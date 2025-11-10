Kingdom Come 2 zdarma už nestihnete, díky České televizi si příběh můžete pustit jako film

- Dohrát příběhovou část Kingdom Come: Deliverance II za víkend je takřka nadlidský úkol
- Pokud si nechcete hru kupovat, můžete si alespoň vychutnat její příběh ve filmové verzi
- K dispozici je tato možnost zcela zdarma skrze platformu iVysílání
Tento víkend byl pro fanoušky českého herního skvostu jménem Kingdom Come: Deliverance II výjimečný. Každý, kdo ještě neměl možnost si tuto hru zahrát, si ji mohl vyzkoušet zcela zdarma, a to jak na Steamu, tak i na Xboxu. Vzhledem k tomu, že dohrát jen příběhovou část hry zabere přibližně 54 hodin (podle serveru HowLongToBeat), ani ti nejzarytější hráči nestihli vidět závěrečné titulky. Pakliže vás lehce specifický gameplay nepřesvědčil k tomu, abyste si hru zakoupili, ale přesto chcete vidět, jak příběh Jindry dopadne, je tady pro vás zajímavá alternativa.
Filmová verze Kingdom Come 2
Příběhy ve hrách jsou už delší dobu považovány na srovnatelné s televizní a filmovou produkcí, byť vzhledem k tomu, že jsou hry interaktivní médium, je potřeba tu a tam sáhnout ke kompromisům, které by na televizních obrazovkách nefungovaly. Když se ale střihu chopí schopný střihač a režisér, lze poměrně snadno upravit řadu herních příběhů tak, abyste z nich mohli mít celovečerní zážitek. A právě k tomu se odhodlalo i pražské studio Warhorse Studios v rámci Kingdom Come: Deliverance II Cinematic Cut.
Filmová verze populární hry byla uvedena v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, přičemž pokud jste neměli možnost ji vidět naživo, můžete to napravit a navíc zcela zdarma. Filmový střih pokračování Jindrova příběhu je totiž dostupný v rámci platformy iVysílání, které provozuje Česká televize. Díky tomu se tak můžete pokochat příběhem v délce úctyhodných 131 minut.
„Rok 1403. Spor mezi uvězněným králem Václavem IV. a jeho bratrem Zikmundem rozvrací české království, kde se daří bezpráví i lapkům. Krajinou putuje syn kováře Jindřich ze Skalice, který doprovází mladého šlechtice Jana Ptáčka, jenž nese poselství na hrad Trosky. Nečekaný přepad je vtáhne do víru událostí, které prověří jejich odvahu, čest i přátelství,“ stojí v anotaci filmového zpracování příběhu. Pokud tedy z různých důvodů nemáte možnost či jen nechcete druhé Kingdom Come hrát, můžete si alespoň tímto způsobem vychutnat jeho příběh.