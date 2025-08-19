Když Waze, tak my také! Google Mapy dostávají vychytávku, kterou uživatelé milují

- Mapy Google si od stájového kolegy Waze vypůjčili další šikovnou funkci
- Ta se týká možnosti přizpůsobení vlastní ikony během navigace v rámci exkluzivních spoluprací
- Jako první si Google vybral zpěváka Bensona Boona, který je nejen v USA nesmírně populární
Navigace Waze patří mezi nejoblíbenější svého druhu, především na starém kontinentu. Už před nějakou dobou tento původně izraelský startup koupil Google, který jej sice nezrušil, avšak postupně o jeho klíčové funkce obohacuje své vlastní mapové podklady v aplikaci Mapy, jenž mimo jiné také umí fungovat jako navigace. Nyní si Mapy Google od Waze „vypůjčili“ další vychytávku, která sice není stěžejní pokud jde o samotnou funkčnost, avšak jedná se o drobnost, jenž především pravidelné řidiče jistě potěší.
Spolupráce se známým hudebníkem
A o co že se vlastně jedná? V rámci Waze jste si jistě všimli malých ikonek, které jsou viditelné na trase před vámi. Jedná se o indikaci uživatelů, jenž také využívají služeb populární navigace. Při různých příležitostech máte možnost si vaší ikonu upravit a obohatit ji o jistou míru personifikace a alespoň vizuálně si trochu navigaci na cestách zpříjemnit. Kupříkladu při uvedení nového snímku s populárními mimoni jste si mohli vybrat z tematické sady ikon. Nejedná se o nic zásadního, bez čeho by se Waze neobešel, přesto je zajímavé na cestách pozorovat, zda proti vám jede běžný uživatel, fanoušek Warcraftu nebo obdivovatel Spider-Mana.
Právě tuto funkcionalitu od Waze nyní přebírají Mapy Google. Ačkoli jste si už od února letošního roku mohli vybrat vlastní ikonu pro vaše vozidlo, nabídka byla omezená jen na několik málo grafik. Nově přibyla možnost změnit své vozidlo na ikonického Mustanga muzikanta a skladatele Bensona Boona, pakliže se počítáte mezi jeho fanoušky. Bohužel celá věc má jeden podstatný háček – tato novinka je k dispozici prozatím pouze na území Spojených států, avšak není vyloučeno, že se brzy dostane také k nám, byť je otázkou, zda zrovna v podobě vozidla známého interpreta. Řešením, jak toto omezení obejít, je změnit si ve svém Google účtu region na Spojené státy americké.
Toto partnerství ovšem nekončí jen u jedné ikony. V rámci Map se také objevil vybraný seznam míst, která Boone považuje za svá oblíbená, jako je například restaurace rychlého občerstvení, kde započal svou hudební kariéru. I když i tato funkce je pro průměrného Evropana jen obtížně dostupná, potenciál, který tímto krokem Google ukazuje, je poměrně značný a je jasné, že podobných exkluzivních spoluprací bude v budoucnu v rámci Google Map přibývat.