Když Apple, my také: Google Zprávy se konečně naučí sdílet polohu

- Aplikace Zprávy z dílny Googlu chce být plnohodnotnou konkurencí iMessage
- V Mountain View chystají do aplikace doplnit možnost živého sdílení polohy
- Funkce je zatím dostupná v betě, ale brzy by se mohla objevit i v ostré verzi
Určitě jste se s touto situací někdy setkali – chcete se potkat se svým známým na neznámém místě či na festivalu, ale ne a ne najít místo, kde se setkat, případně se vaše popisy toho, kde se nacházíte, rozchází z realitou. Pokud máte oba chytré telefony od Applu a využíváte iMessage, není nic jednoduššího než dočasně sdílet se svým protějškem polohu a pomocí GPS se vzájemně nalézt. Pakliže ale máte konkurenční Android, je tenhle scénář o poznání složitější. S aplikací Google Zprávy by se ale tato situace mohla dát již brzy vyřešit stejně snadno.
Zprávy od Googlu umožní živé sdílení aktuální polohy
Aplikace Google Zprávy se v posledních letech vyvinula z jednoduché aplikace pro zasílání textových zpráv na plnohodnotnou platformu ve stylu iMessage pro Android. Díky přijetí RCS a moderním funkcím, jako jsou reakce na zprávy či vylepšené sdílení médií, jsou Zprávy konkurenceschopnější než kdykoli předtím ve srovnání s chatovacími aplikacemi třetích stran.
Stále však existuje jedna významná mezera, kterou Google dosud nevyplnil – sdílení polohy v reálném čase. Ačkoli Zprávy umožňují sdílet jednorázovou polohu, odesílá pouze statickou adresu, což není příliš užitečné, když se pohybujete nebo se snažíte koordinovat schůzky během pohybu. To se naštěstí brzy změní.
Server Android Authority se hlouběji podíval na verzi messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic určenou pro testování, ve které objevil právě možnost živého sdílení aktuální polohy. Možnost „Poloha v reálném čase“ se zobrazí přímo v nabídce přidání přílohy do konverzace. Klepnutím na ni můžete začít sdílet svou polohu, konkrétně ji sdílet na jednu hodinu, do konce dne či nastavit vlastní časový úsek. Jakmile je sdílení polohy v reálném čase ve Zprávách aktivní, v horní části chatu se zobrazí trvalý banner, který jasně označuje, že je sdílení polohy v reálném čase zapnuté, a ukazuje, kolik času zbývá.
Zajímavé je, že tato vychytávka funguje i v případě, že druhá osoba nemá na svém zařízení zapnutou funkci určování polohy v reálném čase. Na základě testů Android Authority obdrží příjemce odkaz na aktuální polohu, a pokud má nainstalovanou aplikaci Google Find Hub, odkaz se otevře přímo v aplikaci. Pokud ji nemá, odkaz se otevře ve webovém prohlížeči a zobrazí aktuální polohu odesílatele v reálném čase. Díky tomuto přístupu je funkce použitelná na různých zařízeních a v různých konfiguracích, aniž by bylo nutné, aby oba uživatelé měli stejnou verzi aplikace nebo stejné nastavení funkcí. Kdy se novinka objeví v ostré verzi, prozatím nevíme, ale pravděpodobně se tak stane velmi brzy.