TOPlist

Kingdom Come 2 zdarma už nestihnete, díky České televizi si příběh můžete pustit jako film

Michael Chrobok
Michael Chrobok 10. 11. 12:00
0
Artwork ze hry Kingdom Come: Deliverance Ii
  • Dohrát příběhovou část Kingdom Come: Deliverance II za víkend je takřka nadlidský úkol
  • Pokud si nechcete hru kupovat, můžete si alespoň vychutnat její příběh ve filmové verzi
  • K dispozici je tato možnost zcela zdarma skrze platformu iVysílání

Tento víkend byl pro fanoušky českého herního skvostu jménem Kingdom Come: Deliverance II výjimečný. Každý, kdo ještě neměl možnost si tuto hru zahrát, si ji mohl vyzkoušet zcela zdarma, a to jak na Steamu, tak i na Xboxu. Vzhledem k tomu, že dohrát jen příběhovou část hry zabere přibližně 54 hodin (podle serveru HowLongToBeat), ani ti nejzarytější hráči nestihli vidět závěrečné titulky. Pakliže vás lehce specifický gameplay nepřesvědčil k tomu, abyste si hru zakoupili, ale přesto chcete vidět, jak příběh Jindry dopadne, je tady pro vás zajímavá alternativa.

Filmová verze Kingdom Come 2

Příběhy ve hrách jsou už delší dobu považovány na srovnatelné s televizní a filmovou produkcí, byť vzhledem k tomu, že jsou hry interaktivní médium, je potřeba tu a tam sáhnout ke kompromisům, které by na televizních obrazovkách nefungovaly. Když se ale střihu chopí schopný střihač a režisér, lze poměrně snadno upravit řadu herních příběhů tak, abyste z nich mohli mít celovečerní zážitek. A právě k tomu se odhodlalo i pražské studio Warhorse Studios v rámci Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut.

Filmová verze populární hry byla uvedena v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, přičemž pokud jste neměli možnost ji vidět naživo, můžete to napravit a navíc zcela zdarma. Filmový střih pokračování Jindrova příběhu je totiž dostupný v rámci platformy iVysílání, které provozuje Česká televize. Díky tomu se tak můžete pokochat příběhem v délce úctyhodných 131 minut.



Snímek ze hry Kingdom Come: Deliverance 2



Nepřehlédněte

Kingdom Come: Deliverance 2 je úplně zdarma! Unikátní akce potrvá už jen pár dní

„Rok 1403. Spor mezi uvězněným králem Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem rozvrací české království, kde se daří bezpráví i lapkům. Krajinou putuje syn kováře Jindřich ze Skalice, který doprovází mladého šlechtice Jana Ptáčka, jenž nese poselství na hrad Trosky. Nečekaný přepad je vtáhne do víru událostí, které prověří jejich odvahu, čest i přátelství,“ stojí v anotaci filmového zpracování příběhu. Pokud tedy z různých důvodů nemáte možnost či jen nechcete druhé Kingdom Come hrát, můžete si alespoň tímto způsobem vychutnat jeho příběh.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Chytré světlo Govee Floor Lamp 2 RGBICWW Smart
Govee Floor Lamp 2: barevná stojací lampa, která vykouzlí atmosféru v každém pokoji
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Samsung OLED TV
Samsung Black Friday je tady. Využijte celou řadu výhod včetně nákupu druhého zařízení s velkou slevou
PR článek
PR článek PR článek 8:00
Gaming Pc In A Microwave
Skříň, jakou jste ještě neviděli: tenhle počítač se točí v mikrovlnce
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 7:00
1
iPhone 17 má výrazně vylepšenou selfie kameru
Příští iPhony dostanou lepší selfie kameru. Nejzajímavější bude u ohebného modelu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:15
1

Kapitoly článku