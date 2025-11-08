TOPlist

Kingdom Come: Deliverance 2 je úplně zdarma! Unikátní akce potrvá už jen pár dní

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 11. 15:00
1
Snímek ze hry Kingdom Come: Deliverance 2
  • Kingdom Come: Deliverance je od 6. do 10. listopadu k dispozici úplně zdarma
  • Tato akce je však exkluzivní pro hráče na PC, případně předplatitele Game Passu na konzolích Xbox Series X|S

Pravděpodobně nejznámější česká hra současnosti – Kingdom Come: Deliverance 2 od studia Warhorse – je teď od čtvrtka k dispozici na vyzkoušení zcela zdarma. Je to vůbec poprvé, co je tato stále relativně nová hra k dispozici bez placení a pokud jste se ke „KCD2“ zatím neměli šanci dostat, tento víkend to můžete napravit zcela bez placení.

Kingdom Come: Deliverance 2 je zdarma

Český videoherní klenot Kingdom Come: Deliverance a jeho druhé pokračování asi není třeba představovat. Sleduje příběh Jindřicha, syna kováře ze Skalice, kterému Zikmundova vojska během útoku zabijí rodiče a vypálí město. Jindřich unikne smrti, přidává se ke šlechticům bojujícím proti Zikmundovi, touží po pomstě. Ve druhém díle se Jindřich s Janem Ptáčkem vydává na cestu, aby završil své poslání. Zároveň vrcholí konflikt mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským.

První díl vyšel v únoru 2018, dvojka dorazila letos na jaře. K dispozici je na PC, ale také konzole Xbox Series X|S a PlayStation 5 a 5 Pro. Studio Warhorse se nyní rozhodlo, že titul připomene dosud nerozhodnutým hráčům exkluzivní akci, v rámci které je Kingdom Come: Deliverance 2 od 6. do 10. listopadu k dispozici zcela zdarma.

Akce má pár háčků

Tato akce platí pouze pro hráče na PC a konzolích Xbox Series X a S. Stačí zamířit do příslušného obchodu s hrami, ať už Microsoft Store, případně na Steamu. Pro PlayStation 5 tato akce neplatí. Má to ale ještě jeden háček – zatímco na PC si mohou přes Steam hru vyzkoušet všichni, na konzolích Xbox platí pouze pro předplatitele Game Passu.

Jakmile skončí bezplatný přístup (v pondělí v 19 hodin), mohou zájemci využít slevu na nákup. V případě Steamu je titul do 13. listopadu k mání za 35,99 eur (875 korun), případně Gold Edition za 47,99 eur (1 160 korun). Na Xboxu je ve slevě pouze vylepšená zlatá verze za 1 283 korun. Součástí Gold Edition je přístup k třem plánovaným datadiskům, z nichž dva už vyšly a poslední dorazí v úterý.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

