Keanu Reeves si zahraje ve třetím Sonicovi. Neuhodnete, koho bude dabovat

Hvězda akčních filmů Keanu Reeves namluví ježka Shadow v chystaném snímku Ježek Sonic 3

Alespoň to tvrdí respektované magazíny The Hollywood Reporter a Variety

Film bude mít premiéru 20. prosince letošního roku

Modrý bleskurychlý ježek jménem Sonic si své fanoušky získává už od začátku 90. let, kdy se stal maskotem videoherní společnosti Sega. Tradiční plošinovka založená na rychlých reakcích se právě díky svému hlavnímu představiteli stala jednou z legend herního světa. Kromě řady úspěšných her a také animovaného seriálu se také v roce 2020 dočkal hrané adaptace. Tu nejprve doprovázela kontroverze ohledně podoby Sonica, avšak Paramount promptně zareagoval a jeho podobu upravil.

Ježka jménem Shadow namluví Keanu Reeves

Ačkoli si snímek z ČSFD odnesl průměrných 66 procent a druhý díl překvapivě stejné hodnocení, Paramount to s oblíbeným modrým ježkem ještě nevzdává. Aktuálně je na letošní rok plánovaná premiéra třetího filmu, ve kterém se dočkáme příchodu oblíbeného antagonisty jménem Shadow. Ten je sice v jádru dobrý, avšak pro vykonání toho, co je správné, je připraven použít jakékoli prostředky, což ho staví do opozice Sonica. Shadow se poprvé objevil v sérii v roce 2001 ve hře Sonic Adventure 2 pro konzoli Sega Dreamcast.

Co je zajímavější než nový antihrdina, jehož příchod byl naznačen již dříve, je jeho dabér. Animovaného antropomorfního ježka totiž nebude dabovat nikdo jiný, než Keanu Reeves, který je v poslední době známý především pro svou roli zabijáka Johna Wicka, který má s ježkem Shadow mnoho společného, třeba zálibu ve zbraních. Ačkoli studio oficiálně herce narozeného v Libanonu nepotvrdilo, známé servery The Hollywood Reporter a Variety jsou si jeho angažmá poměrně jisté.

Příchod ježka Shadow do kin byl také naznačen na konci posledního filmu o Sonicovi, kde se objevil jako kryogenicky zmrazený na tajemném místě. Tehdy jsme neměli možnost slyšet jeho ikonická zvolání „chaos control“ nebo „this is the ultimate“, ale dá se předpokládat, že se jich dočkáme a možná ještě dříve, než bude mít snímek Ježek Sonic 3 20. prosince premiéru.