Ježek Sonic dostal vlastní sadu Lego. Postavit si můžete ikonickou první úroveň

Dánská stavebnice Lego patří mezi oblíbenou stavebnici nejen u dětí, ale také u dospělých. I přes to, že se podoba kostiček v čase vyvíjí pozvolna, dokáže Lego poměrně efektivně držet krok s dobou pomocí tematických stavebnic. Jednou z nejpopulárnějších je řada Ideas, kde dánská společnost zhmotňuje přání své komunity, která může v rámci ní navrhovat nové sady stavebnice – v této edici například naleznete raketu NASA Apollo Saturn V, kterou prosadili nadšenci do Lega Felix Stiessen a Valérie Roche, či kytaru Fender Stratocaster, jenž navrhl Slovák Tomáš Letenay.

Nyní se Lego s novým přírůstkem do série Ideas trefilo do vkusu především dříve narozeným hráčům. Sada Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone vám umožní postavit si ikonickou první úroveň ze hry Sonic the Hedgehog, která vyšla na konzoli Sega Dreamcast v roce 1991.

Sadu navrhla Bitka Viv Grannell a nechybí v ní jak samotný ježek Sonic, tak ani legendární záporák Dr. Eggman. Stavebnice je rovněž plná detailů, jako je například pružina s pákovým ovládáním na velké skoky, zlaté prsteny, 7 smaragdů chaosu či dobře známá smyčka.

První návrh od Grannellové se objevil už v roce 2019, nicméně až po získání více než 10 tisíc hlasů se Lego v březnu 2020 na tento projekt více zaměřilo a v únoru 2021 dalo jeho výrobě zelenou. Celý set má 1 125 dílků, obsahuje jednu minifigurku (ježka Sonica) a doporučený věk pro stavbu je osmnáct let a více. Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone bude k dispozici od prvního ledna příštího roku za cenu 1 849 Kč.

Z Lega si lze postavit i herní konzoli nebo úroveň ze Super Mario

Dánská firma se v posledních letech snaží více vycházet hráčům vstříc. V rámci partnerství z japonskou společností Nintendo vznikla například sada umožňující postavit konzoli Nintendo Entertament System či interaktivní set Super Mario, jehož figurky umí komunikovat skrze malé LCD displeje a reproduktoru.