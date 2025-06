Když Apple, my také! Další verze Xiaomi HyperOS má dostat číslovku 26

Xiaomi zřejmě plánuje změnit číslování své nadstavby HyperOS a hodlá se vydat po stopách Applu

Šíří se spekulace, že je v plánu ročníkové značení, místo HyperOS 3 tak letos možná přivítáme HyperOS 26

Verzování podle kalendářního roku je přehledné pro uživatele i vývojáře, může však být komplikované pro samotného výrobce

Xiaomi se dle posledních informací rozhodlo, že dožene konkurenci. Ne však technologicky, ale pouze číslováním verzí operačního systému. Není to ani dva týdny zpět, co se podobná informace šířila v souvislosti s Applem. Ten plánuje sjednotit číslování verzí všech svých operačních systému na jednu číslovku a zároveň povýšit rovnou na 26, což má korespondovat s posledním dvojčíslím roku, v němž primárně bude daná verze používaná. Místo iOS 19 tedy letos přijde iOS 26.

Půjde Xiaomi ve stopách Applu a představí HyperOS 26?

Dle nejnovějších spekulací se právě v tomto ohledu vydá Xiaomi ve stopách Applu. Čínský technologický gigant v současnosti pilně pracuje na vývoji nadstavby HyperOS 3, jejíž vydání se očekává v říjnu 2025, tedy v souladu s tradičním harmonogramem a představováním nových vlajkových lodí. Tato verze bude postavena na nejnovějším Androidu 16 a slibuje významná vylepšení napříč celým ekosystémem zařízení Xiaomi, od smartphonů přes tablety až po produkty chytré domácnosti.

Je však velmi pravděpodobné, že místo HyperOS 3 se nakonec dočkáme právě HyperOS 26. Myšlenka přechodu na ročníkové značení je pro Xiaomi lákavá hned z několika důvodů. Především by to znamenalo sjednocení s lídrem na trhu, kterým je právě Apple, a přijetí moderního trendu. Pro běžné uživatele by změna přinesla mnohem větší přehlednost – na první pohled by bylo jasné, jak je daná verze softwaru aktuální. V neposlední řadě by šlo o dlouhodobě udržitelný systém pojmenování, který by eliminoval budoucí zmatky v číslování.

Ačkoliv by se zlepšila přehlednost pro uživatele, mohla by změna potrápit samotné Xiaomi. Především by byly vyžadovány značné zásahy do již zavedeného vývojového cyklu a stávajícího plánu okolo HyperOS 3, aby bylo možné přejít na ročníkové značení verzí operačního systému.

Zároveň by mohlo být Xiaomi v budoucnu mírně pod tlakem, neboť by bylo nuceno striktně dodržovat nastavený cyklus a nezpozdit se s některou z budoucích plánovaných verzí. Potíže při vývoji a případné odklady nových vydání by mohly jednoduše zapříčinit opětovný nesoulad čísla verze s aktuálním ročníkem.

