následnou pomocí od miliardáře Zdeňka Bakaly se mohli pustit do vývoje dnes veleúspěšného Kingdom Come: Deliverance. Hra nakonec vyšla v roce 2018 a získala si srdce fanoušků jak v zahraničí, tak hlavně u nás. Čeští hráči byli dobrodružstvím Jindřicha přímo nadšení, o čemž svědčily skvělé prodeje a nadmíru pozitivní recenze.

Vývojáři neusnuli na vavřínech a tento rok nám přinesli pokračování s názvem Kingdom Come: Deliverance 2. To je znovu obrovským úspěchem – za prvních několik hodin od vydání překonalo milion prodaných kopií a brzy překoná milník dvou milionů. Podíl na tom má i oficiální český dabing, který v prvním díle chyběl a uživatelé se jej dočkali až později.

Bohemia is about to get even more exciting. Official modding support is coming to #KCD2 on Steamworks – stay tuned. pic.twitter.com/abaaIXIAiz

— Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) February 12, 2025